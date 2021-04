Peste 87.000 de persoane, vaccinate anti-COVID în ultimele 24 de ore 22.04.2021

22.04.2021 Peste 87.000 de persoane, vaccinate anti-COVID în ultimele 24 de ore 87.377 de persoane au fost vaccinate anti-COVID în ultimele 24 de ore, conform datelor oficiale transmise joi, 22 aprilie, de Comitetul Național pentru Coordonarea Campaniei de Vaccinare (CNCAV). Numărul este în scădere față de ziua precedentă,



Peste 87.000 de persoane, vaccinate anti-COVID în ultimele 24 de ore

87.377 de persoane au fost vaccinate anti-COVID în ultimele 24 de ore, conform datelor oficiale transmise joi, 22 aprilie, de Comitetul Național pentru Coordonarea Campaniei de Vaccinare (CNCAV). Numărul este în scădere față de ziua precedentă, când s-au vaccinat aproape 92.000 de persoane. În total, de la începutul campaniei de vaccinare în România și până

Peste 87.000 de persoane, vaccinate anti-COVID în ultimele 24 de ore

