Politicianul & iubi manechina au topit shot-urile în club! 25.02.2020

25.02.2020 Politicianul & iubi manechina au topit shot-urile în club! Cristian Boureanu a revenit la tabieturile nocturne din trecut. Politicianul și iubita lui, Laura Dincă, au topit shot-urile la LOFT, unul dintre cele mai renumite cluburi de noapte din Capitală. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă,



Politicianul & iubi manechina au topit shot-urile în club!

Cristian Boureanu a revenit la tabieturile nocturne din trecut. Politicianul și iubita lui, Laura Dincă, au topit shot-urile la LOFT, unul dintre cele mai renumite cluburi de noapte din Capitală. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, imagini de la party-ul de vis la care a fost prezent celebrul cuplu. (VEZI AICI: […] The post Politicianul & iubi manechina au topit shot-urile în club! appeared first on Cancan.ro.

Politicianul & iubi manechina au topit shot-urile în club!

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Ministrul Tineretului şi Sportului s-a aflat joi într-o vizită de lucru în judeţul Călăraşi. Însoţit de directorul general Daniel Jianu, de senatorul de Călăraşi, Roxana Paţurcă şi de Adela Alexe, directorul CSN Snagov, Bogdan Matei a

Lucrările din proiectul privind înfiinţarea canalizării pluviale pe strada Năvodari, zona de case, implică şi săpături pe spaţiul verde de pe marginea străzii Năvodari, între Panduri şi Victoriei, au anunţat reprezentanţii

La insistenţa procurorilor, conducătorul auto, care în vara anului 2016, fiind beat la volan a accidentat mortal un biciclist şi a părăsit locul accidentului rutier, a fost condamnat la cinci ani şi şase luni închisoare, cu executare, cu

Sunt oameni care vor senzaţii tari, sunt oameni care vor linişte. Astrele influenţează caracterul nativilor şi pe unii îi face mai curajoşi, pe alţii nu. Dar tu ştii ce zodii sunt în căutare de

Augustin Lazăr este acuzat de un fost deţinut politic de tratamente inumane. Ioan Muntean, închis în Penitenciarul Aiud în regimul comunist, susţine că actualul procuror general i-a refuzat de două ori eliberarea condiţionată şi l-a trimis la

Doi tineri din Chişinău cu vârsta de 28 de ani şi, respectiv, 30 de ani, au fost reţinuţi de poliţişti după ce au şantajat un tânăr în vârstă de 25 de

Poliţiştii ialomiţeni desfăşoară în această săptămână acţiuni de prevenire a accidentelor rutiere cauzate de viteza excesivă la volan.În perioada 1 – 7 aprilie, poliţiştii rutieri din toate statele Uniunii Europene acţionează

Astăzi, de la ora 17.00, în primul meci al etapei a 28-a a Ligii a II-a, Chindia Târgovişte, echipă aflată pe locul al patrulea, primeşte vizita Daciei Unirea, locul 20. Chindia se află la doar 2 puncte distanţă de locul al doilea, deţinut în

Guvernatorul BNM, Octavian Armaşu, susţine că raportul Kroll 2, care se referă la investigarea fraudei bancare, a fost ridicat de la BNM imediat după ce a fost prezentat de compania Kroll, iar Banca Naţională nu deţine acest raport, transmite

Poliţiştii din Poşaga au identificat şi amendat doi bărbaţi care au dat foc vegetaţiei. Incendiile au fost scăpate de sub control, ameninţând bunurile cetăţenilor şi fondul forestier şi au fost stinse în urma intervenţiei pompierilor şi

Ovidiu Popa (41 de ani) a fost condamnat anterior pentru uciderea unei persoane, fiind în prezent reabilitat, ceea ce înseamnă că nu i se poate reţine starea de recidivă în cazul celor trei infracţiuni pentru care este cercetat în

Fostul președinte al României, Ion Iliescu, va fi externat astăzi din spital. Fostul preşedinte se simte bine după operaţia prin care medicii i-au extras lichid pericardic. Ion Iliescu a fost internat de

Bursa de la Bucureşti a deschis mixt şedinţa de tranzacţionare de vineri, iar indicele BET, care indică evoluţia celor mai lichide 16 companii, a înregistrat o apreciere de 0,04%, ajungând la 8.173,16

OMV Petrom şi Nuclearelectrica sunt singurele companii din cele mai mari zece de la bursa românească care înre­gis­trează o dinamică pozitivă a valorii de piaţă în ultimele 12 luni, respectiv din martie 2018 şi până la martie 2019,

Proiectele de birouri din România, mai ales cele din Bucureşti, oferă randamente mult mai bune decât cele din Varşovia sau Praga, dar piaţa locală suferă mult la capitolul lichiditate, investitorii fiind îngrijoraţi de numărul mic de active

CINEPLEXX, deţinut de compania austriacă Constantin Film, care a intrat în noiembrie 2018 pe piaţa din România în mallurile NEPI, a cumpărat cinematograful Grand Cinema Digiplex, din cadrul mallului Băneasa Shopping City din nordul Capitalei,

Mihai Teja, antrenorul angajat în decembrie la FCSB, s-a salvat de la demitere cu victoria contra Craiovei (3-2). Gigi Becali îi căuta înlocuitor înaintea derby-ului cu oltenii.

Marian Savu (46 de ani), fost golgeter al României în 2000, a fost invitatul de azi al lui Costin Ștucan la GSP LIVE. Fostul atacant, retras de mai bine de 10 ani, a evoluat în cariera sa la formații precum Dinamo, Rapid, FC

7 scurte - rezumatul rapid al celor mai interesante subiecte recente remarcate de Cătălin Țepelin - redactor șef GSP. Cinci comentarii: 1. Visul de event al Craiovei s-a cam făcut țăndări. Murmurul tribunei crește, iar în loja

Premier League 2019, etapa a 33-a. Liderul Liverpool joacă la Southampton. City a trecut de Cardiff. Rezultatele rundei. Manchester City e lider provizoriu, cu 80 de puncte, unul peste Liverpool, care are un meci mai puțin. Marți, 2 aprilie 21:45