Peste 58.000 de persoane au fost vaccinate anti-COVID în ultimele 24 de ore 27.03.2021

27.03.2021 Peste 58.000 de persoane au fost vaccinate anti-COVID în ultimele 24 de ore În ultimele 24 de ore, în România s-au vaccinat anti-COVID 58.547 de persoane, iar de la debutul campaniei, în 27 decembrie, s-au vaccinat peste 1,9 milioane de oameni, conform datelor transmite sâmbătă seară de către Comitetul de coordonare a



Peste 58.000 de persoane au fost vaccinate anti-COVID în ultimele 24 de ore

În ultimele 24 de ore, în România s-au vaccinat anti-COVID 58.547 de persoane, iar de la debutul campaniei, în 27 decembrie, s-au vaccinat peste 1,9 milioane de oameni, conform datelor transmite sâmbătă seară de către Comitetul de coordonare a vaccinării. Un număr de 58.547 de oameni s-au vaccinat în România, în ultimele 24 de ore, […]

Peste 58.000 de persoane au fost vaccinate anti-COVID în ultimele 24 de ore

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

Persoanele fizice și cele juridice pot cere amânarea până la 9 luni a platei ratelor la bănci, ca măsură de ajutorare pentru cetățenii care sunt afectați de criza COVID-19. Acum, băncile sunt asaltate cu telefoane de foarte mulți

Premierul Ludovic Orban a spus că, din datele pe care se discută în acest moment, România se va confrunta cu o recesiune economică situată între 1% şi 3% în acest

Dezinfecţie generală în municipiile Deva şi Hunedoara. Autorităţile le recomandă oamenilro câteva măsuri de

Premierul Ludovic Orban anunţă că o companie americană a pus la dispoziţia României proiectul de fabricaţie pentru ventilatoare. Orban spune că împreună cu Dacia sau Renault va încerca să

Ministerul Finanţelor a împrumutat ieri de pe piaţa internă 885 mil. lei, printr-o emisiune de obligaţiuni cu o valoare nominală de 500 mil. lei, scadenţa în 2025 şi o dobândă de 4,02%. La licitaţie au participat şapte dealeri

Probabil știți că Shining Crown, Burning Hot, 40 Super Hot, 5 Dazzling Hot, 20 Dazzling Hot, Book of Ra și Lucky Lady’s Charm alcătuiesc Șeptarul în 2020 când vine vorba despre jocurile online ca la aparate care sunt favoritele românilor. Ele

Distribuţie Oltenia şi partenerii săi vor alege soluţii alternative în activitatea lor operaţională şi nu vor solicita accesul pe proprietate privată decât pentru remedierea deranjamentelor sau pentru lucrări de mentenanţă menite să

Premierul Ludovic Orban a spus, în ședința de Guvern de joi, referitor la faptul că în parcarea Aeroportului din Cluj au stat aproximativ 2.000 de oameni, că această situație este „inadmisibilă”,

O reducere cu 10% a cheltuielilor totale cu salariile bugetarilor ar aduce statului economii lunare de 200 de milioane de euro, adică un sfert din suma alocată bugetului pentru şomaj tehnic pe perioada stării de urgenţă (de 4 mld. lei, respectiv

Printr-un ordin publicat azi în Monitorul Oficial, ministrul Educaţiei stabileşte că pe durata stării de urgență, prin derogare de la prevederile legale în domeniul învățământului superior, probele pentru examenul de licență/diplomă se

Numărul cadrelor medicale infectate cu COVID-19 a crescut la 22 în judeţul Sibiu, majoritatea fiind de la secţia de Gastroenterologie din Spitalul Judeţean, a declarat purtătorul de cuvânt al Prefecturii, Andreea Ştefan. Purtătorul de cuvânt al

CORONAVIRUS. Dynamo Brest vinde bilete virtuale pentru fanii din toată lumea care vor să-și vadă poza la meciuri pe manechinele din tribună Fanii se tem să mai meargă la meciuri în Belarus din cauza noului coronavirus, dar campioana a găsit cum

Marcel Vela a anunțat noaptea trecută, 9 aprilie, în urma Ordonanței Militare nr. 8 că se vor suplimenta numerele patrulelor de poliție în toată țara. Astfel, în această noapte, oamenii legii au început o verificare riguroasă pe străzile

Poliţiştii din cadrul Serviciului Resurse Umane şi cei ai Postului de Poliţie Vintileasca au hotărât să facă ceva în plus pentru bătrânii din comuna Vintileasca, satul Poiana

Cursul leu/euro a fost mai puţin volatil în luna aprilie comparativ cu cotaţiile altor monede din regiune, leul apreciindu-se faţă de euro, iar unii ana­lişti consideră că moneda naţională a fost pro­te­jată cel mai probabil prin acţiunile

Guvernul Italiei a anunţat, vineri seară, prelungirea restricţiilor antiepidemice până pe 3 mai, informează cotidianul La Repubblica. "Prelungim măsurile restrictive până pe 3 mai, o decizie dificilă

Frédéric Lamy, francezul care se află în fruntea operaţiunilor locale ale retailerului din Hexagon Leroy Merlin, a venit în România pentru prima dată în 2012. Câţiva ani mai târziu avea să revină pentru business, fără să ştie că

Preşedintele Klaus Iohannis urează credincioşilor ca sărbătorile pascale să aducă tuturor alinare şi puterea de a trece cu bine peste orice provocări, declarându-se convins că uniţi şi încrezători în viitor vom ieşi întăriţi din

Un luptător francez de box thailandez a postat un filmuleț cu atacantul Karim Benzema la o ședință de antrenament. La 32 de ani, 11 petrecuți la Real Madrid, Karim Benzema este încă unul dintre așii lui Real Madrid. Dar puțini știau că în

Apple Computer 1, lansat iniţial sub numele de Apple Computer, cunoscut mai târziu sub denumirea de Apple I sau Apple-1, este un computer desktop lansat de Apple Computer Company, în prezent Apple Inc, pe 11 aprilie