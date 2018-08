Pesta porcină africană a ajuns şi în Călăraşi, cel de al nouălea judeţ afectat de virus 16.08.2018

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) a confirmat prezenţa virusului pestei porcine africane la porcii din două gospodării din comuna Borcea, judeţul Călăraşi, acesta fiind cel de al nouălea judeţ în care virusul a fost depistat.

