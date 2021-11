Peste 55.000 de români s-au vaccinat în ultimele 24 de ore 30.11.2021

Peste 55.000 de persoane au fost vaccinate în ultimele 24 de ore, conform statisticii realizate de Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19. Dintre acestea, doar 12.816...

Al doilea an de pandemie de Covid-19 ar putea fi mai dificil decat primul, avand in vedere modul in care se raspandeste boala, mai ales in emisfera nordica, in conditiile in care circula mai multe tulpini, a avertizat, miercuri, Organizatia Mondiala a

DDB a ajuns la un acord cu Diego Fabbrini (cel mai bun dinamovist conform parametrilor InStat), Vlad Achim și rebelul Magaye Gueye pentru a continua la Dinamo și în acest sezon. Și cu salarii ajustate. Suporterii au oficializat "transferurile"

Un milion de doze de vaccin Sinovac vor ajunge în Cambodgia sub formă de donație din partea Chinei, a anunțat, vineri, prim-ministrul Hun Sen, informează AFP, citată de Agerpres. „China, prietena noastră, ne va ajuta cu un milion de

În prima repriză a meciului FCSB - Astra, fundalul sonor a fost acoperit în multe momente de injurii venite dinspre banca

Comitetul Național de Vaccinare a anunțat că astăzi, 16 ianuarie, la exact trei săptămâni de la debutul campaniei de vaccinare în România, 196.090 de persoane au fost vaccinate cu serul de la Pfizer, dintre care 12.421 în ultimele 24 de ore.

Comitetul Național de Vaccinare a informat că până astăzi, 17 ianuarie, 204.185 de persoane au fost vaccinate cu serul de la Pfizer, dintre care 875 cu rapel, după trei săptămâni și o zi de la debutul campaniei. Totodată, 8.095 de oameni au

Un spectacol cu nume mari o să fie organizat în data de 20 ianuarie cu ocazia ceremonii de învestire a lui Joe Biden în funcţia de preşedinte al SUA. Lady Gaga va intona imnul naţional, […] The post Lady Gaga şi Jennifer Lopez vor cânta la

Președintele ales al SUA, Joe Biden, a dezvăluit programul pe care intenţionează să îl implementeze odată ajuns la Casa Albă pentru a accelera imunizarea americanilor în faţa pandemiei de COVID-19. Este

Majoritatea persoanelor care au avut Covid-19 devin imune la virus pentru cel putin cinci luni, arata un studiu condus de Public Health

Angajaţii MAI au verificat sâmbătă aproape 4.600 de operatori economici și aproximativ 90.000 de persoane. Au fost aplicate 5.337 de sancţiuni de peste 900.000 lei. Peste 12.000 angajați ai

Romgaz (5,7% creştere ale acţiunii pe parcursul săptă­mâ­nii trecute), Petrom (0,6%), Electrica (0,6%), dar şi com­panii cu pondere mai scăzută în structura BET, precum Nuclearelectrica (4,1%), Conpet (3,8%) şi Digi (3,5%) au susţinut

Pep Guardiola, managerul lui Manchester City, împlinește astăzi 50 de ani. „E un jucător extraordinar, dar va fi și mai bun ca antrenor”, prevestea Johan Cruyff. A intuit perfect. În noiembrie, când și-a prelungit contractul cu

Norvegia a decis să schimbe politica privind utilizarea vaccinului anti-COVID-19 de la Pfizer/BioNTech, după ce 33 de oameni cu vârsta peste 75 de ani au murit la scurt timp după ce li s-a administrat serul, scrie Reuters. Schimbarea luată în

Testele rapide antigen au intrat începând din ianuarie în protocolul pentru diagnosticarea infecţiei cu COVID-19, după ce până acum doar testele PCR erau luate în calcul de către

Schimbarea de antrenor, în plin sezon, chiar a produs un reviriment la CFR Cluj, Edi Iordănescu (42 de ani) având, în cele 6 runde de când a preluat echipa, cifre mult mai bune decât Dan Petrescu (53) în precedentele 11 etape. Duminică, pe o

Vladimir Putin, 68 de ani, a făcut, marți, o baie într-o piscină cu apă înghețată, în apropiere de Moscova, la o temperatură de minus 20 de grade Celsius. Președintele Federației Ruse a celebrat astfel Boboteaza, relatează AFP, citată de

În 20 ianuarie, TVR 1 transmite în direct momentele principale ale evenimentului de inaugurare a mandatului noului preşedinte al Statelor Unite, Joe Biden. Cu relatări şi corespondenţe din Washington - trimisul special TVR în SUA, Ramona

Acest rebel al zodiacului nu se va căsători cu oricine, mai ales că un mariaj cu un Vărsător nu va fi una convențională. Dar asta nu înseamnă că este complet împotriva ideii de a-și asuma un angajament

Mașinile au devenit „mărul discordiei” în cel mai popular Battle Royale, Fortnite, iar jucătorii au depus numeroase plângeri la producătorul jocului, Epic Games. De când au apărut mașinile în titlul celor de la Epic, jucătorii au

Serviciului Judeţean de Ambulanţă Argeş a pierdut un salvator. Ambulanţierul Dumitru Şimon s-a stins fulgerător la locuinţa sa. Colegii au încercat în zadar să-l