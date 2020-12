Poliţist ameninţat cu moartea. Un şofer i-a incendiat maşina. Sindicaliştii cer protecţie 06.12.2020

Sindicaliştii din Poliţie acuză Inspectoratul Judeţean de Poliţie Botoşani că nu protejează un poliţist ameninţat cu moartea şi hărţuit, de un şofer prins beat la volan. Omul legii îi întocmise dosar penal şi s-a trezit cu maşina incendiată chiar a doua zi, fără să fie protejat în vreun fel.

