Peste 1.300 de abonaţi fără curent electric în Olt, din cauza fenomenelor meteo 05.06.2019

05.06.2019 Peste 1.300 de abonaţi fără curent electric în Olt, din cauza fenomenelor meteo Codurile emise de meteorologi şi hidrologi pentru judeţul Olt nu au rămas simple avertismente, sute de gospodării fiind inundate, iar peste 1.300 abonaţi casnici suferind din cauza reţelei de curent electric



Peste 1.300 de abonaţi fără curent electric în Olt, din cauza fenomenelor meteo

Codurile emise de meteorologi şi hidrologi pentru judeţul Olt nu au rămas simple avertismente, sute de gospodării fiind inundate, iar peste 1.300 abonaţi casnici suferind din cauza reţelei de curent electric afectate.

Peste 1.300 de abonaţi fără curent electric în Olt, din cauza fenomenelor meteo

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Liviu Dragnea ar fi trebuit să se prezinte, luni, la ICCJ în procesul privind angajările la Protecţia Copilului Teleorman. Dar diagnosticul medicilor nu va mai permite desfășurarea scenariului inițial. Liviu Dragnea are dublă hernie de disc şi

Dieta pentru fertilitate ar putea crește șansele unei femei de a avea un copil. Citește mai

Gabriela Cristea, prezentatoare TV, a născut duminică (17 martie) o fetiţă perfect sănătoasă, la un spital privat din Capitală. Citește mai

Preşedintele rus Vladimir Putin se va afla în Crimeea în cursul zilei de luni. Acesta va participa la evenimentele speciale organizate pentru marcarea a 5 ani de la anexarea acestei peninsulei de către

Circulaţia feroviară pe relaţia Piteşti – Bucureşti se desfăşoară, duminică, în condiţii speciale, de tip cale liberă, sub atenta supraveghere a personalului feroviar care dirijează traficul pe bază de comandă telefonică, după ce mai

Înainte de a muri, mama viitoarei mirese i-a lăsat acesteia un mesaj emoţionant pe tălpile pantofilor de nuntă, dorindu-şi să aibă un cadou special în marea

Un grav accident s-a produs, duminică după-amiază, pe şoseaua de centură a Buzăului, cu trei maşini implicate. Două persoane au fost rănite. Din verificările efectuate de poliţişti la faţa locului, vinovat de producerea accidentului ar fi un

Doar luni ne mai bucurăm de vreme însorită. De marţi, temperaturile scad cu 10 grade şi apar ploile. Vremea va fi deosebit de caldă luni, cu temperaturi care vor ajunge şi la 25 de grade Celsius în Capitală, spun meteorologii. Vremea va continua

Actuala stagiune riscă să fie una complet ratată de „tigroaice“. Iar pentru ca următorul sezon să nu aducă atât de multe momente neplăcute, conducerea s-a mişcat repede pe piaţa de

Înaltul Reprezentant al UE pentru Politică Externă Federica Mogherini îşi exprimă, într-o declaraţie, solidaritatea faţă de suveranitatea şi integritatea teritorială a Ucrainei, la cinci ani de la anexarea „ilegală” a Crimeei de către

Ministrul de Interne Carmen Dan îl acuză pe Dacian Cioloş că a uitat să dea banii înapoi celor care au donat pentru Cuminţenia Pământului în timpul guvernării tehnocrate. Atacul lansat de Carmen Dan vine după ce liderul PLUS a strâns

Şeful diplomaţiei letone Edgars Rinkevics a anunţat că va încuraja guvernul ţării sale, înaintea Summitului Uniunii Europene din 21-22 martie, să fie de acord cu o amânare a Brexit-ului, relatează duminică

Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a declarat, duminică, la Brăila, că din punctul său de vedere în ziua alegerilor pentru Parlamentul European nu ar trebui să se organizeze şi un

Studenţii mai multor universităţi din Bucureşti vor avea posibilitatea de a interacţiona cu primul automat de recrutare pus la dispoziţie de KPMG România în cadrul noii campanii de brand de angajator - 'Open

Capitalizarea bursieră a urcat la 157,990 miliarde de lei în săptămâna 11 - 15 martie, de la 154,050 miliarde de lei în săptămâna precedentă, însă valoarea totală a tranzacţiilor cu acţiuni a scăzut la

Genoa a câștigat partida cu Juventus, din etapa cu numărul 28 din Serie A, scor 2-0. Ionuț Radu, portarul României U21, a scăpat fără gol în fața liderului din Italia. Românul a fost salvat de VAR. Dybala a marcat,

Adrian Mititelu se laudă că are planuri mari pentru echipa sa, FC U Craiova 1948, deși are șanse mici la promovarea în Liga 2, după 2-2 cu AS FC Pucioasa. După ce Primăria Craiova i-a interzis, pentru moment, să joace pe stadionul

Liverpool a evitat la limită insuccesul care ar fi îndepărat-o de titlu și s-a impus în deplasare cu Fulham, 1-2. „Cormoranii„ sunt din nou pe primul loc, dar Manchester City are un meci mai puțin. Echipa lui Klopp a deschis

Jose Mourinho (56 de ani) e fără discuție unul dintre marii tacticieni ai fotbalului contemporan. O parte dintre notițele cu care a pregătit dubla manșă dintre Chelsea și Barcelona din sezonul 2005/2006 au fost făcute publice, uimind prind

Gaz Metan Mediaș a învins-o pe Dinamo, scor 2-1, într-un duel din etapa a doua a play-out-ului. După 1-1 la pauză, ardelenii au înscris golul secund, cel care a adus victoria, prin David Caiado, în minutul 58. Acesta a