Ploile fac ravagii! Cod portocaliu de inundaţii în România 13.06.2022

13.06.2022 Ploile fac ravagii! Cod portocaliu de inundaţii în România Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor a emis luni o avertizare Cod portocaliu de inundaţii pentru două bazine hidrografice. Potrivit INHGA, până la ora 24:00, ca urmare a precipitaţiilor înregistrate, prognozate şi



Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor a emis luni o avertizare Cod portocaliu de inundaţii pentru două bazine hidrografice. Potrivit INHGA, până la ora 24:00, ca urmare a precipitaţiilor înregistrate, prognozate şi propagării,

O anchetă independentă privind asasinarea cu mașină capcană a jurnalistei anticorupție Daphne Caruana Galizia a ajuns la concluzia că statul maltez are o parte de responsabilitate, după ce a creat „o cultură a impunității”,

Nu există pericol mai mare pentru un stat în ziua de astăzi decât adâncirea inegalităților din societate, un fenomen care are rădăcini în politicile ultimilor 30 de ani, dar care s-a radicalizat după criza economică din 2008-2012 și care,

Grupul de Comunicare Strategică a anunțat noul bilanț al zilei de vineri, 30 iulie 2021. Astăzi au fost înregistrate 153 de cazuri noi COVID-19. Coronavirus România 30 iulie 2021 Până astăzi, 30 iulie, pe teritoriul

Circulaţia a fost blocată din cauza efectelor fenomenelor meteo, miercuri seară, pe o magistrală feroviară şi două drumuri naţionale, informează Centrul Infotrafic din cadrul Poliţiei

Sârbul Novak Djokovic (34 de ani, 1 ATP) a pierdut surprinzător în semifinalele turneului masculin de tenis de la Jocurile Olimpice, fiind învins de neamțul Alexander Zverev (24 de ani, 5 ATP), scor 6-1, 3-6, 1-6, după un meci de două ore și

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a transmis un comunicat de presă în care anunţă modalităţile prin care medicii de familie vor putea acorda concedii medicale. Noile reglementări ale CNAS intră în vigoare începând de

Președintele liberalilor a criticat dur, joi, situația din organizația PNL Timiș. ”Acolo sunt epurări de tip stalinist”, a reclamat Ludovic Orban, precizând că au fost suspendați din funcții aproape 20 de membri

Valul insuportabil de caniculă va fi dublat de furtuni violente. Meteorologii au emis sâmbătă noi alerte de vreme severă. Un cod galben de caniculă este valabil pe 31 iulie în cea mai mare parte a ţării, în timp ce în opt judeţe din sudul

Dacă DJ Rynno, colegul ei de scenă, a luat-o de la zero în Suedia, Sylvia și-a reconfigurat viața în Ibiza. Pandemia a ajutat-o în acest sens, iar muzica a ajuns astfel pe locul doi! Sylvia

La mare căutare vara, pepenele este vedeta petrecerilor în aer liber. Şi nu

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti a finalizat ancheta în dosarul fraudării alegerilor locale din comuna Ciorani şi a trimis în judecată, vineri 30 iulie, nu mai puţin de 27 de persoane, potrivit unor surse

Sezonul 2021/2022 din Liga 2 a debutat astăzi cu 7 partide. În cel mai tare meci al zilei Petrolul a învins-o pe Poli Iași, scor 2-0. Sezonul 2021/2022 din Liga 2 are în componență 20 de formațiiLa finalul sezonului regulat, primele 6

Jucătoarea elveţiană de tenis Belinda Bencic, locul 12 mondial, a câştigat, sâmbătă, titlul olimpic la simplu feminin la Jocurile de la Tokyo, după ce a învins-o în finală pe cehoaica Marketa Vondrousova, locul 42 WTA, în trei seturi, 7-5,

Halterofila neo-zeelandeză Laurel Hubbard a concurat până în 2013 ca bărbat. Și-a schimbat sexul și acum o va face ca femeie la categoria plus 87 de kilograme la Jocurile Olimpice. Echipa de jurnaliști GSP din Japonia, formată din Marian

Un incendiu de amploare a izbucnit, sâmbătă seara, la groapa de gunoi din Arad, informează publicaţia locală Special Arad. Potrivi ISU, se va emite Ro Alert pentru localitățile de pe direcția de propagare a fumului. ISU Arad anunţă că

Vestea că Mr. Pink și Monica Gabor s-au despărțit a ajuns și la Irinel Columbeanu, fostul soț al tinerei. Acesta a vorbit despre relația pe care o avea cu bărbatul și a dezvăluit un momente

Fostul cardinal american Theodore McCarrick a fost inculpat pentru agresiune sexuală asupra unui adolescent, devenind cel mai înalt cleric catolic urmărit penal în SUA pentru fapte legate de uriaşul scandal de violenţe sexuale în rândul

Antrenorul lui Bayern, Julian Nagelsmann (34 de ani), a bifat în week-end un nou dezastru: 0-3 în testul cu Napoli. Are 3 eșecuri și un egal de când a venit la Munchen. Bayern a dat 25 de milioane de euro ca să-l „rupă” pe Julian Nagelsmann de

O femeie pe nume Samantha a intrat în Cartea Recordurilor, după ce a postat un videoclip pe internet și a devenit virală. Ce a făcut cea care este urmărită deja de peste 1.7 milioane de

Patru persoane au fost rănite, noaptea trecută, în urma unui joc de artificii organizat la o pensiune din comuna Perişor, judeţul Dolj, potrivit