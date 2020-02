Peste 50 de permise de conducere ridicate şi 860 de contravenienţi sancţionaţi de poliţiştii băcăuani în numai câteva ore 27.02.2020

27.02.2020 Peste 50 de permise de conducere ridicate şi 860 de contravenienţi sancţionaţi de poliţiştii băcăuani în numai câteva ore Cele mai multe permise de conducere au fost reţinute pentru viteză excesivă. Poliţiştii au dat amenzi de peste 360.000 de



Peste 50 de permise de conducere ridicate şi 860 de contravenienţi sancţionaţi de poliţiştii băcăuani în numai câteva ore

Cele mai multe permise de conducere au fost reţinute pentru viteză excesivă. Poliţiştii au dat amenzi de peste 360.000 de lei.

Peste 50 de permise de conducere ridicate şi 860 de contravenienţi sancţionaţi de poliţiştii băcăuani în numai câteva ore

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Antonia este pe cale să câştige o bătălie pe care o duce de 5 ani cu italianul Vincenzo Castellano. Citește mai

Heidi Marie Verrett, o profesoară de 34 de ani din Houma, Louisiana, SUA, a fost acuzată de autorităţi că a întreţinut relaţii sexuale cu elevi de 15 şi 16 ani. Citește mai

Agenţia Mondială Antidoping (AMA/WADA) a ridicat, începând cu 4 aprilie, suspendarea acreditării Laboratorului de Control Doping din România, potrivit unui comunicat transmis de unitatea de la Bucureşti. Agenţia Mondială Antidoping a suspendat

Ajax Amsterdam a anunţat, joi, că a ajuns la un acord pentru transferul jucătorului român Razvan Marin de Standard Liege, iar presa batavă a acordat spaţii mari acetui

Vineri, un apel primit prin Sistemul Naţional Unic al Apelurilor de Urgenţă 112 solicita intervenţia pompierilor militari pentru asanarea teritoriului de muniţia rămasă neexplodată, găsită pe un teren viran în apropiere de varianta

Eurodeputaţii au votat joi, la Bruxelles, un proiect legislativ ce condiţionează acordarea fondurilor europene de respectarea valorilor statului de drept şi de combaterea eficientă a fraudelor şi

Horoscop zilnic Berbec. Nu ai parte de tovarăşi cooperanţi prin preajmă. Propunerile tale rămân fără ecou, parcă ai vorbi la pereţi, dar totuşi insistă să-ţi exprimi punctul de vedere în faţa

Guvernul trebuie să înceteze cu "această discuţie la nesfârşit" pe tema ordonanţelor de urgenţă referitoare la Codurile penale, iar Parlamentul trebuie să finalizeze procedura începută în acest sens,

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a anunţat vineri că miniştrii Rovana Plumb şi Natalia Intotero vor părăsi cabinetul înainte de campania electorală, pentru că nu este de acord ca acestea să aibă

Transgaz (TGN), operatorul sistemului naţional de transport gaze naturale, a hotărât să înceteze contractul pentru servicii de rating încheiat cu S&P Global Ratings şi să încheie un acord similar cu Fitch

GSP a scris astăzi, în exclusivitate, despre cele 3 tabere care s-au format la nivelul impresarilor din fotbalul românesc. În detaliu, reporterii Costin Ștucan și Victor Vrînceanu au dat de informații noi despre frații Ioan

În 2013, în perioada în care Adrian Mutu evolua în Franța, la Ajaccio, fostul căpitan al naționalei a fost foarte aproape de un transfer cu totul surprinzător. Fostul atacant de la Parma, Chelsea, Juventus, Fiorentina și

În prima parte a zilei de 6 aprilie, dezbateri aprinse cu una sau mai multe persoane interesate de același venit, bun material sau avantaj pe care îl pretinde și Fecioara. Situație încărcată de tensiune și ostilitate chiar și între nativi și

În prima parte a zilei de 6 aprilie, chiar dacă Balanțele nu se vor întâlni față în față cu niște persoane pentru a discuta chestiuni legate de un contract, o colaborare, un proces, etc., și își vor consuma prea-plinul argumentelor în

Premierul britanic i-a transmis vineri o scrisoare președintelui Consiliului European, Donald Tusk, în care îi cere o amânare a Brexitului până la data de 30 iunie. Theresa May a făcut această solicitare pentru ca Parlamentul de la Londra să

Un arădean din Pâncota a rămas fără 4.000 de euro după a apelat la doi muncitori să-i schimbe burlanele casei. După efectuarea lucrării, muncitorii au negociat prețul, moment în care i-au furat banii. Suspecții au fost repede identificați de

Un nou cumtremur a avut loc azi, la ora 15.07, în zona Vrancea. Seismul a avut magnitudinea de 3,1 grade și s-a produs la adâncimea de 70 de kilometri, potrivit Institutului Naţional pentru Fizica Pământului (INFP). Oraşele cele mai apropiate de

Altex are un puternic magazin online cu o multime de promotii interesante pentru categorii de produse diverse si foarte diferite. Am aruncat o privire printre acestea si am selectat cele mai importante promotii ale saptamanii. Citește mai

Președintele Iohannis a trimis vineri, 5 aprilie a.c., o scrisoare președinților partidelor și formațiunilor politice reprezentate în Parlamentul României, prin care îi invită la consultări, la Palatul Cotroceni, pe

Ministrul Agriculturii Petre Daea, a ieşit din nou la scenă, în timpul vizitei pe care Liviu Dragnea a făcut-o, vineri, la o staţie de irigaţii din judeţul Giurgiu. Citește mai