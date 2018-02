Polo: România - Georgia 5-5, în LEN Europa Cup 17.02.2018

17.02.2018 Polo: România - Georgia 5-5, în LEN Europa Cup Echipa masculină de polo pe apă a României a terminat la egalitate cu Georgia, 5-5 (1-0, 0-4, 3-1, 1-0), sâmbătă, în Grupa A a competiţiei LEN Europa Cup, la



Polo: România - Georgia 5-5, în LEN Europa Cup

Echipa masculină de polo pe apă a României a terminat la egalitate cu Georgia, 5-5 (1-0, 0-4, 3-1, 1-0), sâmbătă, în Grupa A a competiţiei LEN Europa Cup, la Kecskemet...

Polo: România - Georgia 5-5, în LEN Europa Cup

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

Raluca este o femeie împlinită. Vedeta are un soţ grijuliu, două fiice minunate şi are grijă să se dezvolte şi pe plan personal, motiv pentru care nu a lipsit de la cursurile facultăţii. Şi, deşi are o viaţă agitată, ea îşi face timp şi

Simona Halep este în culmea fericirii, după ce a mai înscris o victorie de excepţie la Australian Open. La câteva minute, după ce s-a împus în faţa lui Naomi Osaka, tenismena româncă a oferit un interviu. Printre mărturirisile făcute, Simona

Fostul premier Mihai Tudose va prelua o altă „însărcinare politică”, probabil în Parlament, a declarat duminică seară primarul Capitalei, Gabriela Firea, precizând că el a avut decenţa de a demisiona după ce i-a fost retras sprijinul

Simona Halep, numărul 1 WTA, ar putea juca în sferturile de finală cu cehoaica Karolina Pliskova, locul 6 mondial în momentul de față, dar care are șansa să o detroneze pe româncă de pe cea mai înaltă

Ies la iveală noi detalii despre viaţa celor 13 copii americani torturaţi de părinţi. După ani de abuzuri şi înfometare, au dezvoltat probleme mintale. Citește mai

În 2018, în România ar fi trebuit să curgă lapte și miere potrivit programului de guvernare PSD-ALDE. Salariile și pensiile să crească, iar taxele și contribuțiile să scadă. Citește mai

Radu Mazăre rămâne cu mandatul de arestare preventivă în lipsă, după ce magistraţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie au menţinut decizia completului de fond din data de 10 ianuarie. Decizia este

Lungmetrajul „Transformers: The Last Knight“ a primit cele mai multe nominalizări la insolistele premii Zmeura de Aur, în timp ce nume precum Emma Watson, Jennifer Lawrence, Tom Cruise şi Johnny Depp au fost trecute pe lista celor mai slabe

Poate te-ai întrebat de multe ori ce calitate te face să fii sexy. Ei bine, conceptul de atractivitate poate fi diferit pentru majoritatea bărbaţilor. Unii se gândesc doar la avantajele pe care le ai din punct de vedere fizic, în timp ce alţii

Istoviţi de corupţie şi instabilitate guvernamentală, tot mai mulţi tineri români înalt calificaţi aleg să emigreze în Occident. Este un fenomen de amploare care, pentru moment, nu îngrijorează prea mult puterea, scrie

Cererea brută de spaţii industriale şi de logistică a crescut anul trecut cu circa 15% la peste 525.000 de metri pătraţi, înregistrând un nou maxim

Şcolile de poliţie de la Cluj-Napoca şi Câmpina au publicat rezultatele după probele scrise ale concursurilor organizate de către Ministerul Afacerilor Interne în sesiunea ianuarie

România deţine 33% din numărul total de exploataţii agricole la nivelul Uniunii Europene, ea fiind devansată doar de Polonia cu 13,2%. Din punct de vedere al suprafeţei utilizate în agricultură,

Este cod galben de vreme severă. La rafală, vântul atinge viteze de până la 55 km/h, iar pe crestele montane, 70 km/h. În Galaţi, pe o şosea umedă, un tir a derapat şi a ajuns în

Hong Kong îşi menţine pentru al optulea an consecutiv titlul de cea mai costisitoare piaţă de locuinţe din lume, arată studiul publicat luni de compania de consultanţă pentru planificare

Traseul de acces spre staţia meteorologică Reţitiş - Călimani, marcat cu triunghi albastru închis, a fost închis pentru perioada următoare din cauza riscului ridicat de avalanşă, a anunţat,

Bătaia între parlamentarii israelieni s-a declanșat, luni, în timpul discursului ținut de Mike Pence în knesset. Pence a anunțat că ambasada SUA va fi mutată în Ierusalim anul

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a lansat o aplicaţie online, disponibilă pe siteul instituţiei, prin care utilizatorii pot obţine informaţii despre încadrarea în clasa bonus-malus (B/M) a autovehiculului asigurat prin

Trei oameni, printre care şi un român, au ajuns la spital duminică în New York, după ce au fost împuşcaţi în apropierea Empire State Building, potrivit New York

Jaime Penedo, 36 de ani, trage tare în cantonamentul lui Dinamo din Cipru pentru a ajunge la nivelul colegilor săi, după ce a pierdut două săptămâni. Portarul panamez a vorbit despre problemele pe care le-a avut și care l-au