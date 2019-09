PMB va lua în considerare toate propunerile pertinente pentru proiectul de hotărâre de îmbunătăţire a calităţii aerului 30.09.2019

30.09.2019 PMB va lua în considerare toate propunerile pertinente pentru proiectul de hotărâre de îmbunătăţire a calităţii aerului Primăria Capitalei va lua în calcul toate "propunerile pertinente" care se încadrează în prevederile legale şi care au o logică în ceea ce înseamnă implementarea măsurilor concrete de îmbunătăţire



PMB va lua în considerare toate propunerile pertinente pentru proiectul de hotărâre de îmbunătăţire a calităţii aerului

Primăria Capitalei va lua în calcul toate "propunerile pertinente" care se încadrează în prevederile legale şi care au o logică în ceea ce înseamnă implementarea măsurilor concrete de îmbunătăţire a...

PMB va lua în considerare toate propunerile pertinente pentru proiectul de hotărâre de îmbunătăţire a calităţii aerului

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

Într-un meci desfășurat sâmbătă, în Costa Mesa, California, pugilistul român Bogdan Dinu a fost învins prin KO de bulgarul Kubrat Pulev. Pulev, 37 de ani, l-a învins pe Bogdan Dinu în runda a 7-a,

România U21 va juca azi cu formația U20 a Danemarcei, de la ora 19:00, ora României, în ultimul amical din cantonamentul de la Marbella. România U21 - Danemarca U20 se joacă de la ora 19:00 și va fi liveTEXT și liveVIDEO

Soarele deja a inceput sa prinda putere, semn clar ca iesirea din primavara se va face foarte rapid in acest an. Astfel, este momentul sa incepi pregatirile pentru activitatile de vara pe care le preferi, precum iesirile la iarba verde, drumetiile,

In cazul in care urmeaza sa ajungi in Bucuresti, fie in scop de serviciu, fie pentru a vizita orasul pentru cateva zile, conteaza mult alegerea locului in care vei sta. Iar cazarea in regim hotelier Bucuresti reprezinta o alegere avantajoasa din multiple

Ciprian Gugu, în vârstă de 15 ani, a fost găsit de polițiștii gorjeni în gara din Caracal. Acesta a dispărut fără urmă zilele trecute, după ce ar fi fost certat de părinţi pentru nota mică de la simularea Evaluării Naţionale. „Astăzi,

Primăriile din România au cheltuit, în medie, 1,09 milioane de lei pentru iluminatul festiv în perioada 2018-2019, cu 53,10% mai mult faţă de media achitată pentru iluminatul festiv din perioada 2017-2018, iar cea mai mare sumă pentru

Andreea Bălan trece în continuare prin clipe grele, vedeta se află în spital, acolo unde este atent monitorizată și supravegheată de către medici, după ce a suferit a treia operație. Internauții se întreabă de ce Andreea Bălan poartă

Preşedintele PSD Liviu Dragnea a explicat luni de ce s-a internat într-un spital privat şi nu într-unul de stat şi a subliniat că deocamdată a decis să nu se opereze de hernie. „Încercăm cu fizioterapie, kinetoterapie, sex cât mai puţin”,

Într-un comunicat publicat luni, Comisia Europeană (CE) anunţă că şi-a încheiat pregătirile în cazul unei ieşiri a Marii Britanii din Uniunea Europeană (UE) fără acord („No deal“), o perspectivă calificată „tot mai verosimilă“ la

Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg a reafirmat luni, la Tbilisi, că Georgia urmează să adere la Alianţa Nord-Atlantică, în pofida opoziţiei Rusiei, relatează

Premierul României, Viorica Dăncilă, s-a întâlnit astăzi cu vicepreşedintele SUA, Mike Pence, susţine un comunicat al Guvernului. Acesta din urmă i-a mulţumit oficialului român pentru poziţia în legătură cu mutarea ambasadei României din

În toamna anului 2019, East European Comic Con, cel mai amplu eveniment de acest gen din centrul şi estul Europei, se extinde pentru prima dată cu o ediţie în afara

Pompierii s-au luptat timp de mai multe ore pentru a lichida incendiul izbucnit la un service auto din Galaţi, care s-a extins şi la o locuinţă din vecinătate, unde a mistuit 250 de metri pătraţi de

Theresa May a anunţat luni că renunţă, pentru moment, să organizeze un al treilea vot de ratificare în Camera Comunelor a acordului său al Brexitului, din cauză că tratatul retragerii din Uniunea Europeană (UE) ”nu are o susţinere

Palatul Tinerimea Română va găzdui marţi, 26 martie 2019, de la ora 18:00, o Seară de muzică franceză susţinută de O.R.T. Chamber Ensemble. Inedita formaţie este compusă din Adriana Cîlţea –

Uniunea Europeană întrevede ''din ce în ce mai probabil'' ca Regatul Unit să iasă din Uniunea Europeană fără niciun acord la 12 aprilie, motiv pentru care Comisia Europeană şi-a încheiat luni pregătirile

Cunoscutul comediant Adi Bobo a fost trimis de fanii iUmor, pentru a treia oară, în finala din cel de-al șaselea sezon, alături de Irena Boclincă, Vasi Borcan, Varză și Florin Siriac. Pentru al treilea

PNL va depune listele de candidaţi la Parlamentul European miercuri şi şi-a propus să strângă 1,5 milioane de semnături de susţinere, a declarat, luni, preşedintele partidului, Ludovic

Până acum, nu s-au găsit confirmări ale eficienţei unui regim alimentar după o colică renală, care să evite recidiva pietrelor la rinichi. Iar calculii, prin blocarea eliminării urinei din vezică,

România a exportat, anul trecut, cereale în valoare totală de peste 2,1 miliarde de euro. Din această sumă, mai mult de un miliard de euro au totalizat exporturile de grâu și meslin, urmate de cele de porumb,