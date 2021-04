Pensiile private Pilon II în T1/2021: active record de 80 mld. lei, în creştere cu 20 mld. lei faţă de martie 2020, viramente medii lunare de 810 mil. lei, circa 7,7 milioane de participanţi. De la începutul anului 2021 încoace, activele fondurilo 24.04.2021

24.04.2021 Pensiile private Pilon II în T1/2021: active record de 80 mld. lei, în creştere cu 20 mld. lei faţă de martie 2020, viramente medii lunare de 810 mil. lei, circa 7,7 milioane de participanţi. De la începutul anului 2021 încoace, activele fondurilo Cei mai mari investitori ai bursei de la Bucureşti, adică fondurile de pensii private Pilon II, au încheiat T1/2021 la o valoare record a activelor, respectiv 80,2 miliarde de lei, în creştere cu 5 mld. lei de la începutul anului, pe fondul



Pensiile private Pilon II în T1/2021: active record de 80 mld. lei, în creştere cu 20 mld. lei faţă de martie 2020, viramente medii lunare de 810 mil. lei, circa 7,7 milioane de participanţi. De la începutul anului 2021 încoace, activele fondurilo

Cei mai mari investitori ai bursei de la Bucureşti, adică fondurile de pensii private Pilon II, au încheiat T1/2021 la o valoare record a activelor, respectiv 80,2 miliarde de lei, în creştere cu 5 mld. lei de la începutul anului, pe fondul viramentelor trimise de salariaţii români şi ca urmare a aprecierii cotaţiilor din portofoliu.

Pensiile private Pilon II în T1/2021: active record de 80 mld. lei, în creştere cu 20 mld. lei faţă de martie 2020, viramente medii lunare de 810 mil. lei, circa 7,7 milioane de participanţi. De la începutul anului 2021 încoace, activele fondurilor de pensii private au urcat cu circa 7%, adică aproximativ 5 mld. lei

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Dinamo se pregăteşte să repecte întocmai măsurile impuse de autorităţi pentru reluarea antrenamentelor. Toţi jucătorii vor fi testaţi vineri şi vor intra în carantină la baza sportivă a clubului de

Raiffeisen Bank, subsidia­ra de pe piaţa locală a gru­pu­lui austriac cu ace­laşi nu­me, a raportat pen­tru pri­mul trimestru (T1) din 2020 un profit net de 140 mil. lei, în scă­dere cu 21% faţă de câştigul din

Laszlo Boloni, 67 de ani, nu mai este antrenorul echipei Royal Antwerp, informează site-ul oficial al grupării belgiene. „Am reziliat contractul cu echipa, însă nu vreau să comentez motivele pentru care s-a ajuns la această situaţie”,

„ROMÂNIA, VA FI BINE! Am simțit asta azi-noapte, la #RevelionulRelaxării. Am fost împreună mult peste 1 milion de români, doar pe Facebook Live. Am ieșit din starea de urgență, nu știu exact în ce stare am intrat, dar dragostea și energia

Radu Puiu, research analyst în cadrul XTB România, spune că în perioade de criză precum cea pe care o tra­versăm acum aurul devine un activ de refugiu pentru investi­tori şi reprezintă unul dintre principalele instru­mente către care aceştia

Bundesliga se vă relua sâmbătă, spre bucuria fanilor din întreaga lume, care așteaptă cu nerăbdare să vadă din nou meciuri spectaculoase. În ultima săptămână, Bundesliga a devenit

Adrian Mihalcea (43 de ani) a impus un regim cazon în cantonamentul lui Dinamo de la Săftica. Antrenorjul a explicat de ce roș-albii au preferat să-l lase acasă, la București, pe slovacul Skovasja. Dinamoviștii s-au reunit astăzi dimineață la

Guvernul ar trebui să spună clar de unde intenţionează să finanţeze acoperirea defici­tului bugetar, indiferent că este vorba de creditori precum Banca Mondială, BERD sau chiar FMI, întrucât este vital ca deficitul să fie acoperit la un cost

Grupul de Comunicare Strategică a transmis, sâmbătă, un document cu răspunsuri la principalele întrebări pe care le au românii cu privire la starea de alertă. Printre lămuririle oferite de autorităţi se numără şi posibilitatea

Încă patru persoane infectate cu noul coronavirus au murit, numărul celor decedaţi ajungând la 1.074, informează, sâmbătă, Grupul de Comunicare Strategică. Este vorba despre două femei şi doi bărbaţi cu vârste cuprinse între 48 şi 63 de

Grupul de Comunicare Strategică a transmis cum trebuie completată declaraţia pe proprie răspundere, după intrarea în stare de alertă, de către un locuitor al zonei rurale care se deplasează în altă localitate pentru cumpărături la

Pasagerii aeronavelor vor călători grupaţi pe familii şi cât mai distanţaţi. Turiștii vor purta măşti pe toată durata călătoriei, precizează un ordin comun al

347 de persoane se află în izolare la domiciliu şi 529 de persoane sunt plasate în carantină instituţionalizată în judeţul Galaţi. 77 de persoane au decedat după infectarea cu noul

Proteste ale Mişcării "Vestele galbene" au avut loc, sâmbătă după-amiază, în mai multe oraşe din Franţa, unii manifestanţi fiind reţinuţi, informează publicaţiile Le Figaro şi L'Express. Zeci

Cătălin Hideg, om de afaceri care a adus în ţară aproape două milioane de măşti în luna martie, a venit cu o serie de acuzaţii la adresa celor de la guvernare, pentru că nu şi-ar fi onorat promisiunile la timp şi pentru că domeniul sanitar

Hidroelectrica şi-a planificat investiţii de 26 miliarde lei până în 2025, inclusiv în parcuri eoliene în largul mării, parcuri fotovoltaice, producţia de electricitate pe bază de biomasă, producţia de hidrogen prin hidroliză, precum staţii

Gigantul american Facebook a achiziţionat cu 400 de milioane de dolari platforma de imagini animate Giphy, care pot fi ataşate la conversaţiile purtate via diferite aplicaţii de mesagerie pentru a exprima emoţiile utilizatorilor, scrie

Bilanţul total al persoanelor confirmate în România cu noul coronavirus a ajuns, luni, la 17.036 de cazuri, după ce în ultimele 24 de ore au fost confirmate alte 165 de noi îmbolnăviri. În acelaşi timp sunt înregistrate 1.107 decese, iar 9.930

Actuala criză, cauzată de pandemia de COVID-19, a schimbat modul în care cei mai mulţi oameni obişnuiau să îşi facă cumpărăturile, chiar şi în cazul produselor necesare în mod curent. Comerţul online beneficiază de o creştere a cererii

Pe 30 iunie 2020 ora 21:00 va avea loc concertul trupei ANTRACT, difuzat online pe platforma VStage.ro. Pentru prima dată în România, se va folosi tehologia de sunet 3D, care dă senzația spectatorilor că aud ca și cum s-ar plimba printre artiști