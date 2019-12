Peste 100.000 de civili au fost ucişi sau răniţi în Afganistan în ultimul deceniu 27.12.2019

27.12.2019 Peste 100.000 de civili au fost ucişi sau răniţi în Afganistan în ultimul deceniu Numărul victimelor din rândul civililor înregistrate în Afganistan din 2009 şi până în prezent a depăşit recent 100.000, a informat joi într-o declaraţie de presă şeful Misiunii ONU de asistenţă



Peste 100.000 de civili au fost ucişi sau răniţi în Afganistan în ultimul deceniu

Numărul victimelor din rândul civililor înregistrate în Afganistan din 2009 şi până în prezent a depăşit recent 100.000, a informat joi într-o declaraţie de presă şeful Misiunii ONU de asistenţă în...

Peste 100.000 de civili au fost ucişi sau răniţi în Afganistan în ultimul deceniu

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

FCSB o înfruntă în această seară pe CS U Craiova, într-un duel din etapa a 3-a a play-off-ului. E ultima șansă pentru roș-albaștri, care își pot lua adio de la titlu în cazul în care nu îi înving pe

Circulaţia rutieră este blocată pe ambele sensuri de mers, duminică, pe Drumul Național (DN5), în localitatea Jilava, judeţul Ilfov, în urma unui grav accident rutier, informează Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române

Un incendiu puternic a izbucnit la un depozit de anvelope auto lângă București, în localitatea ilfoveană Măgurele. Şase autospeciale de stingere au intervenit pe Centura Capitalei, după un epel apel primit la 112 care anunţa degajări mari de

O bătrână, în vârstă de 87 de ani, din satul tulcean Zebil, a suferit arsuri pe aproximativ 80% din suprafaţa corpului, după un incendiu care i-a distrus locuinţa. Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU)

LOTO, Loto 6/49, Joker, numere LOTO, rezultate LOTO duminică 31 martie 2019. Iată numerele câștigătoare din data de 31 aprilei! Citește mai

Anatolii Griţenko, unul din cei 39 de candidaţi la alegerile prezidenţiale din Ucraina, a declarat că soţia sa nu a putut vota, pentru că nu şi-a găsit numele pe lista

Primarul şi un poliţist dintr-un oraş din Bihor au fost victimele unor accidente rutiere produse la interval de 4 minute, ambii fiind izbiţi pe treceri de pietoni şi transportaţi la spital pentru îngrijiri

Agenţia Servicii Publice informează că, din 1 aprilie, admiterea candidaţilor la probele examenului pentru obţinerea permisului de conducere, teoretică sau practică, se va face doar în baza programării prealabile. Programarea la proba teoretică

Lia Olguţa Vasilescu a reacţionat după atacul lui Ludovic Orban, care a spus că orice român care respectă tradiţiile şi pe semenii săi ştie că în postul Paştelui nu se fac nunţi. Fostul ministru al Muncii a precizat că nunta religioasă

Elveţianul Roger Federer, locul 5 ATP şi cap de serie numărul 4, a câştigat, duminică, turneul de la Miami, învingându-l în finală pe americanul John Isner, numărul 9 mondial şi favorit 7, scor 6-1,

NewsInt a discutat cu Victoria Baltag , primul regizor care a iniţiat realizarea unui film de lung-metraj artistic despre Experimentul Piteşti şi este singurul regizor care a reuşit să finanţeze un film de lung-metraj artistic din

Majorarea alocaţiilor pentru copii intră în vigoare de luni, iar plata aferentă lunii aprilie se va face în mai, a declarat, duminică seara, pentru AGERPRES, ministrul Muncii, Marius Budăi. "De mâine

Roger Federer, 5 ATP, a obținut duminică seara cel de-al 100-lea trofeu al carierei, impunându-se la Miami în fața lui John Isner, 9 ATP, scor 6-1, 6-4, după o oră și două minute de joc. The Master in Miami That’s now 4

Prima repriză incendiară a meciului FCSB - CS U Craiova, încehiat 3-2, a adus și două greșeli de arbitraj, identificate la pauză de fostul mare arbitru Ion Crăciunescu. Acesta și-a exprimat opinia cu privire la două faze tensionate,

Harlem Gnohere a început din postura de rezervă meciul cu CS U Craiova, câștigat de FCSB cu 3-2, dar francezul de 30 de ani a fost decisiv în repriza secundă. Trimis pe teren în startul celei de-a doua reprize, în locul

Bundesliga 2019, etapa a 27-a. A reînceput duelul dintre Dortmund și Bayern. Borussia e prima acum, cu două puncte avans. Vineri, 29 martie 21.30 Hoffenheim - Leverkusen 4-1 VIDEO Sâmbătă, 30 martie 16:30 Dortmund - Wolfsburg 2-0 VIDEO Spaniolul

Lewis Hamilton (Mercedes) a câștigat Marele Premiu al Bahrainului, a doua etapă a noului sezon, după o cursă spectaculoasă. Marele Premiu din Bahrain s-a terminat cu safety-car-ul pe circuit, din cauza abandonului lui Ricciardo, al cărui monopost

Din mocirla filmelor de groază turnate fără pic de spirit artistic, în ultimii ani au ieșit la suprafață titluri care ridică ștacheta din ce în ce mai sus. După ce a luat Oscarul pentru cel mai bun scenariu original cu “Get Out” (2017),

Grupul polonez din construcţii Impro, cu două fabrici în România, mizează pe o creştere cu 35% a cifrei de afaceri de pe piaţa locală în 2019, pe fondul unei pieţe a construcţiilor în urcare, potrivit estimărilor oficialilor locali ai

Natalia Cristina Stan (40 ani), o antreprenoare din Piteşti, a ajuns anul trecut la venituri de 2 milioane de lei cu două cofetării sub brandul Ribana Eve, după trei ani de activitate. Ea a terminat Facultatea de Ştiinţe Economice şi a lucrat