Piaţa Constituţiei, tărâm magic la deschiderea Târgului de Crăciun Bucureşti 2022 19.11.2022

19.11.2022 Piaţa Constituţiei, tărâm magic la deschiderea Târgului de Crăciun Bucureşti 2022 Vă invităm duminică, 20 noiembrie, începând cu ora 10:00, la deschiderea Târgului de Crăciun București, în Piața Constituției, care va deveni, până pe 26 decembrie, un adevărat tărâm



Piaţa Constituţiei, tărâm magic la deschiderea Târgului de Crăciun Bucureşti 2022

Vă invităm duminică, 20 noiembrie, începând cu ora 10:00, la deschiderea Târgului de Crăciun București, în Piața Constituției, care va deveni, până pe 26 decembrie, un adevărat tărâm magic.

Piaţa Constituţiei, tărâm magic la deschiderea Târgului de Crăciun Bucureşti 2022

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

Un angajat pe poziţia de operator CNC (comandă numerică computerizată) are un salariu care ajunge, în medie, la 2.200 de lei net pe lună, după cum arată datele extrase din platforma Salario, comparatorul de salarii al platformei de recrutare

Mijlocașul danez Christian Eriksen a ajuns la un acord cu Inter Milano pentru a se despărți amiabil și-și poate căuta contract în altă țară, unde are voie să joace cu stimulator cardiac implantat. Christian Eriksen își ia adio de la Inter

Absenţa etichetelor şi a separatoarelor între produse sau alimente păstrate necorespunzător sunt o parte dintre deficienţele constatate de inspectorii ANPC vineri, 17 decembrie, în Târgul de Crăciun din București, potrivit Mediafax. Inspectorii

Cătălina Magui, director adjunct de resurse umane în cadrul Societe Generale Global Solution Centre, centrul de servicii al grupului bancar francez Societe Generale, afirmă că centrul servicii din România a ajuns la 2.000 de angajaţi, iar

Camerele Smart (inteligente) sunt o nouă generație de echipamente care vin sa înlocuiască clasicele sisteme de supraveghere formate din mai multe camere conectate la un DVR (echipament de înregistrare). Camerele inteligente se pot folosi pentru

Novavax, al cincilea vaccin anti-COVID, ar putea fi aprobat săptămâna viitoare de Agenţia Europeană a

Novak Djokovic (34 de ani, 1 ATP) s-a fotografiat marți alături de baschetbalistul american Nigel Hayes-David (27 de ani), confirmat ulterior pozitiv cu Covid-19. Novak Djokovic este în centrul unei noi controverse. Cu fix o lună până la

Ministerul Apărării de la Minsk a transmis, sâmbătă, că mai multe avioane de bombardament cu rază lungă de acțiune Tu-22M3 vor survola, alături de celelalte avioane de război, frontiera vestică a Belarusului, notează agenția Reuters.

Chitaristul si co-fondatorul trupei Queen, Brian May, a fost infectat cu COVID-19. Artistul a publicat o fotografia cu testul rapid, în care apar cele două linii roșii, dar și un mesaj emoționant despre clipele de […] The post Brian May,

Uzina de autovehicule Dacia va avea un nou director executiv și coordonator al Platformei Industriale Dacia Mioveni de la 1 februarie

Federația de Volei a desemnat-o pe Alexia Căruțașu (18 ani) cea mai bună jucătoare a României în 2021, pentru al doilea an consecutiv. Totuși, sportiva vrea să treacă sub culorile Turciei. Legitimată la Galatasaray Istanbul, Alexia a

Horoscop 19 decembrie 2021. Citește horoscopul de azi pentru zodia ta. Pe libertatea găsești Horoscop zilnic cu previziuni în dragoste, bani sau sănătate. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de azi. Horoscop Berbec – 19 decembrie

„De vânzare apartament cu trei camere, cu o suprafaţă totală de 50 de metri pătraţi. Camerele sunt împăr­ţite în felul următor: un dormitor de 14 metri pătraţi, un dormitor de 10 metri pătraţi şi o cameră de

Ana Bogdan (29 de ani, 119 WTA) s-a calificat sâmbătă în finala turneului WTA 125k de la Limoges (Franța). În penultimul act, românca a trecut în trei seturi de rusoaica Varvara Gracheva (21 de ani, 79 WTA), scor 7-5, 2-6, 6-3, la capătul

Chindia Târgovişte a trecut în deplasare, cu scorul de 1-0, de Academica Clinceni, golul fiind marcat pe final de

Industria construcţiilor şi cea imobiliară trebuie să se adapteze şi să pună pe piaţă imobile cu un impact cât mai mic asupra mediului înconjurător. Pe lângă materiale şi atenţie mai mare în procesul de construcţie, tehnologia joacă

„Sepsi Arena” va găzdui azi partida dintre Sepsi și FCSB, programată să înceapă la 20:30. Meciul Sepsi – FCSB e liveTEXT pe GSP.ro și televizat de Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport+. Pentru acest meci, conducerea clubului se

Mircea Rednic (59 de ani), antrenorul celor de la Dinamo, nu a stat pe gânduri în momentul în care un jurnalist l-a întrebat la conferința de presă de astăzi dacă ar dori să-l aducă înapoi la echipă pe mijlocașul Patrick Petre (24 de

Un bilet de avion sau o vacanţă reprezintă pentru iubitorii de călătorii cadoul ideal. Şi cum destinaţiile sunt prea multe pentru a fi acoperite într-o viaţă, deşi darul e de fapt acelaşi, el e totodată mereu

Potrivit unui studiu preliminar, condus de un expert britanic în domeniul sănătății, pacienții infectaţi cu Omicron au un simptom comun: durerea în