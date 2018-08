Poliţia Capitalei anunţă că a fost găsită arma furată de la femeia jandarm agresată la miting 20.08.2018

20.08.2018 Poliţia Capitalei anunţă că a fost găsită arma furată de la femeia jandarm agresată la miting Arma furată de la femeia jandarm agresată la mitingul din Piaţa Victoriei de pe 10 august a fost recuperată, anunţă Poliţia Capitalei, conform Mediafax. Poliţia nu a dat detalii legate de locul în care a fost găsită arma. Este vorba despre un



Poliţia Capitalei anunţă că a fost găsită arma furată de la femeia jandarm agresată la miting

Arma furată de la femeia jandarm agresată la mitingul din Piaţa Victoriei de pe 10 august a fost recuperată, anunţă Poliţia Capitalei, conform Mediafax. Poliţia nu a dat detalii legate de locul în care a fost găsită arma. Este vorba despre un pistol Carpaţi, de 7,65 mm, încărcată în momentul sustragerii! „În urma activităților continue desfășurate […] The post Poliţia Capitalei anunţă că a fost găsită arma furată de la femeia jandarm agresată la miting appeared first on Cancan.ro.

Poliţia Capitalei anunţă că a fost găsită arma furată de la femeia jandarm agresată la miting

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Nespus de interesante sunt informaţiile şi deosebit de spectaculoase sunt primele efecte certe a ceea ce liderii celor două super-puteri au negociat şi acum responsabilii de pe eşaloanele inferioare trebuie să pună în

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, duminică, două avertizări cod galben de vreme instabilă pentru cea mai mare parte a

Hoții sunt mereu cu un pas înainte și au dezvoltat sisteme care pot descifra codul RFID (radio-frequency identification) și îți pot fura informațiile bancare ale cardurilor. Portofelul anti-atac blochează

Fetiţa de doi ani din localitatea Giurtelecu Hododului, dată sâmbătă dispărută a fost găsită duminică dimineaţa pe un câmp, starea de sănătate a acesteia urmând să fie evaluată de către un echipaj de

Patru copii au fost răniţi sâmbătă în timp ce se dădeau într-un carusel la un festival stradal din oraşul german Ramseck (sud-vest), a informat poliţia locală, citată de DPA. Accidentul s-a

Plecarea lui Cristiano Ronaldo la Juventus nu reprezintă o pierdere pentru Real Madrid doar din punct de vedere fotbalistic, ci și de marketing. Superstarul portughez vindea cele mai multe tricouri și produse cu numele său în magazinele

Rezultatele tragerii Loto 6 din 49 din 22 iulie 2018. Loteria Română organizează noi trageri LOTO duminică, 22 iulie, urmând să fie extrase numerele câştigătoare la Loto 6/49, Noroc, Loto 5/40 și Super Noroc, Joker și Noroc Plus. Extragerea la

Biletul Zilei de ieri a fost câștigător. Am pariat pe cel puțin 4 cornere ale Astrei în meciul cu FCSB și pe o victorie a cehilor de la Sparta Praga la debutul în noul sezon competițional pe teren propriu cu Opava, iar ambele variante au fost

Trei copii chinezi au ajuns la spital, dupa ce au fost atacati de o pisica in timp ce luau masa cu familia, in Constanta. Citește mai

#GuraPSD a ajuns la Electric Castle. În timp ce primarul Clujului, Emil Boc, le explica jurnaliștilor de ce nu vrea să fie Primarul Capitalei, un tânăr care trecea pe lângă edil și-a strigat oful. Citește mai

Criticul literar, eseistul, scriitorul, memorialistul și profesorul universitar Livius Ciocârlie a fost invitatul lui Octavian Hoandră, sâmbătă seară, la Realitatea Românească. Citește mai

Turiştii care s-au aflat în aceste zile în sudul litoralului, au fotografiat alge de culoarea albă. Specialiştii spun că nu este vorba de o nouă

Vlad, în vârstă de 9 ani, a fost găsit la scurt timp după ce s-a înecat. Fratele său, Mari, de 14 ani, a fost scos după ore întregi de

Ultimii dar nu cei din urmă! În Republica Moldova trei direcţii politice principale se bat pentru acapararea puterii în interesul propriu, dar există şi o a patra forţă politică care poate schimba radical destinul românilor de dincolo de Prut:

Lotul 3 al autostrăzii Sebeş – Turda este, încă, în faza de corectare a deficienţelor constatate în urmă cu mai mutle luni. Ultimele teste pe acest segment arătau că există, în continuare, probleme de planeitate şi rugozitate, chiar dacă

Judecătorii ieşeni au decis, printr-o decizie definitivă, că un medic chirurg judecat pentru luare de mită poate

Azdren Llullaku (30 de ani) a marcat unicul gol în victoria Astrei contra celor de la FCSB, scor 1-0. Albanezul Astrei s-a demarcat excelent în minutul 42, l-a păcălit pe Junior Morais și l-a lăsat fără reacție pe Bălgrădean. Bucuria

FCSB a debutat cu stângul în noul sezon, 0-1 cu Astra, iar semnele nu sunt deloc bune. ”Roș-albaștrii” nu au însă prea mult timp la dispoziție să își rezolve problemele. Joi vor începe noua aventură

Campioană olimpică de la Rio cu echipa, Ana Maria Popescu, 33 de ani e la prima competiție majoră după Olimpiadă. Spadasina română va lupta pentru aur cu liderul mondial, italianca Mara Navarria, 33 de ani. Parcurs excelent pentru Ana Maria

Aterizare de urgenţă pe aeroportul Otopeni a unui avion Boeing 777 care efectua o cursă Mumbai – Londra. Un tânăr de 23 de ani, cu probleme cardiace, ar fi suferit o criză. La bordul avionului a intervenit o echipă medicală a aeroportului