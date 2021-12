Peste 180.000 de certificate COVID false, descoperite în ultimele 6 luni. Unde s-a întâmplat acest lucru 21.12.2021

21.12.2021 Peste 180.000 de certificate COVID false, descoperite în ultimele 6 luni. Unde s-a întâmplat acest lucru Peste 180.000 de certificate COVID false au fost descoperite în ultimele 6 luni în Franța! Țara a anunţat luni că a descoperit cel puțin 182.000 de certificate sanitare falsificate începând din iunie, de când au […] The post Peste 180.000



Peste 180.000 de certificate COVID false, descoperite în ultimele 6 luni. Unde s-a întâmplat acest lucru

Peste 180.000 de certificate COVID false au fost descoperite în ultimele 6 luni în Franța! Țara a anunţat luni că a descoperit cel puțin 182.000 de certificate sanitare falsificate începând din iunie, de când au […] The post Peste 180.000 de certificate COVID false, descoperite în ultimele 6 luni. Unde s-a întâmplat acest lucru appeared first on Cancan.

Peste 180.000 de certificate COVID false, descoperite în ultimele 6 luni. Unde s-a întâmplat acest lucru

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Vă mai amintiți de Luigi Boicea, jihadistul din Craiova care avea să fie condamnat la trei ani și patru luni de pușcărie pentru că a aderat la Statul Islamic? Tânărul și-a dus la capăt sentința, […] The post Am aflat ce s-a întâmplat

Polonia a decis să redeschidă hotelurile, cinematografele şi teatrele pentru o perioadă de probă începând de săptămâna viitoare. Decizia a fost anunțată de premierul Mateusz Morawiecki ca urmare a unei "stabilizări fragile" a ratei de

Horoscop 8 februarie 2021. Citește horoscopul de azi pentru zodia ta. Pe libertatea găsești Horoscop zilnic cu previziuni în dragoste, bani sau sănătate. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de azi. Horoscop Berbec – 8 februarie 2021:

Echipa de fotbal Universitatea Craiova are un nou antrenor, în persoana grecului Marinos Ouzounidis, în vârstă de 52 de ani. ''Sperăm într-o colaborare cât mai lungă şi cu cât mai multe efecte pozitive,

Tigres a eliminat-o pe Palmeiras în semifinalele Campionatului Mondial al Cluburilor, scor 1-0, și a devenit astfel prima echipă afiliată CONCACAF care ajunge în ultimul act al competiției! În finală, Tigres va da piept cu câștigătoarea dintre

Raportul pe anul 2020 al Curții Europene a Drepturilor Omului arată că România continuă să fie unul dintre „clienții” importanți ai instanței de la Strasbourg. Cu 7.561 de reclamații depuse de cetățeni

Ungaria va deveni prima ţară din Uniunea Europeană care va începe să administreze săptămâna aceasta vaccinul anti-COVID rusesc Sputnik V. În următoarele două luni, guvernul aşteaptă 2 milioane de doze de vaccin. Astfel, potrivit strategiei

Un bărbat a murit după ce zidul casei a căzut peste el. El făcea câteva lucrări de renovare. Din păcate medicii ajunși la fața locului nu au mai avut ce face, în ciuda operațiunilor de

De mâine, 10 februrie 2021, vor fi disponibile noi locuri în platforma destinată programării pentru vaccinare, administrarea urmând să se facă în judeţ în trei noi

Primele doze de vaccin AstraZeneca au ajuns deja, în această dimineață, la Institutul Național de Cercetare Cantacuzino din Capitală, iar în cursul zilei, 81.000 de doze de vaccin vor fi distribuite către centrele regionale din Cluj, Craiova,

Cele trei cazuri noi vin din București, Cluj și Covasna, iar numărul total al infectărilor cu varianta britanică a ajuns la 59. Ministerul Sănătății a fost informat marți, de către Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) –

Anul 2020 a bătut recordul la consumul de canabis, după ce, din cauza lockdown-ului impus de guverne pentru prevenirea răspândirii coronavirusului, foarte mulţi oameni s-au trezit închişi în casă. Consumul a

Un angajat din companiile cu activităţi de servicii în tehnologia informaţiei câştiga un salariu mediu net de aproape 8.300 de lei în noiembrie 2020, în creştere cu circa 9% comparativ cu aceeaşi lună a anului precedent, conform datelor de la

Andrei Ciobanu (23 de ani), mijlocaș central la Viitorul, ar fi dorit de Real Betis, echipa de pe locul 7 în La Liga. Andrei Ciobanu, internațional de tineret cu 4 goluri în acest sezon de Liga 1, ar putea schimba echipa și campionatul în

Incidentul din Hunedoara a șocat pe toată lumea, imaginile cu bărbatul care dă de pământ cu un copil de numai 13 ani au devenit virale și au stârnit revolta tuturor. Ironic, agresorul poza pe rețelele […] The post Agresorul din Hunedoara

Adunarea Naţională, Camera inferioară a Parlamentului Franţei, a aprobat, marţi seară, decizia prelungirii stării de urgenţă sanitară până la 1 iunie, informează Mediafax, care citează France-Presse. Franţa a raportat până în prezent

Stare de alertă în Republica Democrată Congo, după detectarea unui nou caz de Ebola, la şase luni de la sfârşitul celui mai recent focar. Vorbim despre soţia unui supravieţuitor al acestei maladii, care a solicitat tratament la un centru de

A fost alertă de radiaţii, marţi seară, în municipiul Buzău. Un TIR care transporta deşeuri electronice a declanşat senzorii de detecţie a radiaţiilor de la poarta unui agent economic care se ocupă de reciclarea materialelor. Sursa

Tinos Farm, o reţea locală de 18 farmacii în Bucureşti şi Ilfov, va deschide încă două farmacii în prima parte a anului 2021, după ce anul trecut compania a înregistrat un salt al afacerilor de 25%, până la 47 mil.

Oamenii din centrele rezidenţiale, persoanele fără adăpost şi persoanele cu dizabilităţi sunt trei categorii de populaţie vulnerabile, care urmau să fie prioritizate la vaccinare, în cadrul celei de-a doua etape a campaniei naţionale. La trei