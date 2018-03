Peste 50 de poliţişti au protestat în faţa sediului IPJ Constanţa 15.03.2018

15.03.2018 Peste 50 de poliţişti au protestat în faţa sediului IPJ Constanţa Peste 50 de poliţişti au protestat, joi după-amiază, în faţa sediului Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa, ei fiind nemulţumiţi de legea salarizării, dar şi de propunerile privind reorganizarea Poliţiei Municipiului



Peste 50 de poliţişti au protestat în faţa sediului IPJ Constanţa

Peste 50 de poliţişti au protestat, joi după-amiază, în faţa sediului Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa, ei fiind nemulţumiţi de legea salarizării, dar şi de propunerile privind reorganizarea Poliţiei Municipiului Constanţa.

Peste 50 de poliţişti au protestat în faţa sediului IPJ Constanţa

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Deşi presa din Italia îl anunţase titular pentru meciul de pe Naţional Arena, Ştefan Radu a rămas pe bancă pe toată durata partidei de aseară, contra

Casa Albă a ameninţat Rusia cu "consecinţe internaţionale" pentru atacul cibernetic global NotPetya, catalogat drept "cel mai distructiv şi costisitor din istorie". Lansat in

Pe 1 ianuarie 2017 valoarea unui bitcoin era de aproape 1.000 de dolari (997 de dolari, ca să fiu mai exact); în decembrie 2017, a atins un maximum de aproape 20.000 de dolari. Această creştere impresionantă

Casandra prezinta previziunile astrologice pentru saptamana 19-25 februarie 2018. BERBEC 21.03-20.04: Va bucurati de momente placute alaturi de prieteni, insa veti avea un schimb puternic de replici cu un

Coaliţia aflată la guvernare în Australia este în criză, din cauza unor critici formulate împotriva premierului Malcolm Turnbull de adjunctul său Barnaby Joyce, vizat de un scandal în

Simone Inzaghi, 41 de ani, antrenorul celor de la Lazio, s-a declarat parțial mulțumit de prestația elevilor săi în meciul pierdut cu FCSB, scor 0-1, și a apreciat evoluția lui Harlem Gnohere, 29 de ani. Returul Lazio - FCSB va

Mihai Roman (25 de ani) și Maxi Oliva (27 de ani) au fost prezentați oficial la ACS Poli Timișoara. Timișoara oficializase deja transferul lui Maxi Oliva de la Dinamo (vezi detalii AICI). Bănățenii au perfectat astăzi o nouă mutare interesantă.

UEFA Europa League este cunoscută în rândul pariorilor drept o competiţie ”vicleană”, cu rezultate şi scoruri imprevizibile, care strică multe din biletele jucate. Situaţia se schimbă atunci când fiecare meci în parte este analizat atent

Un aşa-numit "călător în timp" a surprins pe toată lumea când a prezentat o "dovadă" a prezenţei sale în anul 2118: o fotografie cu un oraş din viitor. Citește mai

În timp ce renovau o casă din oraşul Clune, Australia, mai mulţi muncitori au avut parte de supriza vieţii! Citește mai

Va vine sau nu sa credeti, dar 47% dintre oameni privesc materiale pornografice (filme, fotografii, reviste etc) in fiecare zi, intre 30 de minute si 3 ore. E o stire, in adevaratul sens al cuvantului, dar nu fara efecte secundare ce ne pot

Catălina Grama, alias Jojo, acum în vârstă de 36 de ani, se bucură din plin de viață în sânul familiei. Vedeta și iubitul ei, Paul Ipate, i-au tăiat moțul fetiței lor, Zora, în urmă cu doar câteva

Responsabilii electorali din cele 50 de state americane se vor întâlni în cursul acestui sfârşit de săptămână cu reprezentanţi ai serviciilor secrete şi de securitate, obiectivul reuniunii fiind alegerile de la mijloc de mandat, programate în

Prezentă la bilanţul Poliţiei Române pe anul 2017, Carmen Dan, ministrul Afacerilor Interne, i-a atacat pe şefii Poliţiei, acuzându-i de atitudine greşită faţă de

Liderul deputaţilor PNL, Raluca Turcan, a declarat vineri că, în timp ce Liviu Dragnea „se luptă cu Justiţia”, iar Tudorel Toader cu „fantomele”, profesorii nu îşi primesc salariile. Aceasta solicită public revenirea la sistemul de plată

Primarul, un viceprimar şi şapte consilieri locali ai comunei Băcioi, municipiul Chişinău, au părăsit Partidul Liberal şi au aderat la Partidul Unităţii Naţionale (PUN). Anunţul a fost făcut vineri, 16 februarie în cadrul unei conferinţe

Un poliţist de frontieră inculpat într-un dosar de crimă organizată a dat în judecată Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră Română, contestând o sancţiune aplicată de superiori după ce a fost pus sub acuzare într-un dosar de

Prim-ministrul Viorica Dăncilă a avut o întrevedere, vineri, cu Tamar Samash, ambasadorul Israelului la Bucureşti. Cei doi demnitari au discutat despre cooperare economică, dar şi despre Muzeul Naţional de Istorie a Evreilor şi a Holocaustului

Aşa se vrea ediţia 68, care se gândeşte şi la agitatul an '68, de când a trecut deja o jumătate de secol, dar a rămas la fel de intens şi schimbător de

Un băimărean a fost prins comercializând etnobotanice. Asupra lui s-au mai găsit substaţe medicamentoase şi cocaină. Cinci bărbaţi şi un minor au fost arestaţi preventiv în urma acestei