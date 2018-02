PEDOFILUL care a TERORIZAT CLUJUL, trimis în JUDECATĂ. RACOLASE ZECI de MINORI 27.02.2018

27.02.2018 PEDOFILUL care a TERORIZAT CLUJUL, trimis în JUDECATĂ. RACOLASE ZECI de MINORI Bihoreanul Hosu Ovidiu, acuzat de pornografie infantilă și corupere de minori în scopuri sexuale a fost trimis în judecată, ca urmare a unei decizii a magistraților Tribunalului Cluj din 23 februarie 2018. Având în vedere faptul că instanța a



PEDOFILUL care a TERORIZAT CLUJUL, trimis în JUDECATĂ. RACOLASE ZECI de MINORI

Bihoreanul Hosu Ovidiu, acuzat de pornografie infantilă și corupere de minori în scopuri sexuale a fost trimis în judecată, ca urmare a unei decizii a magistraților Tribunalului Cluj din 23 februarie 2018. Având în vedere faptul că instanța a constatat legalitatea sesizării prin rechizitoriul procurorilor din Brigada de Combatere a Crimei Organizate, primul termen de judecată urmează să fie stabilit, după expirarea termenului de contestație. În această cauză, zeci de persoane s-au constituit ca parte civilă, majoritatea apărând interesele copiilor lor minori. Mulți dintre ei sunt originari din comunele din apropierea Clujului.

PEDOFILUL care a TERORIZAT CLUJUL, trimis în JUDECATĂ. RACOLASE ZECI de MINORI

Stiri Evenimentul Zilei

Stiri pe aceeasi tema:

Unul din punctele importante aflate pe agenda de lucru de azi a Guvernului se referă la capitalizarea Poştei Române, pasul imediat următor fiind convocarea AGA, plata datoriilor pe care compania o are către ANAF şi demararea procesului de

Impozitul pe venitul global, prevăzut în programul de guvernare PSD, poate fi implementat numai la pachet cu impozitul progresiv. Astfel, salariaţii cu lefuri mari vor ajunge să plătească aproape triplu la stat, exact ca în timpul guvernării lui

Imaginile cu băiatul de 13 ani bătut de cele 3 femei au fost postate chiar de mama copilului pe o reţea socială. Incidentul s-a petrecut joi, 30 ianuarie, în timpul orelor de curs chiar pe coridorul

Un bărbat din India a decedat după ce a fost ''aspirat'' într-un aparat de imagistică prin rezonanţă magnetică (IRM) la un spital din Mumbai, a informat poliţia locală citată marţi

E război între văduva milionarului Peter Salalidis şi fosta soţie a acestuia, de care afaceristul a divorţat în 2010. Andreia Patrichi-Salalidis a dat-o în judecată pe fosta soţie a milionarului sud-african, Florentina, cunoscută drept Flore

Deşi consumul de soia este un subiect controversat, nutriționistul Cristian Mărgărit crede că cel mai indicat ar fi să evităm acest aliment sau dacă îl consumăm să o facem cu moderație. Citește mai

Coreea de Nord a înregistrat progrese în dezvoltarea programului de rachete balistice intercontinentale, dar încă nu a demonstrat capacitatea de a ataca teritoriul continental american, afirmă generalul Paul Selva, adjunct

Durerile de urechi apar deseori în sezonul rece, atât în cazul adulţilor, cât şi al copiilor. Există, însă, câteva remedii naturiste cu efecte rapide în astfel de situaţii.

Un docher a căzut în seara de marţi, 30 ianuarie, în apa mării, peste bordul unei nave acostate în Portul Constanţa. Accidentul s-a petrecut în Dana

♦ Studiul, realizat de Ziarul Financiar cu sprijinul PIAROM, arată că deşi raportează o cifră de afaceri relativ egală în 2016, companiile cu capital privat românesc au o profitabilitate aproape dublă faţă de cele

„Dacă vor să sprijine investiţiile tot în zonele cu şomaj mic, în vestul ţării sau în oraşele mari, nu văd beneficiul pentru mediul

Prima şedinţă a Guvernului condus de Viorica Dăncilă va avea loc miercuri, când ar urma să fie discutată o Ordonanţă de Urgenţă privind amânarea depunerii formularului 600 până la sfârşitul lunii martie. În acest interval, ar urma să

Cei care vor dori să achiziţioneze o maşină la mâna a doua vor putea afla cu un simplu mesaj text (SMS) trimis RAR tot istoricul maşinii pe care urmează să o cumpere. În plus, cele două instituţii promit că vor face imposibilă reintroducerea

Ceaiul este cea mai consumată băutură din lume, după apă. Conţinutul de cafeină – teină – dintr-o ceaşcă de ceai negru fermentat este cam acelaşi cu cel dintr-o ceaşcă de cafea filtru sau

Un intelectual marcant - absoventă a Facultăţii Forajul Sondelor şi Exploatarea Zăcămintelor de Hidrocarburi, Ploieşti, un fel de Harvard al

Preşedintele Klaus Iohannis se va întâlni, miercuri, la Bruxelles, cu preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, şi cu preşedintele Consiliului European, Donald

In ultima zi din ianuarie 2018 are loc cea de-a doua luna plina din acest an. Fenomenul se va alinia cu o eclipsa lunara totala. De acest spectacol vom avea parte o data in viata. Fenomenul astronomic s-a intamplat

Actorul american Mark Salling, cunoscut pentru participarea sa în serialul 'Glee' şi care în octombrie s-a declarat vinovat de posesie de pornografie infantilă, a murit marţi la Los Angeles, la 35

Miercuri dimineaţa, se derulează 8 percheziţii domiciliare în Bucureşti într-un dosar de evaziune fiscală. Au fost eliberate 13 mandate de aducere, iar prejudiciul este estimat la 4 milioane lei. Citește mai

Un bărbat în vârstă de 45 de ani din comuna Cenade, judeţil Alba, a fost condamnat la 5 ani de închisoare pentru tentativă de omor. Bîrsan Nicolae este judecat după ce a înjunghiat un om pe stradă. Prima hotărâre în acest dosar a fost