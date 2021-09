Pe mâna cui a ajuns Bentley-ul de 250.000 de euro al Alexandrei Becali 20.09.2021

20.09.2021 Pe mâna cui a ajuns Bentley-ul de 250.000 de euro al Alexandrei Becali De când celebrul ei tată i-a ”comandat” Bentley-ul Continental ”țiplă”, Alexandra Becali a mai făcut mici „aroganțe”. Ba a parcat pe trecere, ba a urcat pe trotuar, dar, de acum, nu o va mai ”comite”. […] The post Pe



Pe mâna cui a ajuns Bentley-ul de 250.000 de euro al Alexandrei Becali

De când celebrul ei tată i-a ”comandat” Bentley-ul Continental ”țiplă”, Alexandra Becali a mai făcut mici „aroganțe”. Ba a parcat pe trecere, ba a urcat pe trotuar, dar, de acum, nu o va mai ”comite”. […] The post Pe mâna cui a ajuns Bentley-ul de 250.000 de euro al Alexandrei Becali appeared first on Cancan.

Pe mâna cui a ajuns Bentley-ul de 250.000 de euro al Alexandrei Becali

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Berbec Înveți să analizezi mai bine informațiile care ajung la tine și, astfel, reușești să îți creionezi o opinie informată. În plus, împărtășești din înțelepciune și persoanelor din

Un bărbat de 35 de ani, din Amara, care a refuzat recoltarea probelor biologice şi a ameninţat poliţiştii, devenind violent, a fost arestat preventiv.Suspectul a fost depistat, în urmă cu câteva zile, de un echipaj din cadrul Poliţiei Oraşului

Dinamo a pierdut în Suedia, cu Kristianstad, scor 22-31, în runda secundă a grupei B din EHF European League. Seară neagră pentru campioana României. Înfrângere la 9 goluri diferență în Suedia și ”alb-roșiii” rămân cu zero puncte după

O asistentă de la secția Ortopedie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad a murit, în noaptea de marți spre miercuri, în urma infecției cu Covid-19. „Colega noastră, Grada Daciana, asistentä

Vlad Schuster, proprietar al Conacului Serghiescu, spune că anul acesta ar fi fost unul foarte punct din perspectiva afacerilor, dar odată cu restricţiile impuse de către autorităţi pentru limitarea răspândirii virusului cu privire la

Proiectul prin care se modifică legea leasingului a fost adoptat de Camera Deputaţilor una dintre modificări fiind aceea de a permite utilizatorului să vândă bunul acordat de finanţator pentru a-şi acoperi ratele creditului rămase, preţul

Secretarul de stat la Ministerul Afacerilor Interne, Sergiu Golovaci, a declarat că în ziua desfăşurării scrutinului electoral, echipe mobile ale poliţiei şi Agenţiei Naţionale Transport Auto vor monitoriza toate traseele Republicii Moldova,

Ieri, deputatul liberal Florin Roman a rostit, de la tribuna Parlamentului, o frază care,numai auzind-o, ne-au trecut fiori reci pe șira spinării: „Cu ajutorul dumneavoastră și a bunului Dumnezeu, vom

EDITIA 46 // Prietenii lui Ovidiu - Invitat: Cosmin

Daniel Tudorache, deja fost edil al Sectorului 1, cere, pe contul său de socializare, participarea masivă la scrutinul din 6 decembrie. „După decizia Tribunalului București, care a validat rezultatul

Există multe momente frumoase în care poți oferi flori, fie că este ziua de naștere a soției, a mamei, a iubitei sau a unei persoane dragi și apreciate din viața ta. De multe ori timpul, distanța sau programul aglomerat nu îți permite să dai

Bebe Cotimanis, vocea-emblemă a Pro TV, a părăsit postul de televiziune. Din data de 5 octombrie, promo-urile difuzate nu mai sunt aduse publicului de celebrul actor. În locul lui, telespectatorii o să îl audă de […] The post Florin

Ministrul sănătăţii, Nelu Tătaru, a atras atenţia că urmează o perioadă dificilă de posibilă creștere a numărului de cazuri noi, însă nu se impune carantina la nivel naţional, transmite Digi24. “Avem trei-patru săptămâni grele

Mulți fermieri lucrează ilegal suprafețele altor proprietari de terenuri Agricole, proprietari care încasează subvențiile agricole, iar plata pentru arendă nu este trecută la vedere în contractele de arendă,

Altex a dat startul reducerilor la electronice și electrocasnice pe 29 octombrie. Black Friday 2020 la Altex durează cinci săptămâni, iar primele oferte cu reduceri au fost deja făcute publice. Catalog Altex Black Friday 2020 Black Friday 2020 este

Grupul OMV Petrom a raportat pe primele nouă luni ale acestui an rezultate inferioare celor din aceeași perioadă a anului trecut, în contextul crizei COVID-19, una departe de a se fi încheiat. Profitul net

Un nou studiu publicat miercuri arată că 90% dintre persoanele care s-au vindecat după ce au fost infectate cu COVID-19 dezvoltă anticorpi care fac omul să fie imun unui nou risc de infectare pentru cel puțin cinci luni, susțin cercetătorii de la

Coronavirus România 30 octombrie. Grupul de Comunicare Strategică a anunțat că, în ultimele 24 de ore, s-au înregistrat 103 de persoane infectate cu noul coronavirus. Bilanțul de la începutul pandemiei de COVID-19 este de 6.867. […] The

Senatorul Robert Cazanciuc, ministrul justiţiei în momentul incendiului din Colectiv, a depus o coroană de flori la locul tragediei care a făcut 64 de victime. “Ce pot să spun după atâţia ani de zile. E o tragedie. Sper să fi învăţat

Lacrimi și tristețe fără margini în familia Gabriela Cristea – Tavi Clonda. Oxford, unul dintre copilașii cu blăniță, a murit la scurt timp după ce “părinții” lui l-au dus la medic și au aflat că […] The post Cu lacrimi în