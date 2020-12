Petre Daea s-a vindecat de COVID-19. Ce sfaturi are fostul ministru al Agriculturii pentru români, în preajma sărbătorilor de iarnă 24.12.2020

24.12.2020 Petre Daea s-a vindecat de COVID-19. Ce sfaturi are fostul ministru al Agriculturii pentru români, în preajma sărbătorilor de iarnă Petre Daea s-a vindecat de virusul SARS-CoV-2. La cei 71 de ani, fostul ministru al Agriculturii s-a aflat în categpria persoanelor cu risc ridicat. Petre Daea a mărturisit că se simte norocos pentru că boala […] The post Petre Daea s-a



Petre Daea s-a vindecat de COVID-19. Ce sfaturi are fostul ministru al Agriculturii pentru români, în preajma sărbătorilor de iarnă

Petre Daea s-a vindecat de virusul SARS-CoV-2. La cei 71 de ani, fostul ministru al Agriculturii s-a aflat în categpria persoanelor cu risc ridicat. Petre Daea a mărturisit că se simte norocos pentru că boala […] The post Petre Daea s-a vindecat de COVID-19. Ce sfaturi are fostul ministru al Agriculturii pentru români, în preajma sărbătorilor de iarnă appeared first on Cancan.ro.

Petre Daea s-a vindecat de COVID-19. Ce sfaturi are fostul ministru al Agriculturii pentru români, în preajma sărbătorilor de iarnă

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Preşedintele american Donald Trump preferă ca principal mijloc de comunicare a opiniilor şi deciziilor sale reţeaua de socializare Twitter, precizând acum câteva zile că mesajele pe care le postează pe platformă ar trebui considerate notificări

Marius Şişu, numit în februarie 2019 în funcţia de preşedinte interimar al Agenţiei Naţionale de Medicamente şi Dispozitive Medicale (ANMDM), a fost demis din funcţie de Victor Costache, ministrul

Cea mai teribilă boală de care suferă bătrînii este singurătatea. Din momentul în care se pensionează, mulţi dintre ei cad pradă depresiilor, se simt inutili, nu îşi mai găsesc locul în

Sepsi OSK Sfântu Gheorghe // Fundașul central Oumar Diakhite (26 de ani) nu mai face parte din trupa covăsnenilor, însă în locul lui a venit un alt apărător, Daniel Marinel Celea (24 de ani) de la CS Mioveni, care a mai trecut pe la Pandurii

Baschetbaliștii de la Dinamo Știința au învins-o pe marea rivală Steaua în sferturile Cupei României, scor 78-69 (41-33). Sârbul Mladen Jeremici a făcut spectacol în Ștefan cel Mare – a înscris 31 de puncte și i-a dus pe alb-roșii în

Chiar dacă va continua să activeze în Liga 1, Dan Petrescu va fi unul dintre cei mai bine plătiţi antrenori români după ce şi-a prelungit contractul cu CFR

Este vorba de clădirea cunoscută sub denumirea de „Campusul şcolar Alexandru Ioan Cuza”, dar care ţine de fapt de Şcoala Gimnazială nr. 7 din Galaţi. A fost începută în 1995 şi a fost gata de-abia la începutul anului

Sepsi SIC Sfântu Gheorghe, campioana României la baschet feminin, s-a impus în deplasare la Artego Bydgoszcz (Polonia), scor 71-79 (18-19, 13-29, 24-13, 16-18). Meciul a reprezentat manșa secundă a primului tur din play-off-ul EuroCup Women,

Jurnalistul american de origine română Dan Moldea, 69 de ani, și-a petrecut 40 de ani din viață studiind cazul Hoffa. El spune că pelicula ”The Irishman”, inspirată din viața cunoscutului sindicalist, nu respectă adevărul istoric.

Istvan Kovacs a fluierat cele mai multe meciuri în ultimii 5 ani, Sebastian Colțescu a dictat cele mai multe lovituri de la 11 metri și a scos cele mai multe „roșii” din buzunar, iar Hațegan le-a arbitrat de cele mai multe ori pe FCSB și

Horoscopul zilei de 11 ianuarie 2020 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 11 ianuarie 2020 vine cu sfaturi pentru

Un gălăţean de 30 de ani a primit o amendă usturătoare după ce şi-a parcat maşina pe locul destinat persoanelor cu handicap, vizibil marcat, din parcarea unui bloc de pe strada

♦ Judeţele Neamţ, Bacău şi Teleorman au înregistrat cea mai mare creştere a PIB-ului în 2019 ♦ Brăila, Dâmboviţa şi Prahova au crescut cel mai puţin în 2019 din punct de vedere

Premierul Ludovic Orban a anunţat, vineri, că, cel mai probabil, termenul de intrare în vigoare a dublării alocaţiilor pentru copii va fi prorogat, pentru a se găsi susrse de finanţare. „Cel mai probabil, soluţia pe care vor merge este de a

Poliţiştii harghiteni au reuşit să identifice în mai puţin de 24 ore persoana care în weekend a vopsit mai multe indicatoare rutiere de pe raza județelor Harghita și Mureș, fiind vorba despre un bărbat de 30 ani din judeţul Bacău care

Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a declarat vineri, la Timişoara, că termenul de "secretizare" a salariilor din direcţiile subordonate ministerului său este forţat, fiind vorba de fapt despre

Bllla Santiago a fost desemnată câștigătoarea X-Factor 2018, iar premiul pe care artista l-a primit a fost în valoare de 100.000 de euro. Ea a investit întreaga sumă de bani pentru a deschide un restaurant filipinez în zona de nord a Capitalei.

După ce în spaţiul public a apărut o filmare şocantă cu castroane pline cu pâine înmuiată şi câteva bucăţele de salam, hrana pacienţilor de la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Plătăreşti, autorităţile au

Apar noi informații tulburătoare despre masacrul în urma căruia Marius Alin Alecu, zis „Bebino”, a fost măcelărit și s-a ales cu răni grave. Martorii bătăliei au povestit că totul a avut loc în zona Tei Toboc, cunoscută în conflictele

Un om de afaceri rus a fost arestat vineri la Moscova, fiind acuzat că a încercat să-l mituiască pe vice-ministrul rus al Transporturilor, Vladimir Tokarev, cu 10.000 de dolari şi o sticlă de vocă, scrie