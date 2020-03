PLUS pe minus 03.03.2020

Valeriu Nicolae este jurnalist, scriitor și activist pentru drepturile omului. Are un masterat în diplomație, a lucrat pentru ONU, Comisia Europeană și Consiliul Europei, dar și pentru IBM și Microsoft, în SUA. A fost secretar de stat la Ministerul Muncii în timpul guvernului Cioloș, și a fost membru PLUS, partid din care a demisionat. Este […]

Forţele de ordine din Grecia s-au confruntat cu furia a sute de migranţi care s-au adunat în apropiere de oraşul Thessaloniki, din nordul ţării, sperând că vor putea trece în Macedonia de Nord, scrie

Hennes & Mauritz AB (H&M), al doilea retailer de îmbrăcăminte la nivel mondial, va testa vânzarea de haine vintage şi second-hand, în încercarea de a profita de creşterea preocupărilor consumatorilor

Cu toate subvenţiile, importul de roşii a crescut de la 27 mil. euro la 37 mil. euro, pentru că fermierii nu au putut intra în marile lanţuri de magazine cu produsele şi nici nu au procesat materia primă, pentru a-i lungi durata de

Liderul PSD Liviu Dragnea şi-a reluat, vineri, deplasările de campanie, el mergând în Călăraşi, pentru a inaugura un proiect de irigaţii. Şi-a reluat promisiunile şi i-a trasat ministrului Agriculturii câteva sarcini clare: legiferarea cât

Tribunalul Argeş a dispus, vineri, suspendarea ordinului emis de prefectul judeţului cu privire la încetarea înainte de termen a mandatului primarului din municipiul Piteşti, Cornel Constantin Ionică, găsit

American Independent Film Festival anunță titluri noi din programul ediției a treia. Under The Silver Lake în regia lui David Robert Mitchell, regizorul cunoscut pentru It Follows, McQueen, „portretul atent

Ilie Dumitrescu a analizat victoria lui Dinamo, 3-2 contra Concordiei Chiajna, și a lăudat jocul echipei lui Mircea Rednic. „Mi-a plăcut foarte mult jocul pe benzi al lui Dinamo. Și Dussaut a jucat foarte bine. A centrat de două ori pentru

Poetul Ion Horea a murit, vineri, la vârsta de 89 de ani. Uniunea Scriitorilor din România și-a exprimat regretul pentru trecerea în neființă a unuia dintre cei mai dintre cei mai importanţi poeţi români postbelici. Ion Horea s-a născut

Răfuiala dintre cele două clanuri, unul din Bucureşti şi altul din Giurgiu, a început pe 6 martie, când cele două familii s-au certat prin telefon. Fata uneia dintre familii a refuzat să se mărite cu băiatul celeilalte familii, lucru care a

Cântărețul vorbit despre operația prin care a trecut în urmă cu câteva zile. Dorian Popa a fost supus unei intervenții chirurgicale la nivelul gâtului. Artistul a fost operat din cauza unei amigdalite cronice. Într-o înregistrare video

Citește horoscopul zilnic 6 aprilie, cu previziuni pentru toate semnele zodiacale, realizat de astrologul Click!, Lorina. Iată ce ți-au pregătit astrele pentru ziua de sâmbătă, 6 aprilie! Citește mai

Coșmarul Andreei Bălan nu s-a terminat, după ce a făcut stop cardio-respirator în timpul nașterii. Citește mai

Salonul Naţional de Primăvară debutează sâmbătă, 6 aprilie, la Constanţa, fiind organizat de Uniunea Artiştilor Plastici din Constanţa şi de Primăria Municipiului

Inspectoratul Naţional de Patrulare a dat startul unei campanii de atenţionare a şoferilor cu privire la oprirea, staţionarea sau parcarea în locurile nepermise. Din 22 aprilie, şoferii care se vor face vinovaţi de aceste încălcări vor fi

Actori independenţi, care lucrează în regim de colaborare la teatre din Capitală, nu şi-au primit onorariile de trei luni. Motivul ar fi întârzierea adoptării bugetului, dar şi faptul că Primăria nu a colectat suficienţi bani din taxe şi

Dacă respectăm ordinea adăugării ingredientelor şi modul corect de preparare termică a drobului de miel, acesta va ieşi fraged, cremos

Războiaele sunt cele mai serioase şi sângeroase aspecte din istoria umanităţii. De-a lungul timpului au existat conflicte atât de stupide, încât în ciuda pierderii de vieţi omeneşti puţini se pot abţine să nu schiţeze măcar un zâmbet.

Încerc de câteva zile bune să înţeleg, măcar în parte, sensul poveştii ale cărei personaje principale par să fie fostul disident anticomunist, dl. Iulius Filip, şi actualul procuror general al României, dl. Augustin

ALDE nu va onora invitația la consultări lansată azi de președintele Klaus Iohannis, a anunţat liderul partidului, Călin Popescu Tăriceanu, printr-un comunicat oficial. În contextul refuzului ALDE de a merge la consultările de la Cotroceni, este

Încă 43 de cazuri nou-confirmate de rujeolă au fost raportate în ultima săptămână, acestea fiind semnalate în şase judeţe şi în municipiul