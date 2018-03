PL: Candidatul unic al lui Plahotniuc poate fi convenit doar de PD, PSRM, PCRM, PN şi PPEM 06.03.2018

06.03.2018 PL: Candidatul unic al lui Plahotniuc poate fi convenit doar de PD, PSRM, PCRM, PN şi PPEM După ce PAS şi PPDA au respins propunerea liderului PDM, Vlad Plahotniuc, ca partidele proeuropene să desemneze un candidat comun pentru alegerile anticipate din Chişinău, dar cu participarea democraţilor, liberalii anunţă că şi ei se



PL: Candidatul unic al lui Plahotniuc poate fi convenit doar de PD, PSRM, PCRM, PN şi PPEM

După ce PAS şi PPDA au respins propunerea liderului PDM, Vlad Plahotniuc, ca partidele proeuropene să desemneze un candidat comun pentru alegerile anticipate din Chişinău, dar cu participarea democraţilor, liberalii anunţă că şi ei se distanţează de Plahotniuc.

PL: Candidatul unic al lui Plahotniuc poate fi convenit doar de PD, PSRM, PCRM, PN şi PPEM

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Ministrul Finanţelor Eugen Teodorovici a declarat că Guvernul renunţă la schema de ajutor de stat pentru angajaţii din IT afectaţi de revoluţia fiscală. Soluţia găsită este ca angajatorul să reţină la sursă doar parţial contribuţii,

Serbia şi Muntenegru s-ar putea alătura Uniunii Europene din 2025, potrivit Comisiei Europene, în condiţiile în care integrarea rapidă în Uniunea Europeană a şase ţări din Balcanii de Vest este

IG Metall, cel mai puternic sindicat din industria Germaniei, a obţinut o majorare cu 4,3% a salariilor şi dreptul la o săptămână de lucru de 28 de ore în cadrul unui acord major care va fi considerat

Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României (BNR) a hotărât majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 2,25% pe an, de la 2% pe an, începând cu data

Deputatul USR Stelian Ion a susţinut că preşedintele Comisiei juridice, Eugen Nicolicea, a avut o întâlnire cu reprezentanţi ai Comisiei de la Veneţia, fără să spună acest lucru şi

Elton John şi-a anulat două spectacole pe care urma să le susţină la Las Vegas, deoarece acestea se suprapuneau cu nunta prinţului Harry cu actriţa americană Meghan Markle din luna mai, la care se aşteaptă

Angajatorii din Spaţiul Economic European pun la dispoziţia lucrătorilor români, prin intermediul reţelei Eures, un număr de 649 de locuri de muncă, cele mai multe în Spania, Germania

Anunţ de ultimă oră pentru părinţi şi elevi. Structura anului şcolar 2018-2019 se modifică. Antena 3 a obţinut în exclusivitate aceste informații. Decizia a fost luată în urmă cu

Celebrul ansamblu folcloric Rapsodia Română s-a desfiinţat de mult, dar clădirea din centrul Bucureştiului, de pe Lipscani, unde acesta şi-a desfăşurat activitatea, continuă să fie un motiv de

Cel puţin 23 de persoane, inclusiv cinci copii, au fost omorâţi în urma unui atac aerian al regimului sirian, în Ghouta, într-o perioadă intensă de bombardamente în suburbia

Hyundai va prezenta la finalul acestei luni primele informaţii despre noul Kona Electric, versiunea „pe baterii” a SUV-ului din portofoliul mărcii

Proiectul de birouri THE BRIDGE, dezvoltat de Forte Partners, a primit certificarea LEED Platinum, cu cel mai ridicat scor de certificare LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) acordat de US Green Building Council (USGBC) unei proprietăţi

Dinamo a închis mercato de iarnă prin transferurile lui Gabi Torje și Antun Palici. Croatul a primit ieri rezultatele testelor medicale și i-a fost înregistrat contractul valabil până în iunie 2019. Cei doi au șanse mari să

Lavinia Tatomir era foarte tânără când a devenit partenera de viață a lui Adrian Pintea. Când a fost cerută în căsătorie, aceasta încă i se adresa cu apelativul „dumneavoastră”. Marele actor Adrian Pintea a încetat din viață

Marius Copil și Florin Mergea joacă azi împreună la dublu, la ATP 250 de la Sofia. Arădeanul, meci cu Haase, la simplu. Turneul este dotat cu premii totale de 561,345 de euro. ATP 250 SOFIA Simplu – miercuri, primul tur Robin Haase (5)

Anul acesta, de Dragobete, va avea loc o slujbă specială de pomenire a regretatei cântăreţe Mădălina Manole. La eveniment şi-au anunţat prezenţa mai mulţi artişti din showbiz, dar şi rudele „Fetei cu părul de foc”. După aceea, pe 3

Tavi Clonda a participat la semifinala Eurovision, unde a cântat o melodie compusă în memoria Regelui Mihai I, trecut în nefiinţă anul trecut, în decembrie. La scurt timp, Familia Regală i-a transmis un mesaj artistului, iar Majestatea Sa

Oamenii de stiinta sustin ca ziua s-a micsorat. In consecinta o zi nu mai are 24 de ore ci 16 ore, data fiind modificarea frecventei din Rezonanta Shumann de la 7,8 HZ la 12 HZ. Citește mai

Sindicaliştii Cartel Alfa afirmă că ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, ”transmite public informaţii distorsionate, trunchiate sau de-a dreptul false”, în încercarea de a justifica ”măsuri prost concepute” asupra cărora s-a atras

Fost premier şi preşedinte al PSD, Victor Ponta afirmă, într-un răspuns la o postare pe contul sau de Facebook, că Liviu Dragnea "ne-a presat pe toţi" să fie schimbat Daniel Morar cu Laura Codruţa Kovesi, afirmând că este "prietena lui" şi