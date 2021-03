PNRR nu rezolvă problemele de fond ale educaţiei 20.03.2021

20.03.2021 PNRR nu rezolvă problemele de fond ale educaţiei Dacă avem impresia că banii veniţi prin PNRR de la UE rezolvă problemele de fond din educaţie ne amăgim amarnic. În primul rând că aceşti bani vor fi cheltuiţi de instituţiile statului, aşa cum se întâmplă de 30 de ani. Cu ce rezultate?



Dacă avem impresia că banii veniţi prin PNRR de la UE rezolvă problemele de fond din educaţie ne amăgim amarnic. În primul rând că aceşti bani vor fi cheltuiţi de instituţiile statului, aşa cum se întâmplă de 30 de ani. Cu ce rezultate? Vedem rezultatele la testele PISA, la clasamentul internaţional al universităţilor, şi tragem concluzia că sistemul nostru educaţional este jos de tot, în comparaţie cu alte sisteme din Europa.

