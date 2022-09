Polonezii de la fondul de investiţii Inovo VC au planuri mari pentru România: Michał Rokosz, partener Inovo VC: Vrem să investim 10-20% din fondul nostru de 100 mil. euro în start-up-uri tech din România 06.09.2022

Inovo VC din Polonia, aflat acum în plin proces de strângere a capitalului pentru cel de-al treilea fond în valoare totală de 100 milioane euro, şi-a propus să investească circa 10-20% din această sumă în start-up-uri de tehnologie din România, tichetele de investiţii începând de la 500.000 euro şi ajungând până la 4 milioane euro.

