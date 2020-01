Poliţiştii din Tulcea caută o fată de 14 ani, dispărută de 2 zile de acasă 07.01.2020

07.01.2020 Poliţiştii din Tulcea caută o fată de 14 ani, dispărută de 2 zile de acasă Reprezentanţii Poliţiei Tulcea anunţă că sunt în căutarea unei fete de 14 ani, care a dispărut de două zile de acasă, din orașul Babadag. Polițiștii din orașul Babadag au fost sesizați despre dispariția minorei Ismail Sibela, de 14 ani.



Reprezentanţii Poliţiei Tulcea anunţă că sunt în căutarea unei fete de 14 ani, care a dispărut de două zile de acasă, din orașul Babadag. Polițiștii din orașul Babadag au fost sesizați despre dispariția minorei Ismail Sibela, de 14 ani. Fata a plecat din orașul Babadag duminică după-amiază și nu a mai revenit acasă.

