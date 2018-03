Peste 100 de percheziţii în dosare penale privind infracţiuni economice, în ultima săptămână 18.03.2018

Peste 100 de percheziţii în dosare penale privind infracţiuni economice au fost desfăşurate de poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice din cadrul Poliţiei Române, fiind luate măsuri asiguratorii în valoare de aproape 8 milioane de lei. Peste 650.000 de ţigarete, 452 de kilograme de tutun şi 173 de litri de alcool de contrabandă au fost ridicate.

