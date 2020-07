Politicienii s-au mutat pe TikTok! USR-ul încearcă să cucerească tinerii în campania electorală. VIDEO 21.07.2020

21.07.2020 Politicienii s-au mutat pe TikTok! USR-ul încearcă să cucerească tinerii în campania electorală. VIDEO Inițiativă cu totul nouă în domeniul politic. Dan Barna a realizat un filmuleț de campanie pentru partidul USR pe TikTok. Românii au aplaudat gestul partidului „tânăr”. Politicienii s-au mutat pe TikTok pentru susținerea campaniei



Inițiativă cu totul nouă în domeniul politic. Dan Barna a realizat un filmuleț de campanie pentru partidul USR pe TikTok. Românii au aplaudat gestul partidului „tânăr”. Politicienii s-au mutat pe TikTok pentru susținerea campaniei electorale. USR-ul a realizat un videoclip specific aplicației utilizată în mare parte de tineri, pentru a cuceri întocmai românii de toate […] The post Politicienii s-au mutat pe TikTok! USR-ul încearcă să cucerească tinerii în campania electorală. VIDEO appeared first on Cancan.ro.

