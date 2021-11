Pe cine iubeşte, în realitate, Gheorghe Ifrim, primarul din Las Fierbinţi. Cum arată şi cine este, de fapt, soţia actorului de la Pro TV 17.11.2021

17.11.2021 Pe cine iubeşte, în realitate, Gheorghe Ifrim, primarul din Las Fierbinţi. Cum arată şi cine este, de fapt, soţia actorului de la Pro TV Românii îl știu drept primarul din Las Fierbinți, Vasile, iar despre viața lui sentimentală se cunosc puține lucruri în serial. În realitate, Ghoerghe Ifrim, actorul de la Pro TV iubește aceeași femeie de mai bine […] The post Pe cine



Pe cine iubeşte, în realitate, Gheorghe Ifrim, primarul din Las Fierbinţi. Cum arată şi cine este, de fapt, soţia actorului de la Pro TV

Românii îl știu drept primarul din Las Fierbinți, Vasile, iar despre viața lui sentimentală se cunosc puține lucruri în serial. În realitate, Ghoerghe Ifrim, actorul de la Pro TV iubește aceeași femeie de mai bine […] The post Pe cine iubeşte, în realitate, Gheorghe Ifrim, primarul din Las Fierbinţi. Cum arată şi cine este, de fapt, soţia actorului de la Pro TV appeared first on Cancan.

Pe cine iubeşte, în realitate, Gheorghe Ifrim, primarul din Las Fierbinţi. Cum arată şi cine este, de fapt, soţia actorului de la Pro TV

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Cristian Dumitru (19 ani, atacant) a fost împrumutat de FCSB la FC Argeș pentru a doua parte a acestui sezon. Din informațiile GSP.ro, mutarea jucătorului format la FCSB a fost perfectată, iar un anunț oficial urmează să fie făcut în

În prima zi a noului an autorităţile de sănătate din Germania au raportat 12.690 de noi infectări cu coronavirus şi 336 de decese legate de COVID-19, un bilanţ mai scăzut decât în zilele anterioare, informează Agerpres, care citează dpa şi

Politehnica Iași a reluat astăzi antrenamentele, după trei zile libere. Antrenorul Daniel Pancu a avut la dispoziție 18 jucători la primul antrenament al anului. Moldovenilor li se va alătura și fundașul Ștefan Cană (20 de ani), care vine sub

Papa Francisc i-a criticat pe cei care au plecat în străinătate de sărbători pentru a scăpa de restricţii şi a spus că oamenii ar fi trebuit să demonstreze mai multă sensibilitate faţă de suferinţa

O galerie foto cu cele mai interesante imagini din sport. Aici poți răsfoi fotografia zilei și imaginea zilei cu evenimentele lunii ianuarie 2021 în

Piaţa locală a muncii a avut de suferit din cauza pandemiei, însă nu a înregistrat schimbări majore şi defini­tive în 2020, crede Florin Godean, cluster manager Adecco România &

13.242 de cadre medicale au fost vaccinate cu serul anticoronavirus de la Pfizer, în cele șapte zile scurse de la debutul campaniei, dintre care 1.586 în ultimele 24 de ore, a informat Comitetul Național de coordonare a activităților privind

Cântăreața Cristina Spătar, 47 de ani, și-a oficializat de Revelion relația cu iubitul ei, Tiberiu Vărzaru, bărbatul cu 21 de ani mai tânăr de ea, care i-a furat inima de patru ani, scrie Click.ro. Pentru prima dată de la divorț, regina

Europarlamentarul PSD Victor Negrescu promovează și susține o petiție prin care se solicită Guvernului creșterea salariilor profesorilor. „Am semnat petiția referitoare la respectarea legii privind

Cu doar câteva zile înainte de finalul lui 2020, antreprenorii care au dezvoltat afacerea românească din energie Smart Diesel au anunţat că au vândut businessul către grupul german DKV în ceea ce a devenit una dintre cele mai mari tranzacţii

La Lopătari, în judeţul Buzău, apele învolburate ale râului Slănic au dislocat pentru a treia oară în mai puţin de o lună tuburile care asigură accesul rutier dinspre centrul localităţii către satele de pe malul

Nu mult a trecut de la incidentul provocat de Novak Djokovic la US Open 2020, când acesta a fost descalificat din competiție. Cu toate acestea, numărul 1 ATP va fi extrem de fericit după ce conducerea de la Melbourne a anunțat o schimbare

România a înregistrat în ultimele 24 de ore alte 3.130 de cazuri de COVID-19, fiind efectuate 9.688 de teste. Totodată, 78 de persoane infectate cu virusul și-au pierdut viața de la raportarea precedentă. Numărul persoanelor aflate la terapie

Un focar de pestă porcină africană a fost confirmat la una dintre fermele companiei Premium Porc, al doilea cel mai mare producător de carne de porc din România. Exploataţia comercială se află în

Cântăreţul american Eminem a dezvăluit că a fost nevoit să înveţe din nou să cânte rap, după ce în 2007 a luat accidental o supradoză de pastile ce i-ar fi putut fi fatală. În urma accidentului, el a fost determinat să caute ajutor,

Nicuşor Dan, primarul general al Bucureştiului, a anunţat marţi, pe pagina sa de Facebook, ca a oprit demolarea unuia dintre imobilele din strada Dionisie Lupu vizate de acest lucru. El a precizat, fără a da detalii, că a ajuns la un acord cu

Cancelarul german este pentru al zecelea consecutiv pe primul loc în clasamentul realizat de revista Forbes al celor mai puternice 100 de femei din lume. În acest top, sunt femei din 30 de țări, dintre care 10 șefi de stat și 38 de CEO. ”De

Producătorul de cabluri pentru industria auto Leoni Wiring Systems Arad, parte a grupului german Leoni, cu vânzări globale de aproximativ 4,85 mld. euro în 2019, recrutează la început de an 100 de muncitori neca­li­fi­caţi la asamblarea şi

Asociația Energia Inteligentă (AEI) a publicat, ieri, o analiză a situației consumatorului vulnerabil de energie din România, în contextul în care Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS) are

Anul 2020 a fost unul dintre cei mai dificili ani pentru turismul românesc, iar acest lucru se poate observa în datele Ministerului Economiei, unde se arată faptul că 120 de unităţi ale agenţiilor de turism din România şi-au închis de tot