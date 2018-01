Peter Martins va pleca de la conducerea New York City Ballet după o serie de acuzaţii de hărţuire sexuală 02.01.2018

02.01.2018 Peter Martins va pleca de la conducerea New York City Ballet după o serie de acuzaţii de hărţuire sexuală Peter Martins, care conduce The New York City Ballet, se va retrage din activitate după acuzaţiile de hărţuire sexuală şi de abuz fizic care i-au fost aduse, potrivit unui articol din New York Times,



Peter Martins va pleca de la conducerea New York City Ballet după o serie de acuzaţii de hărţuire sexuală

Peter Martins, care conduce The New York City Ballet, se va retrage din activitate după acuzaţiile de hărţuire sexuală şi de abuz fizic care i-au fost aduse, potrivit unui articol din New York Times, relatează...

Peter Martins va pleca de la conducerea New York City Ballet după o serie de acuzaţii de hărţuire sexuală

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

Peste o sută de pasageri români, mai precis 108, sunt blocaţi de cinci ore într-o aeronavă Tarom, pe aeroportul din Frankfurt. Avionul, care este blocat pe pistă cu pasagerii la bord, trebuia

LOTO 6/49 3 decembrie 2017. Loteria Română a organizat noi trageri LOTO duminică 3 decembrie 2017, fiind extrase numerele câştigătoare la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și

Un număr de 102.011 elevi, care erau înscrişi în şcoli în anul trecut, nu au fost regăsiţi în anul 2017-2018, 13.471 dintre ei abandonând sistemul de educaţie, peste 8.000 s-au retras, iar aproximativ 21.500 nu s-au mai prezentat la ore,

Voia bună şi zâmbetele sunt peste tot la Târgul de Crăciun din Piaţa Constituţiei! Deşi afară e destul de frig, bucureştenii s-au adunat cu sutele ca să guste din preparatele tradiţionale şi să cumpere cadouri pentru cei dragi. Şi,

PSG a suferit prima înfrângere în Ligue 1. Vedetele PSG-ului au cedat la limită, 2-1 meciul de pe terenul echipei

România a obţinut a doua victorie la Campionatul Mondial de Handbal feminin din Germania. Tricolorele au învins naţionala Sloveniei, echipa care furnizase prima mare surpriză a competiţiei după un succes cu Franţa.

Comisia Europeană a impus României să implementeze în legislație mai multe directive europene, iar termenul până când țara noastră putea face acest lucru expiră luni, 4

Un grav accident s-a produs, duminică seară, pe DN72, care leagă municipiul Ploieşti de Târgovişte. Accidentul s-a produs în dreptul localităţii Brătăşanca. În urma impactului, două persoane au decedat. Este vorba despre un copil în

Fostul premier egiptean Ahmed Shafik, care şi-a anunţat săptămâna trecută intenţia de a candida la preşedinţie în 2018 şi care a fost expulzat din Emiratele Arabe Unite, nu mai poate fi găsit, a anunţat familia, informează

Or fi fiind şi delicte mai grave. Dar nici cu spălătoria de bani Tel Drum şi nici cu faptele de arme ale ”jurnaliştilor”-consultanţi-specialişti-în-reclame ai amicilor liderului PSD n-ar trebuie să ne fie

Eliza Buceschi a fost, alături de Neagu, decisivă în partea a doua a meciului câștigat de România în fața Sloveniei, scor 31-28. Centrul de la Corona Brașov a marcat toate cele 5 goluri ale sale în repriza secundă.

Un artist român va înteprinde, după multă vreme, un turneu la cea mai mare distanță față de România, în Țara la Antipozi, Australia. Timp de aproape o lună și jumătate, solistul de muzica de petrecere românească, Gabriel Ille, cunoscut

I s-a spus ”cea mai prăjită româncă”, ori ”prima anorexică a ţării”, dar, în lumea bună, Roxy Rosescu este considerată ”Prinţesa îngheţatei”. Cu siguranţă, însă, acum a căpătat un loc fruntaş printre domnişoarele fără

Într-un interviu special, acordat Digisport, Simona Halep a vorbit despre mai multe aspecte ale vieţii ei profesionale şi personale. Numărul 1 WTA a vorbit si despre subiectul indemnizaţiilor pentru creşterea copilului. Citește mai

După câteva zile în care cel mai discutat subiect de la Chişinău a fost problema privind instalarea Pomului de Crăciun din centrul Capitalei, bradul a ajuns în sfârşit în Piaţa Marii Adunări Naţionale, iar în seara de duminică, 3

Nuclearelectrica (SNN), sin­gurul producător de energie nuclea­ră din România, este emitentul din in­dicele de referinţă BET cu cel mai ri­dicat randament al preţului acţiunilor în perioada ianuarie-noiembrie, evo­lu­ţie ajustată cu

Clienţii corporate ai vechii generaţii de Duster deja au co­mandat primele flote din noul model, iar printre com­pa­ni­ile interesate de a-şi reînnoi flota se numără inclusiv Petrom, cel mai mare client al modelului de teren asamblat la

În primele nouă luni din acest an, un număr de 175 de sucursale şi agenţii bancare au fost închise şi 439 de salariaţi au plecat din sistem, potrivit datelor transmise de Banca

Economia României va ajunge la un efectiv mediu de 5,138 milioane de salariaţi în 2018, cu 207.000 de persoane mai mult decât în 2017, potrivit proiectului de buget publicat pe site-ul Ministerului de Finanţe. De altfel, prognoza guvernului pe

În septembrie 1939, România s-a confruntat cu un val de refugiaţi fără precedent în istoria sa, criză căreia i-a făcut faţă cu