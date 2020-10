Pitch, please! Concursul de proiecte de scurtmetraje animate continuă la Animest.15 02.10.2020

Ajuns la ediția cu numărul 15, Festivalul Internațional de Film de Animație Animest (9-15 noiembrie) invită regizorii și producătorii de film de animație din România și Republica Moldova să își înscrie...

Mita este ceva aproape obişnuit în Venezuela, unde economiştii estimează că fonduri publice de cel puţin 385 miliarde de dolari au fost implicate în tranzacţii dubioase în perioada 2003-2015, scrie

FMI anticipează că economia Româ­niei va creşte cu 4% în 2019, în timp ce rata anuală a inflaţiei va ajunge la 4,2%, se arată în raportul World Eco­nomic Outlook, ediţia din

Fabrica Arctic din Ulmi a fost construită în 17 luni, pe o suprafaţă de peste 700.000 mp, după o investiţie de 150 mil.

Jucătoarea română de tenis Monica Niculescu a fost învinsă de rusoaica Margarita Gasparian cu 6-2, 7-5, în optimile de finală ale turneului WTA de la Luxemburg, dotat cu premii totale de 250.000 de

Relaţiile Turciei cu vecinii săi europeni nu au fost niciodată mai simple, trecând de-a lungul de la inamici hotărâţi la parteneri pragmatici, scrie

Două autospeciale ale pompierilor şi un echipaj SMURD au ajuns imediat la faţa locului pemtru a interveni. Incendiul a avut loc în această dimineaţă, ân jurul orei 7.45, la scurt timp după ce trenul s-a pus în

Distribuitorul de jucării Edu Class, o afacere antreprenorială pornită în 2010 de antreprenorii Anca şi Lucian Leibovici, estimează afaceri de 9 mil. lei la finalul anului, în creştere cu 25% faţă de 2018, în contextul în care primele nouă

Preşedintele PNL Ludovic Orban a afirmat miercuri, la B1TV, că directorul Tarom Mădălina Mezei a fost demis marţi seară pe motiv că ar fi refuzat să ţină la sol avioanele în ziua moţiunii de cenzură, în contextul în care mai mulţi

Poliţia care anchetează cazul familiei care ar fi trăit aproapre zece ani izolată de lume în subsolul unei ferme, în Olanda, a anunţat joi arestarea unei a doua persoane, un bărbat de 67 de ani, presupus a fi tatăl copiilor. Un alt bărbat, cel

Vineri, 18 octombrie 2019, Regina-Mamă Elena va fi repatriată, pentru a fi reînhumată la Curtea de Argeş, alături de fiul ei, Regele Mihai

Companiile specializate în dezvoltarea de soluţii software domină ediţia din acest an a topului Deloitte Technology Fast 50 din Europa Centrală, cel mai bine reprezentate ţări fiind Cehia, Polonia şi Ungaria, dar se remarcă şi ţări mai mici,

Florin Prunea (51 de ani), managerul general al celor de la Dinamo, a comentat egalul dintre România și Norvegia, scor 1-1, din preliminariile EURO 2020. „Am suferit foarte mult, cum am suferit toți. Am avut jocul în mână, am controlat a doua

Judecătorii ieşeni au condamnat un bărbat care a comis o faptă de distrugere după ce a lăsat 80 de vaci să intre într-un lan de porumb, pe care l-au

SCM Rm. Vâlcea are un meci extrem de dificil la Podgorica, acolo unde se câștigă foarte greu. Buducnost a pierdut deja un prim joc și nu mai are voie la pași greșiți. Buduncnost - SCM Rm. Vâlcea e sâmbătă, de la 20:00, liveSCORE pe GSP.ro și

♦ Investiţia iniţială a fost de 30.000 de euro, dar terenurile pe care îşi desfăşoară activitatea Academia de tenis Victor Hănescu sunt închiriate ♦ În 2018, Academia a avut încasări de 250.000 de euro ♦ În prezent, sunt pregătiţi

În Irakul paralizat de proteste mortale, cu o economie sugrumată de şomaj ridicat, management defectuos şi un deficit cronic de investiţii, guvernul de la Bagdad a căutat la Beijing o mână de ajutor. Iar China n-a exitat să i-o

Nume: Oral-B Platformă soft: Apple iOS, Google Android Preţ: gratis Dezvoltator: Procter & Gamble Productions Funcţionalitate: aplicaţia le permite utilizatorilor periuţelor electrice Oral-B (modelele 8000, 9000 şi 10000) să ţină evidenţa

Mihai Stoica (54 de ani), fostul manager general al FCSB-ului, a fost înjurat de către suporterii din Peluza Roș-Albastră, la meciul cu Chindia Târgoviște, câștigat cu scorul de 2-1, pe Stadionul „Ilie Oană”. Vezi AICI desfășurarea

Până la finalul anului nu se va circula pe primele două loturi din A10 Sebeş-Turda, în contextul în care nu a existat suficientă mobilizare pentru a finaliza vreo porţiune din proiect, potrivit datelor din cadrul companiei de

Este oficial. Militarii îi pot obliga pe tinerii şi pe bărbaţii apţi de muncă ce locuiesc în localităţi în care a fost declarată starea de asediu sau starea de urgenţă să presteze diverse activităţi în interes public. Cel puţin aşa