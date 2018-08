Pentru prima data observate impreuna: neutrini si raze cosmice de la un blazar indepartat 05.08.2018

Neutrini cu energie extrem de mare au fost detectati de catre experimentul IceCube de la Polul Sud. In paralel, telescoape din intreaga lume au masurat raze cosmice care provin de la aceeasi sursa indepartata: un blazar situat la circa 4 miliarde de ani lumina fata de noi. Studiul acestor fenomene ne-ar putea ajuta sa descifram misterele celor mai intense surse de radiatii cosmice cunoscute in Univers, care sunt alimentate de enorme gauri negre.

