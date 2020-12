Piaţa de birouri şi-a dublat suprafaţa închiriabilă în ultimii zece ani 29.12.2020

29.12.2020 Piaţa de birouri şi-a dublat suprafaţa închiriabilă în ultimii zece ani Birourile rămân principalul punct de atracţie din real estate. Stocul modern de birouri din România s-a dublat în ultima decadă, de la 1,5 la aproape 3 mil. mp, chiriile au rămas relativ stabile, scăzând uşor de la 19,5 euro/mp în 2011 la



Birourile rămân principalul punct de atracţie din real estate. Stocul modern de birouri din România s-a dublat în ultima decadă, de la 1,5 la aproape 3 mil. mp, chiriile au rămas relativ stabile, scăzând uşor de la 19,5 euro/mp în 2011 la 18,75 euro/mp în 2020, în timp ce randamentele s-au comprimat de la 8,25 la 7%, potrivit datelor companiei de consultanţă imobiliară CBRE.

