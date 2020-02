Polonia va prezenta prototipuri ale primei sale maşini electrice până la mijlocul acestui an 27.02.2020

27.02.2020 Polonia va prezenta prototipuri ale primei sale maşini electrice până la mijlocul acestui an Prima maşină electrică a Poloniei, proiectată de renumita companie italiană Torino Design, va fi prezentată până la mijlocul acestui an în două versiuni, hatchback şi SUV, a anunţat preşedintele ElectroMobility Poland, Piotr Zaremba,



Polonia va prezenta prototipuri ale primei sale maşini electrice până la mijlocul acestui an

Prima maşină electrică a Poloniei, proiectată de renumita companie italiană Torino Design, va fi prezentată până la mijlocul acestui an în două versiuni, hatchback şi SUV, a anunţat preşedintele ElectroMobility Poland, Piotr Zaremba, potrivit The First News.

Polonia va prezenta prototipuri ale primei sale maşini electrice până la mijlocul acestui an

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Președintele lui Bayern Munchen, Uli Hoeness, pune presiune pe antrenor și pe jucători înaintea derby-ului cu Borussia Dortmund: ”Vreau să văd că vă doriți titlul!” Uli Höness a suferit cumplit, miercuri, la "sfertul" din

Premier League 2019, etapa a 33-a. Liderul Liverpool joacă la Southampton. City a trecut de Cardiff. Rezultatele rundei. Manchester City e lider provizoriu, cu 80 de puncte, unul peste Liverpool, care are un meci mai puțin. Marți, 2 aprilie 21:45

Societatea s-a dezvoltat, iar noile sectoare de activitate crează tot mai multe legături și relaționări între oameni. Interesele prioritatare ale unora lasă în urmă orice respect al valorilor morale, știrbind încrederea celor din jur. O

Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei, a stagnat la 3,38%, potrivit datelor publicate vineri de Banca Naţională a României (BNR). ROBOR la trei luni este indicatorul principal în

Agenţia Mondială Antidoping (AMA/WADA) a ridicat, începând cu 4 aprilie, suspendarea acreditării Laboratorului de Control Doping din România, potrivit unui comunicat transmis de unitatea de la Bucureşti. Agenţia Mondială Antidoping a suspendat

Facultatea de Filosofie a Universităţii bucureştene şi Philos – Asociaţia Studenţilor din Filosofie organizează Zilele Porţilor

Mai mulţi muncitori vietnamezi care lucrau pe şantierele firmei Construcţii Erbaşu au fost trimişi înapoi acasă, fiind acuzaţi că au adus atingere reputaţiei companiei care i-a adus la muncă, după ce au apărut într-un reportaj Vice ce

Misiune specială a pompierilor buzoieni. Vineri, la orele prânzului, un copil de şase ani a avut nevoie de sprijinul unor echipaje de la ISU pentru a ieşi din încurcătura în care se

Ministrul Economiei, Nicolae Bădălău, a susţinut zilele trecute că în această vară se va redeschide activitatea de minerit în România, iar primele proiecte vizează Remin Baia Mare, Cupru Min, Moldomin şi

Ajax Amsterdam a anunţat, joi, că a ajuns la un acord pentru transferul jucătorului român Razvan Marin de Standard Liege, iar presa batavă a acordat spaţii mari acetui

Vineri, un apel primit prin Sistemul Naţional Unic al Apelurilor de Urgenţă 112 solicita intervenţia pompierilor militari pentru asanarea teritoriului de muniţia rămasă neexplodată, găsită pe un teren viran în apropiere de varianta

Începând de duminica aceastã, de la ora 18:45, îndrãgita interpretã de muzica popularã Emilia Ghinescu i se alãturã lui Nicolai Tand la cârma emisiunii Star Chef, de la Antena Stars. „Aşa cum mã

Vicepreşedintele Camerei Deputaţilor, Florin Iordache, a declarat, în exclusivitate pentru “Jurnalul”, că preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie “scrie poezii la Curtea

Românii care ajung la Urgenţă vor fi preluaţi imediat de un cadru medical pentru triajul iniţial, „indiferent de mijlocul de prezentare” la spital, potrivit unui Ordin de Ministru care a intrat în vigoare pe

Procurorul general Augustin Lazăr a respins, vineri, afirmaţiile că ar fi dispus sancţionarea disciplinară a unui deţinut de la Penitenciarul Aiud şi susţine că drama unor foşti deţinuţi politici

Preşedintele Klaus Iohannis a trimis vineri o scrisoare preşedinţilor partidelor şi formaţiunilor politice reprezentate în Parlament, prin care îi invită la consultări joia şi vinerea viitoare, la

GSP a scris astăzi, în exclusivitate, despre cele 3 tabere care s-au format la nivelul impresarilor din fotbalul românesc. În detaliu, reporterii Costin Ștucan și Victor Vrînceanu au dat de informații noi despre frații Ioan

În 2013, în perioada în care Adrian Mutu evolua în Franța, la Ajaccio, fostul căpitan al naționalei a fost foarte aproape de un transfer cu totul surprinzător. Fostul atacant de la Parma, Chelsea, Juventus, Fiorentina și

În prima parte a zilei de 6 aprilie, situații speciale la locul de muncă: măsuri organizatorice care le complică existența, activitate curentă „dată peste cap” de evenimente neplăcute, de exemplu, stricarea aparaturii cu care lucrează.

În prima parte a zilei de 6 aprilie, stare de exaltare, de entuziasm. Chef de viață care îi mână spre activități de divertisment ce necesită consum de energie (sport, antrenamente, dans, spectacole). Disponibilitate spre aventură. Toate acestea