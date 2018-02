Pe drumurile din judeţul Cluj se circulă în condiţii de iarnă. S-au folosit circa 350 de tone de material antiderapant 06.02.2018

Circa 350 de tone de material antiderapant a fost folosit luni, 5 februarie, pe drumurile din judeţul Cluj. Circulaţia se desfăşoară în condiţii de iarnă.

