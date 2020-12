Petre Bunescu: Dacă BNR nu ar fi pus piciorul în prag în criza din 2008 cu cursul valutar şi ROBOR şi dacă nu ar fi iniţiat acordul de la Viena ca băncile străine să nu-şi retragă liniile de finanţare, intram într-o situaţie extrem de grav 06.12.2020

06.12.2020 Petre Bunescu: Dacă BNR nu ar fi pus piciorul în prag în criza din 2008 cu cursul valutar şi ROBOR şi dacă nu ar fi iniţiat acordul de la Viena ca băncile străine să nu-şi retragă liniile de finanţare, intram într-o situaţie extrem de grav Petre Bunescu, 68 de ani, a fost unul dintre cei mai constanţi bancheri din România, dar niciodată nu i-a plăcut să iasă în



Petre Bunescu: Dacă BNR nu ar fi pus piciorul în prag în criza din 2008 cu cursul valutar şi ROBOR şi dacă nu ar fi iniţiat acordul de la Viena ca băncile străine să nu-şi retragă liniile de finanţare, intram într-o situaţie extrem de grav

Petre Bunescu, 68 de ani, a fost unul dintre cei mai constanţi bancheri din România, dar niciodată nu i-a plăcut să iasă în faţă.

Petre Bunescu: Dacă BNR nu ar fi pus piciorul în prag în criza din 2008 cu cursul valutar şi ROBOR şi dacă nu ar fi iniţiat acordul de la Viena ca băncile străine să nu-şi retragă liniile de finanţare, intram într-o situaţie extrem de gravă, iar dacă euro ar fi crescut la 5 lei, aveam o problemă mare de tot

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a vândut, prin licitaţie, automobilul de teren ARO care i-a aparţinut lui Nicolae Ceauşescu, la un preţ de 189.180 de lei (aproape 40.000 de euro), peste

Boris Johnson îşi prezintă vineri acordul Brexitului în Camera Comunelor şi lansează astfel un proces de adoptare parlamentară pentru ca Regatul Unit să părăsească Uniunea Europeană la sfârşitul lui ianuarie, a anunţat luni purtătorul

Poliţiştii din Dâmboviţa caută, vineri, cinci fete cu vârste cuprinse între 13 şi 18 ani, care au plecat voluntar cu o zi în urmă din casa de tip familial în care stăteau şi nu au revenit. Potrivit IPJ Dâmboviţa, una dintre

Primarul Gabriela Firea vrea să schimbe denumirea Parcului Unirii în Parcul Teoctist Patriarhul, potrivit unui proiect ce ar putea fi pus pe ordinea de zi suplimentară a ședinței Consiliului General de pe 18

Traseul lui Moș Crăciun Live este urmărit în fiecare an de milioane de oameni, adulți și copii dornici să simtă îndeaproape magia Crăciunului. Până în momentul în care vor deschide cadourile, copiii și adulții pot să urmărească traseul

Pentru prima dată din anul 1803, în catedrala Notre-Dame din Paris nu se va oficia anul acesta liturghia de Crăciun, iar în apropierea monumentului a fost montată o macara gigantică pentru demontarea

Guvernul României marchează, duminică, printr-un eveniment organizat la Ateneul Român, împlinirea a 30 de ani de la Revoluţie, în prezenţa preşedintelui Klaus Iohannis. Premierul Ludovic Orban a spus că este „modesta” contribuţie a

Consumatorii şi companiile din ţările membre UE care nu fac parte din zona euro vor beneficia de plăţi transfrontaliere în euro mai ieftine începând de astăzi, tranzacţiile urmând să aibă aceleaşi comisioane cu cele aplicate plăţilor

Liderul Uniunii Militarilor și Polițiștilor“Mihai Viteazul”, Gabriel Oprea, s-a întâlnit cu ministrul de Interne pentru a se asigura că salariile și drepturile polițiștilor vor fi

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a avut o şedinţă cu conducerea militară pentru a discuta despre întărirea forţelor armate ale ţării, a anunţat duminică agenţia oficială nord-coreeană KCNA, cu câteva

Multe femei visează să le aducă Moșul o vilă cu piscină și o mașină, însă, doar una-i norocoasă. Femeia de afaceri, Diana Bianca, cea mai bună prietenă a lui Brigitte Pastramă, s-a mutat într-o vilă, în Pipera, de stă mâța-n coadă.

Horoscop 18 decembrie 2019. Află ce ți-au rezervat astrele pentru ziua de miercuri, 18 decembrie

Preşedintele Klaus Iohannis va participa, duminică seara, la Marşul Memorial "22 Decembrie: Suntem alături de ei!" care are loc în Capitală, informează Administraţia Prezidenţială. Potrivit sursei

Starul hollywoodian Eddie Murphy, în vârstă de 58 de ani, a dezvăluit care este rolul pe care regretă enorm că l-a refuzat, dat fiind că, ulterior, filmul respectiv s-a bucurat de mare succes la public, transmite Infobae. În cadrul emisiunii

Respectarea drepturilor omului este o conditie pe care trebuie sa o indeplineasca fara nici un fel comentariu sau retinere toate institutiile statului si toti cei care compun societatea in care traim. In momentul in care un drept al omului este ingradit

Viceprimarul Capitalei Aurelian Bădulescu a anunţat că a fost chemat joi la DIICOT în legătură cu dosarul evenimentelor din 10 august, el precizând că are calitatea de martod şi că va aduce noi

Preşedintele executiv al PSD Satu Mare, Mircea Govor, a fost condamnat, luni, la doi ani de închisoare cu suspendare pentru şantaj, în primă instanţă, în acelaşi dosar fiind achitat fostul senator Valer Marian şi patronul unei firme de

Loteria Română anunţă lansarea unui nou produs, lozul răzuibil "1.000.000 lei cash", prin care se pot câştiga premii între 10 lei şi un milion de lei. Noul loz cuprinde trei zone de câştig, la care

Analiza evoluţiei economiei şi a sectoarelor prin studiul firmelor dominante dintr-un anumit sector de activitate, aşa-numitele companii-noduri, ar putea fi introdusă în programa şcolară a Academiei de Studii Economice, a afirmat Dumitru Miron,

Potrivit publicației „lefigaro.fr”, atacantul uruguayan Edinson Cavani ar fi ajuns la o înţelegere cu Atletico Madrid pentru un contract valabil pe trei ani. Biletul Zilei » Ieri a fost „verde” » Astăzi pariem pe hochei și fotbal pentru un