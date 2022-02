Piaţa muncii a trecut de 5 milioane de angajaţi la finalul lui 2021, depăşind rezultatele din 2019. Topul industriilor care au contribuit cel mai mult la creştere 12.02.2022

12.02.2022 Piaţa muncii a trecut de 5 milioane de angajaţi la finalul lui 2021, depăşind rezultatele din 2019. Topul industriilor care au contribuit cel mai mult la creştere Piaţa muncii din România a trecut de 5 milioane de angajaţi în lunile octombrie şi noiembrie din anul 2021, depăşind nu­mărul de angajaţi înregistrat în aceleaşi luni din anul 2019, perioada de dinainte de pandemie, conform datelor de la



Piaţa muncii a trecut de 5 milioane de angajaţi la finalul lui 2021, depăşind rezultatele din 2019. Topul industriilor care au contribuit cel mai mult la creştere

Piaţa muncii din România a trecut de 5 milioane de angajaţi în lunile octombrie şi noiembrie din anul 2021, depăşind nu­mărul de angajaţi înregistrat în aceleaşi luni din anul 2019, perioada de dinainte de pandemie, conform datelor de la Institutul Naţional de Statistică (INS) centralizate de Ziarul Financiar.

Piaţa muncii a trecut de 5 milioane de angajaţi la finalul lui 2021, depăşind rezultatele din 2019. Topul industriilor care au contribuit cel mai mult la creştere

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Moartea Corneliei Catanga a întristat lumea artiștilor de la noi, dar mulți dintre colegii săi de breaslă nu au putut să fie prezinți la înmormântarea regretatei cântărețe de muzică lăutărească. Printre aceștia se numără și

Folkistul Cătălin Condurache a murit, în noaptea de luni spre marţi, la vârsta de 63 de

Șeful secției de traumatologie și ortopedie a spitalului din Omsk a „decedat prematur” după un accident vascular cerebral produs în decembrie 2020, conform RFI România. La începutul lunii februarie, un coleg de-al acestuia a murit la

Horoscopul zilei de 1 aprilie 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru toate zodiile. Nativii din semnul Săgetător au toate șansele să se îndrăgostească și să înceapă o nouă relație. Contextul

Rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la finele lunii martie la nivelul de 35,70 miliarde de euro, în creştere cu circa 570 milioane de euro faţă de luna februarie, când se ridicau la 35,13 miliarde de

TEILOR are şase magazine Exclusive pe plan

PSD susține necesitatea valorificării oportunităţilor oferite prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) pentru o reformă "reală" a sistemului energetic care să asigure eficienţă, precum şi o dezvoltare durabilă prin

Bărbatul care a lovit un jandarm în timpul participării la protestul organizat, luni seara, în Piața Universității, a fost plasat în arest la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile. Judecătoria Sectorului 1 a respins cererea procurorilor de

Vreti sa calatoriti in siguranta si confort in Anglia, Germania cu autocare si microbuze moderne la domiciliu, va stam la dispozitie cu plecari zilnice. Trebuie sa ajungi in strainatate si nu vrei sa aloci o suma

Impact Developer&Contractor (simbol bursier IMP), cel mai mare dezvoltator rezidenţial din Capitală, l-a numit miercuri pe Constantin (Tinu) Sebeşanu în funcţia de director executiv (COO - Chief Operating Officer), din care va coordona în mod

Banca Naţională a României (BNR) va publica noile valori ale zilei după ora 13:00, iar până atunci rămân valabile cotațiile prezentate ieri, 1 aprilie. Curs valutar BNR vineri, 2 aprilie 2021 Euro rămâne la 4,91 […] The post Curs valutar

Cele mai multe dintre cele 51 de focare de coronavirus din judeţul Ialomiţa sunt familiale, însă focare de boală sunt şi în firme, la şcoli şi la Spitalul Municipal Urziceni, anunţă

Ultimatumul dat de companie pentru eliberarea punctelor de comerț din incinta stațiilor de metrou expiră vineri 02 aprilie la miezul nopții, reamintește Metrorex într-un comunicat, citat de Hotnews. Spațiile comerciale sunt gestionate de o firmă

O nouă variantă a coronavirusului a fost descoperită în Brazilia, au anunţat miercuri autorităţile sanitare ale țării sud-americane. Oamenii de ştiinţă au identificat varianta în oraşul Sorocaba, în apropiere de Sao Paulo, şi efectuează

Închiderea magazinelor, în weekend, la ora 18.00, a provocat nemulțumiri. Sunt presiuni uriașe asupra Executivului să modifice această regulă. Proprietarii de magazine spun că, dacă restricția se va menține, vânzările lor vor scădea și cu

Sub pretextul implementării în legislația românească a unui regulament european, Consiliul Concurenței a inițiat un proiect de Ordonanță de Urgență care, în fapt, are drept scop conferirea

Preşedintele Maia Sandu şi-a publicat raportul de activitate pentru 100 de zile, în care menţionează că, deşi atribuţiile preşedintelui sunt limitate, în trei luni a reuşit să redeschidă şi să intensifice cooperarea cu cei mai

O clinică privată a depus doua plângeri penale împotriva angajaţilor Direcţiei de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti (DSPMB) pe motiv că instituţia a ignorat şi nu a introdus în platforma Corona Forms o serie de raportări privind

Laboratorul chinez Sinovac a anunţat dublarea capacității de producţie a vaccinului anti COVID-19, ajungând la 2 miliarde de doze pe an, scrie AFP. CoronaVac, este unul dintre cele

Piaţa valutară a fost animată în pri­mul trimestru din 2021 şi a în­re­gis­trat un volum mediu zilnic al tran­zacţiilor de circa 1,49 mld. euro, în scădere cu 8,6% com­pa­ra­­tiv cu operaţiunile din T1/2020, de 1,63 mld. euro, după