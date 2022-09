Pe cine a lăsat Edi Iordănescu în afara lotului pentru meciul cu Finlanda 23.09.2022

23.09.2022 Pe cine a lăsat Edi Iordănescu în afara lotului pentru meciul cu Finlanda Edi Iordănescu s-a decis asupra celor 23 de jucători pe care îi va trece pe foaia de joc diseară împotriva Finlandei. România joacă azi, în deplasare cu Finlanda, în etapa #5 din Liga Națiunilor, de la ora 21:45, liveTEXT pe GSP.ro și în



Pe cine a lăsat Edi Iordănescu în afara lotului pentru meciul cu Finlanda

Edi Iordănescu s-a decis asupra celor 23 de jucători pe care îi va trece pe foaia de joc diseară împotriva Finlandei. România joacă azi, în deplasare cu Finlanda, în etapa #5 din Liga Națiunilor, de la ora 21:45, liveTEXT pe GSP.ro și în direct la TV la Antena 1. FRF a publicat vineri lista cu jucătorii care vor face parte din lotul României pentru meciul de la Helsinki și numerele pe care aceștia le-au ales. ...

Pe cine a lăsat Edi Iordănescu în afara lotului pentru meciul cu Finlanda

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobânzilor variabile la creditele în lei contractate înainte de luna mai 2019, a fost cotat ieri la 2,30%, în creştere de la 2,29% cât a fost cotat vineri, 22 octombrie, arată datele

InStat a publicat cifrele etapei a 13-a din Liga 1, încheiată luni cu meciul CFR Cluj – Sepsi, 2-0. CS Universitatea Craiova, formație care a câștigat în deplasare contra Chindiei Târgoviște (1-0), a fost vedeta etapei. Formația lui Laurențiu

Turneul naţional Vioara lui Enescu a ajuns în al 10-lea an de existenţă, iar în 2021 şi, ca şi în atipicul an 2020, a alternat concertele în aer liber cu cele în săli

Scumpirea materialelor de construcţii se simte puternic şi în agrobusiness pentru investitorii care au construcţii în derulare şi ar putea chiar să prelungească termenele de finalizare ale proiectelor, consideră Călin Muscă, proprietarul

Republica Moldova a încheiat un contract cu Polonia pentru livrarea de gaze naturale, aceasta fiind prima dată când ţara fost sovietică apelează la un alt furnizor decât Rusia pe fondul continuării conflictului cu gigantul rus Gazprom, relatează

Hotărârea Ligii Profesioniste de a amâna meciul Farul-FCSB din 24 octombrie în 4 noiembrie, pe considerentul că formația bucureșteană n-are 13 jucători disponibili, provoacă alte și alte controverse. Președintele clubului dobrogean, Gică

Ministrul interimar al Sănătăţii, Cseke Attila, a discutat, luni, prin videoconferinţă, cu reprezentanţii CNCAV şi cei ai structurilor asociative ale administraţiei publice locale, ocazie cu care a subliniat necesitatea accelerării campaniei de

AUR a cerut, marţi, parlamentarilor PSD şi USR să nu accepte "un târg ruşinos cu trimişii lui Florin Cîţu, dacă vor încerca să-i corupă cu funcţii şi bani" pentru a vota un guvern

Fostul ministru al Sănătăţii Nelu Tătaru a admis la Digi24 că i s-a propus postul de ministru al Sănătății în guvernul pe care Nicolae Ciucă trebuie să îl formeze până pe 31 octombrie și a transmis pe Facebook că portofoliul de la

Anca Țurcașiu are o siluetă de invidiat. Vedeta are mai multe secrete și duce un mod de viață sănătos. La 51 de ani, Anca Țurcașiu are o talie de viespe. Internauții se miră cum femeia […] The post Secretul Ancăi Ţurcaşiu: cum de

La începutul acestei săptămâni, Republica Moldova a făcut istorie, cumpărând gaze dintr-o sursă care nu este Gazprom, a declarat Nicu Popescu, ministrul de Externe al republicii, într-un interviu

Sunt unul din cei 1.200.000 de români vaccinaţi cu schema completă care nu au „certificat verde”. Nu m-am vaccinat pentru privilegiul de a beneficia de drepturile prevăzute în Constituţie, am făcut-o pentru că aşa am crezut eu că e

Premierul desemnat, Nicolae Ciucă, anunţă că nu îşi va depune mandatul, urmând ca sâmbătă să depună în Parlament lista nominală a miniştrilor şi programul de guvernare. Referitor la flexibilizarea mandatului în vederea negocierilor cu

Senatorii au adoptat, astazi, cu majoritate de voturi (128), proiectul de lege pentru aprobarea OUG nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinţilor şi altor categorii de persoane în contextul

Jucătoarea de tenis Simona Halep (18 WTA) a declarat, miercuri seara, într-o conferinţă de presă online susţinută după ce a învins-o pe Gabriela Ruse cu 6-1, 6-2, în prima rundă a turneului

Cetăţenii care aleg să circule în oraş cu transportul în comun sau pe jos, în loc să meargă cu propria mașină, au grijă de calitatea aerului în localitatea unde trăiesc și nu sunt săraci, a declarat, joi, ministrul Mediului, Tanczos

Simona Halep (30 de ani, 18 WTA) e în sferturile turneului Transylvania Open după ce a învins-o pe rusoaica Varvara Gracheva (21 de ani, 81 WTA), scor 6-4, 6-2. Simona Halep va juca vineri cu Jaqueline Cristian. La primul meci directe dintre cele

Cu 15% s-au depreciat acţiunile producătorului de materiale de construcţii TeraPlast Bistriţa în primele trei şedinţe de la publicarea rezultatelor pe nouă luni din 2021, respectiv 26, 27 şi 28 octombrie, de la un preţ de 1,28 lei la 1,1 lei,

România a pierdut în ultimii zece ani circa 15.000 de jucători de tenis din evidenţele Federaţiei Române de Tenis (FRT), conform informaţiilor furnizate de către Ministerul Tineretului şi Sportului în

Masajul este considerat a fi una dintre eficiente și cele mai vechi forme de relaxare și vindecare. Prin tehnicile de masaj de frământare, întinderi, răsuciri, mușchii vor fi relaxați, va crește mobilitatea articulațiilor, sistemul limfatic se