POLI IAȘI - ASTRA GIURGIU. liveTEXT de la 21:00 » Echipele de start: Denis Alibec e rezervă 28.07.2018

28.07.2018 POLI IAȘI - ASTRA GIURGIU. liveTEXT de la 21:00 » Echipele de start: Denis Alibec e rezervă Poli Iași și Astra Giurgiu se înfruntă astăzi, de la ora 21:00, într-un meci contând pentru etapa secundă a Ligii 1. Partida e liveTEXT cu video pe GSP.ro și în direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look TV. live



POLI IAȘI - ASTRA GIURGIU. liveTEXT de la 21:00 » Echipele de start: Denis Alibec e rezervă

Poli Iași și Astra Giurgiu se înfruntă astăzi, de la ora 21:00, într-un meci contând pentru etapa secundă a Ligii 1. Partida e liveTEXT cu video pe GSP.ro și în direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look TV. live de la 21:00 Poli Iași - Astra Giurgiu Urmărește AICI partida liveTEXT echipele de start Iași: Rusu Denis - A. Callego, O. Mihalache, C. Frăsinescu, Panțîru - Cioinac, Flores - L. Rus, C. ...

POLI IAȘI - ASTRA GIURGIU. liveTEXT de la 21:00 » Echipele de start: Denis Alibec e rezervă

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Argentina a debutat prost la Cupa Mondială de fotbal din 2018, dar "nu trebuie niciodată să o consideri moartă", a avertizat psihologul Marcelo Roffe, o referinţă în Argentina, înaintea meciului din optimilor

În perioada 29 iunie – 2 iulie, constănțenii și turiștii sunt așteptați în Piaţa Ovidiu, la primul festival din Constanţa dedicat îngheţatei şi dulciurilor, toate create pentru a impresiona gusturile

Un român parcurge, în medie, 5.000 de kilometri cu maşina personală în perioada de vară şi ar trebui să aloce 700 de lei pentru revizia autovehiculului, în sezonul cald. Media distanţei parcurse

Gigi Becali a avut de ales între două variante strategice în vara aceasta: să îl demită pe Nicolae Dică, cel care a ratat titlul într-un sezon în care FCSB pornea ca favorită certă, sau să îl

Daneza Caroline Wozniacki, N.2 mondial, şi belarusa Arina Sabalenka, locul 45 în ierarhia tenisului feminin, vor juca finala turneului WTA de la Eastbourne (Anglia), dotat cu premii totale în valoare de 852.564 dolari. Citește

Fructe racoritoare, foarte gustoase si raspandite, merele sunt nelipsite din cosul cu fructe. Citește mai

A murit Alexe Bardan, fostul mare antrenor român de tenis. Fost vicepreședinte al Federației Române de Tenis și căpitan nejucător al echipei de Cupa Davis a României, Alexe Bardan a decedat la vârsta de 82 de

Klaus Iohannis nu este atât de pesimist cu privire la relația cu SUA, precum este Donald Tusk, presedintele Consiliului European! Preşedintele României spune că el a militat pentru întărirea legăturii transatlantice,

România este pe primul loc (cu un procent de 48,6%) la rata deceselor în rândul persoanelor sub 75 de ani care puteau fi evitate dacă sistemul medical ar fi oferit la timp asistenţa medicală potrivită. Cel puţin aşa arată datele Eurostat,

Preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a precizat, într-un comunicat de presă emis după întâlnirea cu prim-vicepreşedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, că România a avut de alergat într-un maraton în care de fiecare dată

Fostul vicepremier şi ministru de Interne Gabriel Oprea a susţinut vineri seară la Realitatea TV că, dacă Victor Ponta ar fi câştigat alegerile prezidenţiale în 2014, el ar fi fost propus pentru preluarea şefiei Serviciului Român de

Îngrijitorii de la Grădina Zoologică din Dublin, Irlanda, au oferit animalelor gustări îngheţate şi băi de noroi pentru a le ajuta să facă faţă temperaturilor foarte ridicate, informează vineri

Marea Britanie este un susţinător constant al României în eforturile sale de a consolida statul de drept şi îşi exprimă speranţa că orice modificare a sistemului de justiţie are rolul de a

Horoscop 30 iunie. Afla ce ti-au harazit astrele pentru ziua de sambata. Horoscop 30 iunie BERBEC: Azi primesti o veste neasteptata, dar uneori, cele mai bruste solutii sunt si cele mai bune, fara sa ai timp

La câteva ore distanță de când fusese prezent în studio-ul TV Digi Sport, Florin Bratu a revenit în direct prin telefon la același post, dar a avut o intervenție destul de neinspirată. "Aș fi absurd să

Cătălin Ivan atacă dur DNA! Europarlamentarul susține că Direcția Anticorupți ar fi complice cu Liviu Dragnea. Citește mai

Fostul ministru de Interne, Gabriel Oprea, a vorbit, vineri seară, la Realitatea TV, despre noaptea alegerilor prezidențiale din 2009, mai precis, noaptea turului doi, când mai multe personalităţi au mers acasă la el la o "cină

Gabriel Oprea a făcut o dezvăluire bombă, în exclusivitate la Realitatea TV, despre scenariul discutat înaintea alegerilor prezidenţiale din 2014. Citește mai

În timp ce la Washington Ungaria cere, prin vocea ministrului de Externe, Péter Szijjártó, marilor puteri să facă presiuni asupra României pentru a extrage gazele naturale din Marea Neagră, ministrul român al Energiei, Anton Anton, face glume

Grădina de Vară a cinematografului Capitol din Timişoara se transformă pentru două săptămâni în arenă pentru