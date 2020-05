Peste 1 milion de români au participat la ZUper #RevelionulRelaxării difuzat live de Radio ZU 15.05.2020

15.05.2020 Peste 1 milion de români au participat la ZUper #RevelionulRelaxării difuzat live de Radio ZU „ROMÂNIA, VA FI BINE! Am simțit asta azi-noapte, la #RevelionulRelaxării. Am fost împreună mult peste 1 milion de români, doar pe Facebook Live. Am ieșit din starea de urgență, nu știu exact în ce stare am intrat, dar dragostea și energia



Peste 1 milion de români au participat la ZUper #RevelionulRelaxării difuzat live de Radio ZU

„ROMÂNIA, VA FI BINE! Am simțit asta azi-noapte, la #RevelionulRelaxării. Am fost împreună mult peste 1 milion de români, doar pe Facebook Live. Am ieșit din starea de urgență, nu știu exact în ce stare am intrat, dar dragostea și energia de la voi ne ține în STARE DE BINE! Mulțumim!”, acesta este mesajul pe […] The post Peste 1 milion de români au participat la ZUper #RevelionulRelaxării difuzat live de Radio ZU appeared first on Cancan.ro.

Peste 1 milion de români au participat la ZUper #RevelionulRelaxării difuzat live de Radio ZU

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Altex are o multime de oferte foarte avantajoase puse la dispozitia clientilor online in aceasta saptamana. Citește mai

Guvernatorul BNR Mugur Isărescu a declarat miercuri că noul indice pentru credite, IRCC, nu trebuie să fie aşteptat ca un miracol care face dreptate pentru toată lumea, pentru că s-ar putea ca în anumite situaţii el să fie mai mare decât

Kira Hagi (22 de ani), fiica marelui Gică Hagi, a decis să se facă profesoară de actorie cu acte în regulă! „Cu mult entuziasm mă pregătesc să inaugurez DallesGo Kids şi să predau cursul de actorie dedicat copiilor cu

Alexandru Tănase, unul dintre autorii jafului de 1 milion de euro de la Ploieşti, petrecut în iarna anului 2011, a fost reţinut din nou de către poliţiştii din Ploieşti în urma unor percheziţii care au avut loc, miercuri, la Valea

Partida dintre Hermannstadt și Dinamo, 0-0, a fost una modestă, iar ocaziile au lipsit cu desăvârșire la cele două porți. Cel mai savuros moment al întâlnirii de la Sibiu i-a aparținut tehnicianului Mircea Rednic. Cu 20 de

Administratorul unei cafenele din municipiul Satu Mare oferă o cafea gratis celor care merg la vot în 26 mai. Citește mai

Cea de-a 29-a ediţie a Festivalului Naţional de Teatru, care se va desfăşura la Bucureşti, între 18 şi 27 octombrie, va avea anul acesta o nouă identitate

Frank Lampard (40 de ani) va fi succesorul lui Maurizio Sarri (60 de ani) pe banca lui Chelsea Londra, anunță presa din Italia. Roman Abramovici de nemulțumit de sezonul pe care Chelsea l-a avut sub comanda lui Sarri. Londonezii au terminat pe locul

După încetarea colaborării cu Intel şi reconcilierea cu cei de la Qualcomm, Apple a decis că nu mai vrea să depindă de alte companii în ceea ce priveşte modemurile 5G în viitorul apropiat. Pentru asta, compania americană s-a apucat să îşi

Anunţ de ultimă oră dat de Traian Băsescu în privinţa soartei politice a Laurei Codruţa Kovesi. Incredibil ce spune fostul preşedinte despre fosta şefă

Robert Lewandowski este de cinci ani la Bayern și tocmai a devenit cel mai prolific jucător străin din istoria Bundesligii, având 202 goluri marcate la Dortmund și München. Cubul bavarez vrea să semneze un nou contract cu polonezul, dar

Simona Halep a fost eliminată din turul doi de la Roma. Citește mai

Un cutremur de 5,7 grade s-a produs astăzi în Oceanul Pacific, respectiv în largul statelor El Salvador şi Nicaragua. Anunțul oficial a fost făcut de reprezentanții Institutulio american de geofizică (USGS). Cutremurul s-a produs la ora locală

Cu un singur episod rămas din „Game of Thrones/Urzeala Tronurilor“, fanii şi-au exprimat predicţiile privind personajele care mor, cele care supravieţuiesc, dar şi identitatea celui sau celei care va domni peste cele Şapte Regate de pe Tronul

International Work Finder, o com­panie care oferă servicii de recrutate a forţei de muncă din statele asiatice, a adus pe piaţa locală aproximativ 600 de asiatici de la începutul anului până în prezent, a spus în cadrul emisiunii de business

Fără îndoială, jocurile de noroc reprezintă una dintre cele mai vechi şi populare modalităţi de distracţie din istoria omenirii, în acest sens existând dovezi arheologice cu o vechime de câteva mii de

Steadfast Cobalt 2019, cel mai mare exerciţiu de comunicaţii şi informatică de la nivelul Alianţei Nord-Atlantice, se va desfăşura, în perioada 19 mai - 2 iunie, la sediul Centrului 48 comunicaţii şi informatică strategice, de la

Lukichev Dmitry, din Kyrgyzstan, se juca prin pădurea de lângă casa lui cu un detector de metale. Dintr-odată, instrumentul a început să sune foarte tare, semn că omul a făcut o descoperire interesantă. Galeria Foto.

Elvețianul Roger Federer (3 ATP) s-a retras înaintea sfertului de finală de la Roma contra grecului Stefanos Tsitsipas (7 ATP). Federer, la fel ca majoritatea jucătorilor de la Roma, a petrecut ieri pe teren trei ore și 51 de minute în

Mandy Muden este femeia magician venitã tocmai din Londra, care a reuşit sã îl convingã pe Mihai Bendeac sã pãrãseascã masa juriului şi sã i se alãture pentru un moment de magie. "Vreţi sã vedeţi un miracol în seara asta?", i-a