Persoanele fără adăpost, uitate de statul român. Vlad Voiculescu, ministrul sănătăţii: “Încă nu ştim dacă vom vaccina persoanele fără adăpost” 12.01.2021

12.01.2021 Persoanele fără adăpost, uitate de statul român. Vlad Voiculescu, ministrul sănătăţii: “Încă nu ştim dacă vom vaccina persoanele fără adăpost” În câteva zile va începe a doua etapă a campaniei de vaccinare în România, însă există câteva detalii necunoscute. Potrivit ministrului sănătății, autoritățile nu au decis dacă vor fi vaccinate și persoanele fără adăpost.



Persoanele fără adăpost, uitate de statul român. Vlad Voiculescu, ministrul sănătăţii: “Încă nu ştim dacă vom vaccina persoanele fără adăpost”

În câteva zile va începe a doua etapă a campaniei de vaccinare în România, însă există câteva detalii necunoscute. Potrivit ministrului sănătății, autoritățile nu au decis dacă vor fi vaccinate și persoanele fără adăpost. […] The post Persoanele fără adăpost, uitate de statul român. Vlad Voiculescu, ministrul sănătăţii: “Încă nu ştim dacă vom vaccina persoanele fără adăpost” appeared first on Cancan.ro.

Persoanele fără adăpost, uitate de statul român. Vlad Voiculescu, ministrul sănătăţii: “Încă nu ştim dacă vom vaccina persoanele fără adăpost”

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Preşedintele Klaus Iohannis susţine proiectul lansat de Ministerul Sănătăţii prin care se permite accesul la programele naţionale de sănătate şi pentru spitalele private. „Serviciile medicale

În clinicile din China a început testarea a 30 de medicamente despre care cercetătorii din domeniul medical cred că ar putea da rezultate în lupta cu coronavirusul care a făcut deja peste 80 de victime, scrie Mediafax. Se fac teste în China, dar

Cancan îți prezintă horoscopul lunar februarie 2020 pentru toate zodiile: Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul lunii februarie 2020 vine cu sfaturi și avertizări

Răzvan Marin (23 de ani) ar putea ajunge la Fiorentina, în Serie A, după doar 6 luni la Ajax. La Nazione scrie că Fiorentina se interesează de mijlocașul român și a făcut deja primii pași pentru transferul acestuia. Răzvan Marin a fost

Japonia a confirmat marți două noi cazuri de infectare cu virusul din China, inclusiv cazul unui om care nu a călătorit în Wuhan, scrie South China Morning Post. Primul caz al unui om care a contractat coronavirusul deși nu a fost în China a fost

Nominalizaţii galei premiilor Oscar 2020 s-au întâlnit pentru fotografia oficială şi un dineu la care, între altele, au fost sfătuiţi să vină la ceremonie cu discursurile

Postul de ştiri Realitatea Plus se confruntă cu plecări în masă. Mai mulţi editori, reporteri şi operatori şi-au dat demisia în ultima lună, cei mai mulţi plecând la Digi24 şi la televiziunile

O turmă de oi a fost filmată pe podul de la Cernavodă, pe Autostrada Soarelui, cu tot cu ciobani. Oile blochează complet accesul pe pod în condiții de ceață. Ciobanul nu este însă deloc impresionat de pericolul pe care l-a creat, într-o zonă

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, că sunt necesare noi abordări în selecţia şi formarea cadrelor didactice, precum şi în transformarea managementului şcolar, el subliniind că toate problemele

De la 1 noiembrie, străzile din Capitală nu au mai fost spălate şi aspirate, din cauza unor normative naționale stabilite în 1973, potrivit cărora iarna se fac doar lucrări de deszăpezire, avertizează Green Report, citat de G4Media. O mașină

Fostul lider al PSD Liviu Dragnea şi-a angajat un nou avocat, pe Liviu Corneliu Popescu, cel care l-a reprezentat în trecut şi pe Adrian Năstase. Noul apărător încearcă să obţină recuzarea unui judecător din dosarul în care Liviu Dragnea

După 20 de ani de muzică, CRBL se reinventează. Artistul este hotărât să o ia de la zero și a vorbit despre planurile sale, în exclusivitate, pentru apropotv.ro. Cum a fost prima ta experienţa în faţa unei camere de filmat? Poate fi şi din

Investiţiile directe realizate de companiile japoneze în Turcia au înregistrat o creştere semnificativă în ultimii ani, în timp ce mulţi alţi investitori caută noi oportunităţi de investiţii în această ţară, nu numai pentru potenţialul

Fostul edil al Constanţei Radu Mazăre cere Instanţei Supreme să fie lăsat în libertate. El a contestat o decizie a Curţii de Apel Bucureşti, care a respins o altă contestaţie a sa la executarea pedepsei, a informat Realitatea

Vremea se va ameliora ca aspect în mare parte din ţară, însă în Carpaţii Occidentali şi în nordul Carpaţilor Orientali va continua să ningă viscolit. Vântul va sufla tare la munte (cu rafale de până

Fosta jucătoare rusă de tenis Anna Kournikova și partenerul ei de viață, cântărețul spaniol Enrique Iglesias, vor deveni din nou părinți, potrivit revistei spaniole Hola. Revista Hola a publicat imagini cu Anna Kournikova și Enrique Iglesias

Anul 2019 a fost cel mai di­na­mic din perspectiva tran­zac­ţi­ilor în sfera serviciilor me­di­ca­le pri­va­te, piaţa fiind mar­cată de no­uă astfel de achi­ziţii de peste 5 mil. euro doar anul trecut, po­trivit da­telor furniza­te

Cântăreața australiană Kylie Minogue a strălucit la o gală care a avut loc zilele acestea la New York. Kylie Minogue a fost prezentă la Arts Awards Gala, care s-a desfășurat la New York. Artista a arătat spectaculos și a atras toate privirile.

Atunci când vine vorba de confortul personal, Adrian Minune e number one! Avea un Ferrari în garaj, iar acum i-a fost livrat din Germania și un Lamborghini țiplă, cu numărul de înmatriculare personalizat. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă

Vreme nefiresc de caldă în România. În aproape toată țara se înregistrează de câteva zile temperaturi de primăvară în mijlocul