Pique a jucat ultimul meci din carieră » Meciul Barcelonei cu Almeria a trecut în plan secund 05.11.2022

05.11.2022 Pique a jucat ultimul meci din carieră » Meciul Barcelonei cu Almeria a trecut în plan secund Barcelona - Almeria 2-0, în etapa #17 din La Liga, a fost ultimul meci jucat de Gerard Pique. Legendarul fundaș s-a retras din fotbal la 35 de ani, acasă, pe Camp Nou. Toate rezultatele etapei #13 din La Liga Meciul propriu-zis cu Almeria a trecut în



Pique a jucat ultimul meci din carieră » Meciul Barcelonei cu Almeria a trecut în plan secund

Barcelona - Almeria 2-0, în etapa #17 din La Liga, a fost ultimul meci jucat de Gerard Pique. Legendarul fundaș s-a retras din fotbal la 35 de ani, acasă, pe Camp Nou. Toate rezultatele etapei #13 din La Liga Meciul propriu-zis cu Almeria a trecut în plan secund. Evenimentul principal al zilei pe Camp Nou a fost retragerea lui Gerard Pique, legendarul stoper catalan. ...

Pique a jucat ultimul meci din carieră » Meciul Barcelonei cu Almeria a trecut în plan secund

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

O echipă de 50 de cercetători a creat un aerosol conţinând o particulă de coronavirus şi a simulat capacitatea sa de a rămâne în aer pentru a evalua potenţialul transmiterii virusului pe cale

Radu Vâlcan se află în Thailanda de câteva săptămâni, acolo unde se filmează noul sezon „Insula Iubirii”. Celebrul show va fi difuzat anul viitor. Pentru că este departe de soţia sa, prezentatorul TV i-a transmis […] The post

Grupul de comunicaţii fixe şi mobile Digi, controlat de miliardarul Zoltan Teszari din Oradea, a finalizat, ieri, vânzarea tuturor operaţiunilor sale din Ungaria, acesta fiind probabil cel mai dureros exit din istoria grupului, în condiţiile în

Liviu Dragnea și-ar fi luat o parte din bagaje și ar fi părăsit-o pe iubita lui mai tinerică. Contactată de CANCAN.RO, Irina Tănase neagă cu vehemență ruptura de fostul lider PSD. Liviu Dragnea și Irina […] The post Irina Tănase, prima

FCU Craiova și FC Voluntari se întâlnesc ACUM, în etapa #18 din Liga 1. Partida începută la ora 16:01 poate fi urmărită live pe GSP.ro și la TV pe Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport.

Acest lucru s-a întâmplat în oraşul Panciu, chiar pe un drum naţional care face legătura cu localitatea de munte

Inflaţia întrece orice aşteptări, atât prin forţă, cât şi prin durată. Analişti şi jurnalişti se întreabă dacă nu cumva ar fi cazul ca lumea să înceapă să se îngrijoreze sau cel puţin

Cântăreaţa de muzică populară Tita Bărbulescu a murit sâmbătă, la vârsta de 85 de ani, la un azil de bătrâni, unde a fost internată de fostul ei soţ. Aceasta a fost una dintre solistele preferate ale lui Nicolae

Un turist a fost mușcat de o viperă, duminică, pe creasta Pietrei Craiului, acoperită cu zăpadă. „Un caz atipic care ne arată că nimic nu este imposibil”, spun salvamontiștii într-o postare pe Facebook, în care laudă și

Primele două cazuri de infecție cu varianta Omicron au fost confirmate sâmbătă seara la pacienți întorși din Africa de Sud, iar ministrul Sănătății spune că, probabil, în România există și

Argintul este un metal nobil, apreciat şi folosit încă din cele mai vechi timpuri. Pe lângă calităţile lui estetice foarte apreciate, metalul este în strânsă legătură şi cu sănătatea celui care îl

Banca Centrală Europeană (BCE) a anunțat că va alege un nou design pentru euro până în 2024. Va fi prima mare schimbare adusă bancnotelor în ultimii 20 de ani, iar banca va lua în calcul și părerea publicului în alegerea noului aspect,

Austrian Airlines, companie aeriană austriacă care are sediul la Viena, a înregistrat o scădere de circa 40% a cererii din partea pasagerilor români din cauza restricţiilor impuse de către

Un membru al parlamentului leton, Aldis Gobzems, a fost arestat, luni, după ce a inițiat o campanie anti-vaccinare la nivel naţional, relatează agenţia EFE, citată de Agerpres. În ultima vreme, deputatul a organizat mai multe manifestaţii

Indicele MSCI EM Europe, dedicat pieţelor emergente europene, a suferit un declin de 8,9% în noimebrie, potrivit unei analize efectuate de societatea de brokeraj Wood &

Lionel Messi a câștigat lunea trecută al șaptelea Balon de Aur, stabilind un nou record, dar săptămâna superstarului de la Paris Saint-Germain a luat o întorsătură proastă, după ce hotelul său de lux

Se spune adesea despre pizza faptul că ar fi un aliment nu foarte sănătos, ceea ce însă este doar un mit care a beneficiat de tot mai multă popularitate în ultima vreme. Care este însă adevărul despre pizza? Este aceasta sănătoasă sau nu?

Eroarea de pe bancnota de 20 de lei nu putea trece neobsevată. Din păcate, greșeala este prezentă pe toți banii aflați în circulație în România. Jurnalista Ana Iorga, cu un doctorat în lingvistică, susține, însă, […] The post Care

Acţionarii One United Properties, unul dintre principalii dezvoltatori imobiliari de proiecte sustenabile rezidenţiale, de birouri şi mixte de ultimă generaţie din România, listat la Bursa de Valori Bucureşti sub simbolul bursier ONE, au decis

FCU Craiova și Academica Clinceni se întâlnesc în etapa #19 din Liga