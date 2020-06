Pensiile speciale mai mari de 7000 de lei vor fi impozitate cu 85% 17.06.2020

Pensiile speciale mai mari de 7000 de lei vor fi impozitate cu 85%

Camera Deputaților, în calitate de for decizional, a votat miercuri impozitarea tuturor pensiilor speciale cu până la 85%. Au fost 307 voturi pentru și un vot împotrivă. Conform actului normativ pensiile speciale, inclusiv pensiile militarilor și ale magistraților, vor fi impozitate cu 85% dacă sunt mai mari de 7.000 de lei și cu 10% cele […]

