Pierre Gasly, scânteia care a readus imprevizibilul în Formula 1 07.09.2020

07.09.2020 Pierre Gasly, scânteia care a readus imprevizibilul în Formula 1 Într-un sezon de Formula 1 aproape compromis de dictatura nemiloasă instaurată de Lewis Hamilton, victoria neașteptată a lui Pierre Gasly, de la Alpha Tauri, a doua echipă a companiei Red Bull, în Marele Premiu al Italiei, de la Monza, a adus



Pierre Gasly, scânteia care a readus imprevizibilul în Formula 1

Într-un sezon de Formula 1 aproape compromis de dictatura nemiloasă instaurată de Lewis Hamilton, victoria neașteptată a lui Pierre Gasly, de la Alpha Tauri, a doua echipă a companiei Red Bull, în Marele Premiu al Italiei, de la Monza, a adus speranța că imprevizibilul și surprizele nu au dispărut complet din Marele Circ. Totul a […] The post Pierre Gasly, scânteia care a readus imprevizibilul în Formula 1 appeared first on Cancan.ro.

Pierre Gasly, scânteia care a readus imprevizibilul în Formula 1

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

ROMÂNIA - MALTA 1-0 // Monitorizarea meciului cu ”cavalerii” arată că oaspeții au avut o posesie nefiresc de mare, aproape 40%, și au rivalizat cu noi sau chiar ne-au depășit la dueluri câștigate în atac, driblinguri reușite sau atacuri pe

Germania poate preveni o posibilă criză economică prin injectarea „multor miliarde de euro“ în economie, a declarat marţi ministrul finanţelor Olaf Scholz, care şi-a semnalat disponibilitatea pentru acordarea unui pachet de măsuri de

Luna plină din 14 septmebrie este aproape de echinocțiul de toamnă 2019. Citește mai

Extragerea unui spion dintr-o ţară ostilă şi apoi protecţia acestui defector este o operaţiune deosebit de dificilă şi costisitoare şi doar o mână de servicii de informaţii din lume sunt capabile să o pună la punct , spune Philippe Hayez,

Două contracte de finanţare din fonduri europene, pentru implementarea catalogului electronic şi a unei bibliotecii virtuale, au fost semnate ieri. Cele două proiecte, „Sistem informatic

Ai fost vreodată în preajma cuiva care nu se poate opri din vorbit? Extrovertiții iubesc să se conecteze cu alții, dar și să audă sunetul vocii lor. Când le pui o întrebare, îți pot oferi

Ce aflăm din chinurile unui Brexit prelungit şi din despărţirile în serie ale lui Trump de colaboratori ca John Bolton? Că în vest se-nvaţă greu. Şi că la 18 ani de la megaatentatele din SUA, criza democraţiilor e-n

Cristi Manea (22 de ani) a fost prezentat oficial la FCSB în urmă cu o săptămână, dar nu îmbrăcase atunci tricoul vicecampioanei. Ulterior, fostul fundaș al CFR-ului a participat la ședința foto oficială și a postat pe contul său de

Cântăreaţa irlandeză Sinead O’Connor (52 de ani) a revenit pe scenă, la mai bine de un an după convertirea sa la islam, şi a interpretat hitul „Nothing Compares 2 U“ purtând straie islamice, o abaya roşie şi

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a acuzat-o miercuri pe Viorica Dăncilă că nu respectă Constituţia prin refuzul de a se prezenta la votul de încredere în Parlament şi subliniază că PSD „guvernează împotriva poporului român”.Totodată,

În situaţia internaţională actuală există riscul declanşării unui război nuclear, în condiţiile în care stabilitatea strategică se tot deteriorează, a avertizat joi ministrul de externe adjunct al

Jucătorul român de tenis Marius Copil a fost învins de slovenul Blaz Kavcic, cu 6-3, 7-5 în optimile de finală ale turneului challenger de la Istanbul, dotat cu premii totale de 81.240 de

Şcoala de Bani pe Roţi – FLIP ajunge şi la Călăraşi unde va staţiona până pe data de 2 octombrie în zona Cinema Orizont. Acesta este un proiect dedicat copiilor cu vârste cuprinse între 7 şi 14 ani şi are ca scop dezvoltarea nivelului de

În urma unor controale efectuate pe teren, Primăria Călăraşi a înştiinţat zeci de societăţi comerciale şi persoane fizice care deţin terenuri să ia măsuri de combatere a ambroziei, potrivit Legii 62/2018. Au fost înştiinţate, prin

Cererea globală de petrol se confruntă cu problemele economice internaționale, însă este încurajată de prețurile mai scăzute determinate de oferta abundentă, într-un moment în care Statele Unite au

Americanca de 21 de ani era pe val, la un moment dat, câştigând succesiv două trofee de Grand Slam, US Open 2018 şi Australian Open 2019. Apoi, a făcut o mişcare pentru care a plătit

RADET a anunţat vineri că lucrările de reabilitare a sistemului de termoficare continuă în mai multe zone din Capitală în care cetăţenii au resimţit disconfort în sezonul anterior de

Gigantul american de ride-sharing, Uber, a concediat marţi 435 de angajaţi din departamentele de produse şi inginerie, în cadrul celei de a doua runde de restructurare lansată de companie. Această strategie are ca scop creşterea capacităţii

Preşedintele Klaus Iohannis consideră că pactul propus de PSD pentru bunăstarea românilor reprezintă o acţiune electorală, considerând însă că ideea de pact este una bună, dacă vine după o validare şi a amintit în acest sens pactul pe

Premiile sunt egale în circuitul ATP şi WTA chiar dacă, în ultimii ani, Ion Ţiriac a tot insistat că acest lucru nu e