Penalty evident refuzat în Finlanda - România 24.09.2022

24.09.2022 Penalty evident refuzat în Finlanda - România Finlanda - România | Nordicii ar fi trebuit să primească un penalty în minutul 80. „Centralul” Carlos del Cerro Grande ne-a iertat. Corespondenții GSP Marius Mărgărit și Raed Krishan sunt în Finlanda și transmit cele mai noi informații



Penalty evident refuzat în Finlanda - România

Finlanda - România | Nordicii ar fi trebuit să primească un penalty în minutul 80. „Centralul” Carlos del Cerro Grande ne-a iertat. Corespondenții GSP Marius Mărgărit și Raed Krishan sunt în Finlanda și transmit cele mai noi informații despre naționalăUrmătorul meci al naționalei este România - Bosnia, programat luni, 26 septembrie, de la 21:45 Spre finalul partidei, Bancu a fost păcălit de Nikolai Alho, care a dat mingea pe lângă el, apoi fundașul Craiovei și-a ...

Penalty evident refuzat în Finlanda - România

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Vor ajunge, miercuri, 792.000 de doze de vaccin Jansssen la Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino”, anunță Grupul de Comunicare Strategică (GCS). Transportul

Ministrul interimar al Sănătăţii, Cseke Attila, a discutat, luni, prin videoconferinţă, cu reprezentanţii CNCAV şi cei ai structurilor asociative ale administraţiei publice locale, ocazie cu care a subliniat necesitatea accelerării campaniei de

Compania auto Erenli din Turcia va primi gratuit din partea autorităţilor locale din Leskovac, Serbia, un teren de 67.469 de metri pătraţi pentru construirea unei fabrici, potrivit Serbian

Pompele de căldură câştigă tot mai mult teren în detrimentul solu­ţii­lor clasice precum centrala termică pe gaz sau cazanele cu combustibil solid precum cele pe peleţi sau

Încă un pacient în stare gravă, transferat într-un centru medical din Ugaria în cursul săptămânii trecute, a murit. Este vorba despre o femeie în vârstă de 70 de ani, care a fost transferată în Ungaria

Emma Răducanu (18 ani, 23 WTA) a învins-o pe Polona Hercog (30 de ani, 123 WTA, scor 4-6, 7-5, 6-1, în primul tur de la Transylvania Open. Este prima victorie din carieră pe tabloul principal al unui turneu WTA standard. Emma Răducanu și-a

Anca Țurcașiu are o siluetă de invidiat. Vedeta are mai multe secrete și duce un mod de viață sănătos. La 51 de ani, Anca Țurcașiu are o talie de viespe. Internauții se miră cum femeia […] The post Secretul Ancăi Ţurcaşiu: cum de

La începutul acestei săptămâni, Republica Moldova a făcut istorie, cumpărând gaze dintr-o sursă care nu este Gazprom, a declarat Nicu Popescu, ministrul de Externe al republicii, într-un interviu

Cu 285 de voturi pentru din 287 de prezenţi, parlamentarii au aprobat legea pentru aprobarea OUG care stabileşte scheme de compensare pentru consumul de gaze şi energie

Daca detii o afacere, probabil cea mai mare parte din zi o petreci la birou. Stiai insa faptul ca modul in care arata o astfel de incapere iti reduce sau creste productivitatea? In situatia in care detii un numar mare

România se poate mândri cu momente importante din istoria sportului-alb: Novak Djokovici a câştigat, la Bucureşti, primul meci din carieră pe tabloul unui turneu ATP. Iar acum, noua senzaţie din tenisul feminin a reuşit o performanţă similară,

Organizatorii Transylvania Open au anunţat programul de mâine, Halep urmând să o întâlnească pe Gracheva, iar Răducanu pe Ana

Fostul şef al Gărzii de Mediu Octavian Berceanu atrage atenţia, într-o postare pe Facebook, că „furnalele metropolei lucrează în draci”, iar „plămânii noştri sunt obosiţi de poluare, gata pregătiţi pentru

Universitatea Craiova n-a avut niciun fel de emoții cu Minaur Baia Mare, 4-0, și devine marea favorită la un al doilea triumf în competiția preferată Până acum, în sferturile de finală ale Cupei României s-au calificat FC Voluntari, CSO

Părinţii lui Vili Viorel Păun, tănărul român ucis în atentatul rasist de la Hanau, din 19 februarie 2020, nu renunţă la lupta cu autorităţile

Uniunea Europeană şi Moldova au desfăşurat joi, 28 octombrie, cea de-a şasea şedinţă a Consiliului de Asociere în temeiul Acordului de Asociere

Ştefania, fetiţa în vârstă de doi ani care, pe 23 octombrie, a căzut de la etajul doi al blocului în care locuieşte familia sa, a trecut deja printr-o intervenţie chirurgicală ce va fi urmată de o lungă perioadă de recuperare, ce presupune

SIF Muntenia (SIF4), societate care are cele mai performante acţiuni din rândul celor cinci SIF-uri de la începutul acestui an, cu un randament de 91% pe tranzacţii de 61 mil. lei, a introdus pe ordinea de zi a acţionarilor din 15 noiembrie 2021

Suedia va începe să administreze doze de supra-rapel ("booster") cu vaccinuri anti-COVID-19 rezidenţilor de peste 65 de ani şi angajaţilor din sectorul asistenţei medicale şi intenţionează să extindă gradual inoculările cu astfel de doze

În perioada sărbătorilor, sejururile în destinaţiile însorite devin mai apreciate ca oricând. Temperaturile confortabile, decorul exotic precum şi calitatea serviciilor îi determină pe turiştii Eturia să caute acele pachete care le oferă