Pericolul uriaş din acest aliment banal! Ce se întâmplă în corpul tău atunci când mănânci pufuleţi 07.07.2020

07.07.2020 Pericolul uriaş din acest aliment banal! Ce se întâmplă în corpul tău atunci când mănânci pufuleţi Cu siguranță nu există persoană care să nu fi mâncat măcar o dată o pungă delicioasă de pufuleți. Considerați, inițial, inofensivi și slabi în calorii, aceștia sunt consumați, adesea, chiar și de către femeile care urmează o dietă



Pericolul uriaş din acest aliment banal! Ce se întâmplă în corpul tău atunci când mănânci pufuleţi

Cu siguranță nu există persoană care să nu fi mâncat măcar o dată o pungă delicioasă de pufuleți. Considerați, inițial, inofensivi și slabi în calorii, aceștia sunt consumați, adesea, chiar și de către femeile care urmează o dietă strictă pentru a pierde kilogramele în plus. Cu toate acestea, pufuleții sunt, de fapt, extrem de periculoși […] The post Pericolul uriaş din acest aliment banal! Ce se întâmplă în corpul tău atunci când mănânci pufuleţi appeared first on Cancan.ro.

Pericolul uriaş din acest aliment banal! Ce se întâmplă în corpul tău atunci când mănânci pufuleţi

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

DINAMO // Italianul Riccardo Piscitelli (25 de ani), ultima oară la Carpi, în Serie B, ar putea veni la Dinamo. Ar fi al doilea portar transferat în această vară, după Cătălin Straton, sosit de la Dunarea Călărași. Portarul

Alain Delon (83 de ani) a fost internat vineri în Spitalul american din Neuilly, o suburbie a Parisului, din cauza unor ameţeli şi a unor dureri de cap, aparent lipsite de gravitate, au dezvăluit surse din anturajul starului francez, citate de AFP.

Elena Udrea și Adrian Alexandrov mai vor un copil! Iar asta s-ar putea întâmpla cât de curând, dacă nu cumva fosta blondă de la Cotroceni ar fi chiar însărcinată. Adrian dezvăluia, recent, că el și Elena își doresc o familie mare.

Utilizarea tehnologiei de modelare 3D poate deter­mina reducerea costurilor de proiectare a unei clădiri cu până la 15%, a explicat Ştefan Constantinescu, preşedinte şi co­fondator al BIMTECH, în cadrul emisiunii de business ZF

Horoscop 16 iunie 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 16 iunie 2019 - Berbec: Vei avea ocazia să trăiești mici bucurii amânate zilele trecute, din motive pe care acum nu le mai înțelegi. Este o zi luminoasă, care te poate

Fostul preşedinte cipriot Demetris Christofias a decedat vineri, la vârsta de 72 de ani, după aproximativ o lună de spitalizare pentru probleme respiratorii, anunţă Reuters din surse oficiale, preluat de Agerpres.ro. Citește mai

Un caz incredibil a avut loc într-un bloc de locuințe din CLuj Napoca. Un bâtrân de 85 de ani a așteptat ajutorul timp de 16 ore, dar

România U21 a reușit un meci perfect și a câștigat meciul cu Anglia u21, scor 4-2, obținând a doua victorie de la Euro 2019. Meciul a fost unul dramatic, scoarta partidei fiind decisă de Florinel Coman, care a marcat două goluri

Donald Trump ameniunţă un jurnalist cu închisoarea pentru că a fotografiat o scrisoare de la Kim Jong-un. Citește mai

Trei persoane au fost rănite, noaptea trecută, în urma unui accident în care au fost implicate patru maşini. Citește mai

Samuel Kalu, atacantul nigerian de 21 de ani al lui Bordeaux, a leşinat vineri, la Alexandria (Egipt), unde temperaturile au atins 38 de grade, prăbuşindu-se subit pe teren. Iniţial s-a crezut că s-a deshidratat, dar inima i-a cedat. Acum e bine.

Deputatul Cătălin Rădulescu transmite o scrisoare deschisă în care critică mai mulți lideri PSD pentru că se dezic acum de Liviu Dragnea, acuză că nu a fost dată amnistia și cere demiterea de urgență a Anei Birchall de la Justiție

Simona Halep, beneficiară a unui wild card şi acceptată direct în turul secund al turneului de la Eastbourne, va debuta în competiţie cu învingătoarea meciului Camila Giorgi - Su-Wei

O furtună care s-a abătut, sâmbătă seara, asupra judeţului Bistriţa-Năsăud a afectat acoperişuri de case şi anexe, mai multe gospodării fiind inundate, potrivit CJSU. Zonele afectate, care s-au aflat sub avertizare cod portocaliu, sunt Valea

Uneori, elevul îşi depăşeşte maestrul (sau cel puţin aşa e zicala). Alteori nu e vorba de o competiţie, ci de o muncă de echipă, de o colaborare la patru mâini şi două minţi strălucite. Iar de rezultat se bucură cel mai adesea publicul

Gianluigi Buffon, 41 de ani, este liber de contract după despărțirea de PSG și ar putea ajunge în Anglia, la Leeds. Deși a negociat o întoarcere la Parma, primul său club, portarul italian ar putea fi protagonistul celui mai inedit

Clipe de groază pentru zece fraţi din Dăița, județul Giurgiu. Aceștia au rămas pe drumuri, după ce casa în care locuiau le-a ars în întregime. Asociaţia Civică a comunei Daia, din Giurgiu, a lansat un apel pentru ajutorarea acestei

Fata care a susținut că a fost violată la o petrecere de majorat a făcut un pas înapoi. Și-a retras plângerea penală, după o declarație în fața procurorilor. Astfel, ancheta va fi oprită. Declaraţia ar fi fost dată, sâmbătă, în cursul

HOROSCOP Numerologul Mihai Voropchievici a prezentat sâmbătă la emisiunea „Adevăruri Ascunse” horoscopul runelor pentru săptămâna 24-30 iunie. Horoscop Berbec. Bucurie mare, venirea pe lume

Denisa are 26 de ani și se droghează de 14 ani. Din clasa a 6-a, seringile au înlocuit brusc păpușile. A lovit, a furat, a atacat oameni pe stradă pentru a face rost de bani. Bani mulți pentru doza zilnică de fericire. 1.000 de lei pe zi. Acum