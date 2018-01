Poliţistul local din Arad care a condus băut şi a făcut praf şase maşini şi o remorcă se certase cu iubita înainte de accident: "De ce nu mi-ai răspuns la telefon, de ce? Erai ocupată..." 29.01.2018

29.01.2018 Poliţistul local din Arad care a condus băut şi a făcut praf şase maşini şi o remorcă se certase cu iubita înainte de accident: "De ce nu mi-ai răspuns la telefon, de ce? Erai ocupată..." Agentul de la Poliţia Locală din Arad, care s-a urcat băut la volan şi a produs un accident în care au fost avariate şapte autovehicule (VEZI DETALII DESPRE ACCIDENT AICI) s-ar fi certat, înainte de acest episod, cu iubita lui. El le-a spus



Agentul de la Poliţia Locală din Arad, care s-a urcat băut la volan şi a produs un accident în care au fost avariate şapte autovehicule (VEZI DETALII DESPRE ACCIDENT AICI) s-ar fi certat, înainte de acest episod, cu iubita lui. El le-a spus colegilor de la Poliţia Rutieră că a băut doar o bere şi că, din neatenţie, a pierdut controlul volanului. În afara şoferului vinovat, nimeni nu a fost rănit, însă pagubele sunt considerabile. (VEZI ŞI: Doar o minune l-a salvat, după ce era să plonjeze în lacul Floreasca, având aproape 200 de km/h în bord! În ce stare se află şoferul)

