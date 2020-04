Polonia şi-ar putea naţionaliza fondurile private de pensii garantate de stat pentru a lupta mai eficient cu criza de coronavirus 12.04.2020

12.04.2020 Polonia şi-ar putea naţionaliza fondurile private de pensii garantate de stat pentru a lupta mai eficient cu criza de coronavirus Guvernul polonez ar analiza o naţionalizare la scară largă a fondurilor private de pensii garantate de stat (OFE) pentru a dispune de fonduri în plus în lupta împotriva pandemiei de coronavirus, relatează Warsaw Voice citând surse din interiorul



Guvernul polonez ar analiza o naţionalizare la scară largă a fondurilor private de pensii garantate de stat (OFE) pentru a dispune de fonduri în plus în lupta împotriva pandemiei de coronavirus, relatează Warsaw Voice citând surse din interiorul partidului de guvernământ din Polonia, Lege şi Justiţie (PiS).

