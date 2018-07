Plantaţia de mure şi zmeură Abund Berry din Gorj mizează pe afaceri de 200.000 euro în 2018 27.07.2018

27.07.2018 Plantaţia de mure şi zmeură Abund Berry din Gorj mizează pe afaceri de 200.000 euro în 2018 Ionel Burtea, un tânăr de 22 de ani din Ţicleni, judeţul Gorj, care în urmă cu trei ani şi-a convins familia să investească într-o plantaţie de mure şi zmeură, speră să ajungă la afaceri de 200.000 de euro în 2018 cu Abund Berry, o



Ionel Burtea, un tânăr de 22 de ani din Ţicleni, judeţul Gorj, care în urmă cu trei ani şi-a convins familia să investească într-o plantaţie de mure şi zmeură, speră să ajungă la afaceri de 200.000 de euro în 2018 cu Abund Berry, o companie înfiinţată în 2017. Până în 2017, familia Burtea a produs şi comercializat mure şi zmeură pe baza unui certificat de producător agricol emis de autorităţile locale.

