Piscina acasa: Cum sa aduci marea si plaja la tine in gradina? 29.06.2022

29.06.2022 Piscina acasa: Cum sa aduci marea si plaja la tine in gradina? Vara este aici si caldurile caniculare isi fac simtita prezenta in fiecare zi. Ziua este lunga si dorinta de distractie parca este mai mare ca niciodata. Nevoia de a ne racori este tot mai pronuntata […] The post Piscina acasa: Cum sa aduci marea



Piscina acasa: Cum sa aduci marea si plaja la tine in gradina?

Vara este aici si caldurile caniculare isi fac simtita prezenta in fiecare zi. Ziua este lunga si dorinta de distractie parca este mai mare ca niciodata. Nevoia de a ne racori este tot mai pronuntata […] The post Piscina acasa: Cum sa aduci marea si plaja la tine in gradina? appeared first on Cancan.

Piscina acasa: Cum sa aduci marea si plaja la tine in gradina?

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Șeful Școlii de Antrenori a deschis 4 procese la Comisia de Disciplină, împotriva lui Croitoru, Poenaru, Iosif și Prepeliță, acuzând că oferă indicații deși n-au calitate de antrenori principali. Asta în vreme ce situația de la FCSB, unde

Retras în octombrie 2020, fostul luptător de MMA Khabib Nurmagomedov, în vârstă de 32 de ani, a trecut acum la fotbal. Pasionat de fotbal, rusul și-a surprins fanii din lumea întreagă, afirmând că iubește fotbalul mai mult decât luptele

Gerd Muller, fostul mare fotbalist al lui Bayern Munchen și al naționalei Germaniei, a murit duminică, 15 august, după o suferință îndelungată, a anunțat clubul din Munchen. Gerd Muller, care avea 75 de ani, suferea din 2015 de Alzheimer, boală

Absolvent al Facultăţii de Istorie şi Filosofie din cadrul UBB Cluj, fost profesor de istorie şi antreprenor din 1990 încoace, Dorel Goia, 67 de ani, preşedinte şi acţionar majoritar al producătorului de materiale de construcţii TeraPlast

Laurențiu Reghecampf încă nu a revigorat-o pe Universitatea Craiova, aflată la cel mai slab start de campionat din ultimii 4 ani. CSU Craiova a pierdut aseară confruntarea de la Arad, 0-1 cu UTA, și e abia pe locul 9. Mai mult, oltenii pot fi

O crimă a avut loc în Capitală. O educatoare a fost găsit fără suflare într-un apartament, după ce a fost înjunghiată. Autoritățile suspectează că aceasta ar fi fost ucisă chiar de soțul ei. O educatoare […] The post Crimă în

Coşul de medicamente cumpărate de români în ultimul an, în perioada iulie 2020 – iunie 2021, a inclus produse care s-au adresat afecţiunilor sistemelor digestiv şi nervos, arată datele companiei de cercetare de piaţă

Frontul Drepturilor Civile şi Umane, mişcarea care a iniţiat amplele manifestaţii pro-democraţie din 2019 din Hong Hong, s-a autodizolvat, duminică, invocând intensificarea represiunii regimului comunist de la

România şi mai mult de 60 de state au emis o declaraţie comună legat de situaţia din Afganistan, prin care cer ca cetăţenilor afgani şi străini ce doresc să plece din ţară să le fie permis să facă acest lucru şi prin care fac apel la cei

Autorităţile sanitare sârbe au autorizat a treia doză de vaccin anti-COVID-19 pentru persoanele imunocompromise (cu sistem imunitar slăbit), angajaţii din domeniul sanitar şi orice persoană care a fost vaccinată în urmă cu cel puţin şase

Fetele s-au grăbit să se schimbe în camera de hotel, ca să iasă cât mai repede la plajă. În drumul lor spre apă, pe faleză, tinerele se plimbau liniştite, iar una dintre fete vorbea la […] The post Ele sunt blondinele de care a râs

Harta celor mai dezvoltate judeţe după numărul de cabinete dentare şi zonele ocolite de investiţiile în medicina stomatologică arată, din nou, două extreme ale aceleiaşi pieţe şi o imagine similară cu cea a infrastructurii medicale

La cererea administratorului judiciar, Tribunalul a prelungit cu 40 de zile termenul pentru întocmirea raportului privind cauzele și împrejurările care au condus la intrarea lui Dinamo în insolvență. Planul de reorganizare mai întârzie. E greu

În ultimii patru ani, companiile româneşti au făcut cel puţin 15 tranzacţii peste hotare, cumpă­rând firme din Mexic, Germania, Belgia sau Republica Moldova, pentru care au plătit cumulat peste 600 de milioane de euro, conform estimărilor ZF

În minutul 69 al derby-ului cu Rapid, FCSB a înscris, dar brigada oprise jocul pentru un ofsaid semnalizat de asistentul Vasile Marinescu la Mamut, care însă nici n-a atins mingea, nici n-a influențat vreun adversar, iar balonul a fost jucat de un

Deşeurile erau încărcate pe două barje cu destinaţia Turcia. Comisarii Gărzii de Mediu au decis că ele trebuie returnate în ţara de

Celebrul solist al trupei U2 a apărut, duminică, pe scena Festivalului de Film de la Sarajevo. Acesta a venit cu versiunea digitală a peliculei ''The Million Dollar Hotel'', în regia lui Wim Wenders. Tot el

Agenţia de Reglementare pentru Medicamente şi Produse de Îngrijire a Sănătăţii (MHRA) a informat marţi, 17 august, că a aprobat utilizarea vaccinului anti-COVID-19 de la compania Moderna pentru minorii cu vârste cuprinse între 12 şi 17 ani,

Simona Halep s-a calificat în turul doi al turneului de la Cincinnati, după ce a învins-o pe poloneza Magda Linette. Tenismena a revenit pe terenul de tenis după mai bine de 3 luni de absență. […] The post Victorie pentru Simona Halep!

Cinema Paradiso urmează să fie inaugurat joi, 19 august, cu proiecţia filmului dramatic cu acelaş titlu, realizat în 1988, în regia de Giuseppe