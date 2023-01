Piaţa muncii în România: unii plâng că nu au pe cine să angajeze şi aduc muncitori din Vietnam, alţii disponibilizează cu sutele. Care este realitatea, până la urmă? Se fac angajări în România sau disponibilizări? Ce spune Gabriela Pleşa, 25.01.2023

25.01.2023 Piaţa muncii în România: unii plâng că nu au pe cine să angajeze şi aduc muncitori din Vietnam, alţii disponibilizează cu sutele. Care este realitatea, până la urmă? Se fac angajări în România sau disponibilizări? Ce spune Gabriela Pleşa, Companiile se plâng – unele dintre ele - că nu au de unde să recruteze. Cei 100.000 de muncitori străini cu permise de muncă în România nu mai sunt de ajuns. Pe de altă parte, veştile privind disponibilizările se înmulţesc. Cum



Piaţa muncii în România: unii plâng că nu au pe cine să angajeze şi aduc muncitori din Vietnam, alţii disponibilizează cu sutele. Care este realitatea, până la urmă? Se fac angajări în România sau disponibilizări? Ce spune Gabriela Pleşa,

Companiile se plâng – unele dintre ele - că nu au de unde să recruteze. Cei 100.000 de muncitori străini cu permise de muncă în România nu mai sunt de ajuns. Pe de altă parte, veştile privind disponibilizările se înmulţesc. Cum aşa?

Piaţa muncii în România: unii plâng că nu au pe cine să angajeze şi aduc muncitori din Vietnam, alţii disponibilizează cu sutele. Care este realitatea, până la urmă? Se fac angajări în România sau disponibilizări? Ce spune Gabriela Pleşa, Global Mobility & Corporate Experts

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Congresul Extraordinar al Partidului Mişcarea Populară (PMP), convocat de Eugen Tomac, fostul preşedinte al formaţiunii, şi susţinătorii săi, a început sâmbătă, la Sinaia, urmând să fie aleasă o nouă conducere a partidului. Actualul

Machester City - Tottenham - ponturi pariuri pentru meciul din Premier League - Tipsterii Alberto Boțoghină și Sebastian

NATO își închide, temporar, biroul din capitala Ucrainei și își va muta personalul la Bruxelles şi Lviv, oraș aflat la 70 de kilometri distanță de granița cu Polonia, informează Mediafax. „NATO şi statele sale membre monitorizează şi

Cheloo este unul dintre cele mai controversate personaje din showbiz-ul românesc. Acesta a fost implicat în multe proiecte de succes precum X Factor și The Four. În prezent, pe lângă muzică acesta este jurat împreună […] The post Îţi vei

Congresul extraordinar al PMP, convocat de europarlamentarul Eugen Tomac, a început sâmbătă, la Sinaia, Tomac fiind ales în funcţia de preşedinte al

O schimbare de comportament ar putea preveni sute de mii de decese COVID, la fel cum se întâmplă în cazul fumatului, este analogia pe care o prezintă medicul Benjamin Mazer, într-o analiză publicată de The Atlantic. În cazul COVID schimbarea

Alianţa Nord-Atlantică îşi închide, temporar, biroul diplomatic de la Kiev, capitala Ucrainei, şi îşi transferă personalul la Liov, în vestul

Armata ucraineană a anunţat că un soldat a fost ucis în bombardamentele lansate sâmbătă dimineaţa de separatiştii pro-ruşi în estul Ucrainei, unde violenţele din această săptămână au stârnit îngrijorarea că ar putea fi declanşatorul

Barcelona a doborât-o pe Valencia în deplasare, scor 4-1, în runda #25 din La Liga. Tot ce trebuie să știi despre La Liga Barcelona, din nou pe loc de Champions League Catalanii au deschis scorul prin Aubameyang. Primul gabonez din istorie

Acţiunile Dr. Fischer Dental, liderul producătorilor din piaţa de tehnică dentară din România, vor intra marţi, 22 februarie, pe sistemul Multilateral de Tranzacţionare al Bursei de Valori Bucureşti sub simbolul bursier DENT, conform unui

Eliminată de Jelena Ostapenko în semifinalele turneului de la Dubai, Simona Halep (30 de ani, 23 WTA) va lua startul luni în întrecerea WTA 1000 de la Doha, unde și-a aflat deja adversarele de pe tablou. Halep va participa la turneul de la Doha,

Celine Dion are probleme grave de sănătate! Artista, care și-a anulat ultimele 16 spectacole rămase din turneul său mondial, a primit un verdict cumplit din partea medicilor. „Speram cu adevărat că voi fi bine, dar […] The post Celine Dion

Simona Halep (30 de ani, 27 WTA) joacă ACUM în turul I al turneului WTA 1000 de la Doha. Ea o va înfrunta pe Caroline Garcia (28 de ani, 76 WTA). Meciul Simona Halep – Caroline Garcia e liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe DigiSport

Cu prilejul prezentării monopostului pentru sezonul 2022, Mercedes W13, Lewis Hamilton (37 de ani) a cerut FIA să publice raportul întocmit în urma incidentelor din finalul Marelui Premiu de la Abu Dhabi, care au decis soarta titlului

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a transmis că luni s-au făcut primele nouă plăţi către furnizorii care au plafonat şi compensat preţurile la

Autoritatea Naţională Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) anunţă retragerea de la vânzare a unor produse din pui (piept şi oase) la care s-a descoperit prezenţa bacteriei Salmonella enteritidis şi a unui sortiment de

Când vine vorba despre alegerea pantofilor potriviţi pentru a merge cât mai bine cu ţinuta, femeile au mereu probleme. Cu atât de multe modele, culori şi înălţimi de toc, găsirea perechii potrivite pentru un anumit stil şi look poate deveni un

Grupul austriac Raiffeisen Bank International a raportat pentru opera­ţiunile din România un profit net de173 mil. euro în anul 2021, în creş­tere cu 31,8% faţă de câştigul din 2020, potrivit cifrelor preliminare care vor fi supuse evaluării

Victoria lui FC Argeș pe terenul Farului, scor 1-0, a complicat și mai mult calculele pentru calificarea în play-off. Cu 3 runde, așadar 9 puncte puse în joc, înainte de finalul sezonului regulat, doar CFR Cluj și FCSB sunt calificate în

Când se încarcă populaţia cu tarife la utilităţi şi taxe până la nivelul veniturilor se ajunge la sclavagism. Înseamnă că nu se doreşte crearea unei clase de mijloc care să